«Праздник идет. Для кого?»: люди выстроились в многометровую очередь в ярославский зоопарк

В ярославский зоопарк выстроилась огромная очередь Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Огромная очередь выстроилась в ярославский зоопарк днем 16 августа. В субботу учреждение празднует День рождения. Посетителям пообещали пенную дискотеку, конкурсы, призы, мороженое, мастер-классы, фото с животными и многое другое. Только, чтобы попасть внутрь, людям приходится подолгу стоять за воротами.

«Организация ужасна! Очередь от самой парковки! Кто-то в очереди стоит, а кого-то пропускают без нее… А праздник идёт… Для кого?», — возмутились люди в комментариях в группе зоопарка.

В учреждении извинились перед посетителями за неудобство и прокомментировали ситуацию:

«Очередь движется, открыт отдельный проход для льготных категорий посетителей. Все в зоопарк смогут попасть».

Напомним, гигантская очередь утром 16 августа выстроилась и в наркологическую больницу в Ярославле. По субботам здесь ведется прием без записи. Этим и воспользовались люди, которым нужно получить справки для водительского удостоверения или работы. Однако после того, как в такие дни у медучреждения стали собираться толпы посетителей, с 18 августа живую очередь решили отменить. Теперь попасть на прием можно будет только по предварительной записи.