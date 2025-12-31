Салаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн

Кто выступит в новогоднюю ночь в центре города

До Нового года остались считаные минуты, а это значит, что скоро начнутся гулянья в центре Ярославля!

1 января с 01:00 до 03:00 на Советской площади будет выступать ярославский фольклорный коллектив «Услада», а также кавер-группы «Полный абзац» и «Фреш».

Помимо этого, на площади будут работать каток и ярмарка. Здесь установят сцену, горку, карусели и фотозоны.