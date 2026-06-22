Шили для IKEA, а теперь — под снос: как в Ярославле отстаивают историю старинной фабрики

Рассказываем, как работает фабрика валяной обуви в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославская фабрика валяной обуви пережила революцию, войну и распад СССР. Но в XXI веке оказалась на грани исчезновения. Теплые зимы снизили спрос на валенки, государство перестало закупать их для армии, а городские власти всерьез обсуждают снос предприятия и строительство на его месте жилья.

Тем не менее фабрика продолжает существовать. А сохранять ее историю и привлекать внимание к ней помогает команда «Не просто валенки». В 2022 году предпринимательница и историк Надежда Лукнова создала эту некоммерческую организацию. Вместе с коллегами она водит по цехам экскурсии, записывает аудиоспектакли, проводит мастер-классы.

В материале 76.RU рассказываем: как фабрика со 120-летней историей пытается выжить в XXI веке, зачем на старое производство каждый день приходят туристы и почему валенки — не просто обувь для жителей микрорайона на берегу Волги.

Фабрика валяной обуви находится на Тверицкой набережной, 20, в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

История Ярославской фабрики валяной обуви Узнать Фабрику в ярославских Тверицах построил купец Илья Кашин — выходец из костромских крестьян-старообрядцев. До этого он годами скупал у местных мастеров готовую валяную продукцию и развозил по ярмаркам. Когда спрос вырос настолько, что кустарное производство перестало справляться, Кашин выкупил землю на берегу Волги и возвел собственный паровой завод. Он работает в Ярославле с 1903 года. Вместе с ним делом руководил племянник Иван Кашин. В годы Великой Отечественной войны почти все мужчины-работники ушли на фронт. В цехах остались женщины, старики и подростки. По воспоминаниям, 250 сотрудников и 25 сотрудниц фабрики отправились воевать, а оставшиеся трудились сверхурочно, чтобы обеспечить армию теплой обувью. По архивным подсчетам, за годы войны здесь сваляли около 2,7 миллиона пар валенок. По всей стране в те годы выпустили примерно 17 миллионов пар. После распада СССР отрасль начала сокращаться. Валенки перестали быть стратегической обувью для армии — в 2011 году их исключили из государственного заказа. Спрос резко упал, многие фабрики по всей стране закрылись. В 2023 году власти Ярославля обсуждали перевод территории фабрики в жилую зону. Предполагалось, что на месте предприятия построят малоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания. Мэрия объявила общественные слушания по проекту застройки. Однако руководство фабрики заявило: «Закрытия фабрики не будет. Готовим план мероприятий по переносу производства на более подходящую площадку». Пока предприятие продолжает работать на прежнем месте. По данным сервиса «Контур.Фокус», как ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» зарегистрирована в Ярославле в 1997 году. Уставный капитал составляет 7,8 млн рублей. На конец 2025 когда компания заработала 180,8 млн рублей, выйдя в плюс на 8,2 млн.

«Всё держалось на энтузиазме»

Надежда Лукнова переехала в Ярославль из Архангельска в 2020 году и обосновалась в Тверицах. К тому моменту за ее плечами было более 14 лет работы в собственном сувенирном бизнесе, и для его развития требовалось помещение. Так она вышла на руководство ярославской фабрики валяной обуви.

Со временем деловое сотрудничество переросло в личный интерес к истории производства. Надежда погрузилась в жизнь фабрики и ее сотрудников. В 2022 году она создала некоммерческую организацию «Не просто валенки».

На фабрике работает цех народных художественных промыслов, который выпускает домашнюю обувь и декорированные валенки Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Сначала это были волонтерские инициативы. Потом сразу поняли: чтобы сделать что-то достойное, нужны средства, — рассказала Надежда. — Нам очень помогло, что мы начали писать заявки и попали в акселератор „Открытая промышленность“. Участие в акселераторе помогло нам структурно выстроить проект с помощью экспертов и консультаций. Получился хороший кейс: экскурсия, которая заканчивалась мастер-классом. Потом одна за другой наши заявки выиграли гранты».

Первый грант команда получила от Президентского фонда культурных инициатив — около 4,5 миллиона рублей. Позже выиграли еще один — от «Движения первых». Благодаря этому на фабрике появились полноценные экскурсии, профессиональное оборудование для работы с группами, мастер-классы и аудиоспектакль «Скоро свидания», основанный на воспоминаниях сотрудников предприятия.

Когда мы только начинали водить экскурсии, всё держалось буквально на энтузиазме. Через полгода у меня просто сорвались связки, потому что приходилось постоянно кричать. Гранты помогли сделать всё профессионально: купить оборудование, снять ролики о производстве, обустроить пространство для мастер-классов. Надежда Лукнова основательница некоммерческой организации «Не просто валенки»

«Сотрудники раздражались»

Сейчас через фабрику проходят тысячи туристов и школьников. Но сотрудники предприятия не сразу привыкли к постоянным экскурсиям и вниманию со стороны посетителей.

«Поначалу это было диковинкой: почему постоянно ходит столько людей? Когда идут большие экскурсионные потоки, сотрудники устают, где-то раздражаются. Особенно когда к нам приходили тысячи школьников в рамках грантовых проектов», — рассказывает Надежда.

Постепенно отношение изменилось. По словам Лукновой, многие работники сначала не понимали, почему вообще кому-то может быть интересна их работа и история фабрики.

«Да что в нас интересного?» — говорили ветераны предприятия, когда мы собирали материалы для книги к юбилею фабрики. — «Кому это нужно?» А потом люди начинали вспоминать свои истории, рассказывать про семьи, которые здесь работали поколениями, и понимали, что это действительно важно».

«Таких фабрик осталось очень мало»

Раньше на фабрике работали в три смены, сейчас нет такого количества заказов, поэтому на предприятии действует стандартный график с восьмичасовым рабочим днем Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то фабрика была настоящим «городом в городе». Здесь работали более 1400 человек, а само предприятие обеспечивало сотрудников жильем, общежитиями, детским садом и клубом. Сегодня на фабрике трудятся чуть больше ста человек.

Производство за последние годы сократилось в разы. Если в лучшие годы работы завода за одну смену здесь выпускали около пяти тысяч пар валенок, то сейчас — чуть больше тысячи пар.

«Мы работали в три смены. Сейчас — в одну. Некоторые процессы вообще исчезли: раньше была своя мойка шерсти, производили собственный войлок. Теперь многое закупаем», — объясняет Надежда.

Так выглядят валенки 43-го размера до мытья. После обработки они дают усадку и становятся стандартного размера Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одной из ощутимых причин кризиса стал отказ государства от закупок валенок для армии.

В 2012 году в России отказались от закупки валенок для армии.

«Когда валенки исключили из обеспечения армии, всё просто схлопнулось. Таких фабрик, как наша, осталось очень мало в России», — говорит Надежда Лукнова.

На ситуацию повлияли и теплые зимы. Фабрика выпускает более легкие модели обуви — валенки-сапожки для городской носки. Сейчас их закупают крупные торговые сети.

Ярославские валенки продавала IKEA

Так выглядит склад, где валенки расставляют по парам и размерам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фабрика сейчас выпускает два вида валенок: традиционные бесшовные валенки, которые заказывают крупные компании для рабочих в северных регионах, и облегченные валенки-сапожки для городской носки.

«Так как зимы стали более тёплыми, такие валенки с комфортом носятся в городе. Их для продажи заказывают большие сети — „Глобус“, „Ашан“ и др.», — рассказывает Надежда.

Раньше фабрика работала и с международными партнерами. Например, торговой сетью IKEA ярославские валенки продавались по всему миру. Более того, шились валенки для подиумных показов в Италии.

IKEA — шведская компания, основанная в 1943 году и ставшая одной из крупнейших в мире сетей по продаже мебели и товаров для дома. Магазины бренда работают в десятках стран Европы, Азии и Северной Америки. В России IKEA была представлена с 2000 года, однако в 2022 году компания приостановила работу в стране, а позже окончательно ушла с российского рынка.

Зачем людям смотреть на старое производство

Казалось бы, зачем современному человеку идти на пыльную фабрику с грохочущими станками? Надежда объясняет это просто: людям надоели стандартные музеи.

«Многие туристы приезжают в Ярославль не один раз. Когда уже обошел все краеведческие музеи и центральные храмы, хочется чего-то необычного. И экскурсии на действующие производства подходят для этого идеально», — говорит она.

Сейчас многие производства открывают двери для туристов, но цели у всех разные. Кто-то ищет новых сотрудников, кто-то — дополнительный заработок. А мы хотим рассказать о валенках так, чтобы люди увидели в них не просто рабочую обувь, а уникальный продукт с историей. Надежда Лукнова основательница некоммерческой организации «Не просто валенки»

Борьба за будущее

Эскизный проект застройки территории Твериц 2023 года (слева от Октябрьского моста, если смотреть из центра) Источник: Григорий Шмыков

Вопрос о будущем фабрики, которая работает уже больше века, поднимается не первый год. Идея заключается в том, чтобы перенести производство валяной обуви из исторического здания на Тверицкой набережной в промзону, а освободившийся участок земли у берега Волги застроить жильем.

«Сохранение действующей фабрики практически в центре города, в центре рекреационной территории Заволжского района видится нерациональным, — говорил коммерческий директор фабрики валяной обуви Григорий Шмыков в 2023 году. — По нашему мнению, переориентация текущей территории под жилищную застройку позволит придать новый импульс развитию микрорайона Тверицы».

Проект предполагал возведение 3–4-этажных домов, 3–этажных блокированных коттеджей, индивидуальных домов, магазина, клуба, 379 парковочных мест. Общая площадь жилья — 36 762 кв. метра, а количество планируемого населения — 1347 человек.

Строительство ЖК вызвало столь бурное обсуждение, что ситуацию взяла на контроль прокуратура Ярославской области, инициировав проверку законности перевода земель из промышленной зоны в жилую.

Как сообщили 76.RU в мэрии, историческую часть производственного корпуса и здание бывшей столовой планируется реконструировать с изменением функционального назначения. Остальные строения фабрики снесут.

При этом, по данным на начало июня 2026 года, разрешение на строительство на этой территории еще не выдано.

Несмотря на неопределенность сроков реализации проекта, фабрика продолжает работать, а команда «Не просто валенки» — рассказывать ее историю посетителям. Для Надежды сохранение истории фабрики не просто бизнес или хобби. На фоне разговоров о переносе производства и возможной застройке территории она считает важным сохранить память о месте, которое больше века было частью жизни Твериц.

«Я сама себя еще не до конца ощущаю жителем Ярославля, — признаётся Надежда. — Выезжаю в центр как турист. А вот здесь, в Тверицах, чувствую себя как дома, потому что мы уже исследовали этот уголок».