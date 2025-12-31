Салаты уже нарезаны: как Ярославль готовится к встрече нового, 2026 года — онлайн

До нового, 2026 года остается всё меньше времени. Давайте вместе ждать приближения этого волшебного момента! В нашей традиционной трансляции предлагаем посмотреть на наряженные елки, украшенные столы с закусками и узнать всё важное о встрече праздника в Ярославле.
Губернатор Михаил Евраев тоже поздравил жителей Ярославской области с праздником.
— Дорогие друзья! Поздравляю всех нас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Берегите свои семьи и родных — это самое главное. И так же важно беречь то, что нас окружает: наш регион, города, села. Да, предстоит решить еще немало задач. Но нам уже есть чем гордиться, и я уверен — впереди нас ждут серьезные победы. Прежде всего — общая победа нашей страны, ради которой мы все трудимся. А вместе с ней — и успехи в развитии Ярославской области, каждого ее округа. Вместе мы обязательно добьемся всех целей. С праздником!
Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил горожан с Новым годом. Его видеообращение — ниже.
Гулянья на Советской площади
Кто выступит в новогоднюю ночь в центре города
До Нового года остались считаные минуты, а это значит, что скоро начнутся гулянья в центре Ярославля!
1 января с 01:00 до 03:00 на Советской площади будет выступать ярославский фольклорный коллектив «Услада», а также кавер-группы «Полный абзац» и «Фреш».
Помимо этого, на площади будут работать каток и ярмарка. Здесь установят сцену, горку, карусели и фотозоны.
Где можно пускать фейерверки в Ярославле
Салюта на Советской площади в этом году ждать не стоит
Расписание автобусов в новогоднюю ночь
С 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января в Ярославле будут курсировать дополнительные автобус. В новогоднюю ночь автобусные маршруты скорректируют. Транспорт с индексом 0 будет следовать от остановок «Торговый переулок», «Богоявленская площадь» и «Красная площадь». Такие автобусы запускают в дни проведения массовых мероприятий.
Чтобы вам было удобнее спланировать свои поездки, мы собрали расписание специальных маршрутов для каждого района. Посмотреть его можно здесь.
Прокатиться по Ярославлю можно будет и на ночных автобусах. Они работают в городе с 26 декабря. Буква «Н» у номера маршрута обозначает, что такой автобус будет курсировать с 22:00 до 03:00. Не забудьте ознакомиться с расписанием.
Проездные билеты «рабочего дня» в новогоднюю ночь действовать не будут.
«Даты с 1 по 11 января 2026 года официально определены праздничными выходными днями. Общественный транспорт Ярославля в данные дни будет работать по расписанию воскресенья. Проездные билеты „рабочего дня“ действуют только в рабочие дни недели», — рассказали власти.
