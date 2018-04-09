Мэрия ждёт конвертов с суммами от желающих купить гостиницу «Царьград»

Гостиницу снова пытаются продать

Трёхэтажное здание гостиницы «Царьград» на улице Андропова, 5/24 снова выставили на продажу. Мэрия Ярославля опубликовала постановление с условиями покупки исторического дома. И уже ждёт от покупателей конверты с прописанными суммами, которые покупатели готовы отдать за это здание.

— Форма подачи предложения о цене — в запечатанном конверте, — уточняет важную деталь постановление мэрии. — Начальная цена 105,198 миллиона рублей.

Здание площадью 2 194 квадратных метров является объектом культурного наследия регионального значения. Соответственно, будущему владельцу придётся исполнять охранные обязательства и сохранять облик дома неизменным.

Это здание выставляют на продажу с 2016 года, за это время оно немного упало в цене. Гостиницу «Царьград» в Ярославле построил купец Иван Дунаев, какой она задумывалась изначально, читайте в большой истории блистательного отеля.