Салаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн

Салаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн

Ведем прямую трансляцию и готовимся к празднику

327

До нового, 2026 года остается всё меньше времени. Давайте вместе ждать приближения этого волшебного момента! В нашей традиционной трансляции предлагаем посмотреть на наряженные елки, украшенные столы с закусками и узнать всё важное о встрече праздника в Ярославле.

Полина Зайцева

Совсем скоро — куранты. Уже придумали, что будете загадывать в этом году?

Обсудить
Полина Зайцева

Читатели 76.RU делятся своими новогодними елочками. Только посмотрите, какая красота!

Салаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн | Источник: читатель 76.RUСалаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн | Источник: читатель 76.RU
Источник:

читатель 76.RU

Обсудить
Полина Зайцева

До Нового года остаются считаные часы. Вы уже накрыли праздничный стол? Покажите фото праздничных блюд в комментариях в Телеграме!

Будем удивляться, восхищаться и, может, даже чуть-чуть завидовать. 🎉

Обсудить
Полина Зайцева

Кстати, мы сделали подборку новогодних фильмов, которые точно поднимут вам настроение.

Обсудить
Полина Зайцева

Губернатор Михаил Евраев тоже поздравил жителей Ярославской области с праздником.

— Дорогие друзья! Поздравляю всех нас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Берегите свои семьи и родных — это самое главное. И так же важно беречь то, что нас окружает: наш регион, города, села. Да, предстоит решить еще немало задач. Но нам уже есть чем гордиться, и я уверен — впереди нас ждут серьезные победы. Прежде всего — общая победа нашей страны, ради которой мы все трудимся. А вместе с ней — и успехи в развитии Ярославской области, каждого ее округа. Вместе мы обязательно добьемся всех целей. С праздником!

Источник:

Михаил Евраев / T.me

Обсудить
Полина Зайцева

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил горожан с Новым годом. Его видеообращение — ниже.

Источник:

мэрия Ярославля

Обсудить
Екатерина Тарыгина

Гулянья на Советской площади

Кто выступит в новогоднюю ночь в центре города

До Нового года остались считаные минуты, а это значит, что скоро начнутся гулянья в центре Ярославля!

1 января с 01:00 до 03:00 на Советской площади будет выступать ярославский фольклорный коллектив «Услада», а также кавер-группы «Полный абзац» и «Фреш».

Помимо этого, на площади будут работать каток и ярмарка. Здесь установят сцену, горку, карусели и фотозоны.

Обсудить
Екатерина Тарыгина

Где можно пускать фейерверки в Ярославле

Салюта на Советской площади в этом году ждать не стоит

Но в мэрии рассказали, где можно будет запустить фейерверк! А вы успели запастись пиротехникой новогодним настроением?

Обсудить
Екатерина Тарыгина

Расписание автобусов в новогоднюю ночь

С 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января в Ярославле будут курсировать дополнительные автобус. В новогоднюю ночь автобусные маршруты скорректируют. Транспорт с индексом 0 будет следовать от остановок «Торговый переулок», «Богоявленская площадь» и «Красная площадь». Такие автобусы запускают в дни проведения массовых мероприятий.

Чтобы вам было удобнее спланировать свои поездки, мы собрали расписание специальных маршрутов для каждого района. Посмотреть его можно здесь.

Прокатиться по Ярославлю можно будет и на ночных автобусах. Они работают в городе с 26 декабря. Буква «Н» у номера маршрута обозначает, что такой автобус будет курсировать с 22:00 до 03:00. Не забудьте ознакомиться с расписанием.

Обсудить
Екатерина Тарыгина

Проездные билеты «рабочего дня» в новогоднюю ночь действовать не будут.

«Даты с 1 по 11 января 2026 года официально определены праздничными выходными днями. Общественный транспорт Ярославля в данные дни будет работать по расписанию воскресенья. Проездные билеты „рабочего дня“ действуют только в рабочие дни недели», — рассказали власти.

Обсудить
Екатерина Тарыгина

Успели накрыть праздничный стол? Напоминаем вам про пять крутых рецептов новогодних салатов!

Рассказывайте, чем будете радовать близких?

Подготовили тазик оливье!
Будем угощать селедочкой под шубой
Решили поэкспериментировать в этом году ;)
А мы без салатиков, но с нарезками
Обсудить
Екатерина Тарыгина

Ярославцы, уже подготовились к празднику? На улицах города скоро начнутся гулянья! Напоминаем, куда можно отправиться:

Обсудить
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Рекомендуем