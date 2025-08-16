НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Афиша на выходные
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Город «Праздник идет. Для кого?»: люди выстроились в многометровую очередь в ярославский зоопарк

«Праздник идет. Для кого?»: люди выстроились в многометровую очередь в ярославский зоопарк

Он празднует День рождения

257
Написать комментарий
В ярославский зоопарк выстроилась огромная очередь | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ ярославский зоопарк выстроилась огромная очередь | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В ярославский зоопарк выстроилась огромная очередь

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Огромная очередь выстроилась в ярославский зоопарк днем 16 августа. В субботу учреждение празднует День рождения. Посетителям пообещали пенную дискотеку, конкурсы, призы, мороженое, мастер-классы, фото с животными и многое другое. Только, чтобы попасть внутрь, людям приходится подолгу стоять за воротами.

«Организация ужасна! Очередь от самой парковки! Кто-то в очереди стоит, а кого-то пропускают без нее… А праздник идёт… Для кого?», — возмутились люди в комментариях в группе зоопарка.

В учреждении извинились перед посетителями за неудобство и прокомментировали ситуацию:

«Очередь движется, открыт отдельный проход для льготных категорий посетителей. Все в зоопарк смогут попасть».

Напомним, гигантская очередь утром 16 августа выстроилась и в наркологическую больницу в Ярославле. По субботам здесь ведется прием без записи. Этим и воспользовались люди, которым нужно получить справки для водительского удостоверения или работы. Однако после того, как в такие дни у медучреждения стали собираться толпы посетителей, с 18 августа живую очередь решили отменить. Теперь попасть на прием можно будет только по предварительной записи.

Кстати, в Ярославле кроме Дня рождения зоопарка проходит еще много интересных событий. О них можно узнать в нашей афише.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Очередь Зоопарк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление