В Ярославской области ликвидировали районные управления социальной поддержки

В Угличе ликвидировали управление соцподдержки и труда

В Ярославской области ликвидировали управления социальной поддержки населения, которые действовали в муниципальных округах. Нововведение вступило в силу с 1 января 2026 года и связано с изменениями в региональном законе № 44-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».

Как уточнили 76.RU в областном правительстве, функции управлений перераспределены между областными органами: полномочия в сфере охраны труда и социально-трудовых отношений переданы Министерству труда и социальной поддержки населения Ярославской области, полномочия в сфере опеки и попечительства и работы комиссий по делам несовершеннолетних — Агентству по вопросам семьи и детства ЯО.

Под реорганизацию попали учреждения Угличского, Рыбинского, Тутаевского округов и Переславль-Залесского. При ликвидации учреждений трудовые договоры с сотрудниками расторгались. Однако как отметили власти, при формировании нового кадрового состава они могут претендовать на должности в областных органах.

«Исполнительные органы власти заинтересованы в сохранении кадрового потенциала данных сфер», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Ранее власти озвучили, сколько сотрудников были сокращено из-за реорганизации соцорганов в Ярославле. По данным заммэра Елены Волковой, из городских служб был уволен 191 человек, из которых 114 уже трудоустроены. Этот вопрос обсуждался 11 февраля на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.