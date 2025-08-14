НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Концерт Башмета, встречи со звездами кино, фестиваль льна: афиша на выходные в Ярославской области

Публикуем программу ярких событий 16–17 августа

В Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких культурных событий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких культурных событий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких культурных событий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в предстоящие выходные пройдет несколько фестивалей и праздников. Рассказываем, куда можно сходить или съездить.

  1. Фестиваль «Преображение»
  2. Концерт Юрия Башмета
  3. Фестиваль «Золотой витязь»
  4. «Железный кубок» на Стрелке
  5. Ярмарка мастеров в Ярославле
  6. Фестиваль «Влюблен в лен»
  7. Дни городов, сёл, округов
  8. Рок-фестиваль «Созвездие»
  9. Праздник урожая в Угличе
1

Фестиваль «Преображение»

16 и 19 августа в Ярославле пройдет XXXIII Фестиваль искусств «Преображение» (0+). Его организаторы — Ярославский музей-заповедник и Министерство культуры Ярославской области.

16 августа площадкой фестиваля станет пространство перед храмом Иоанна Предтечи (2-я Закоторосльная наб., 69). Здесь в 19:00 прозвучат произведения в стиле барокко в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Также обещают световой салют над Которослью. Во время мероприятия будет работать буфет от ресторана «Ванильное небо».

19 августа фестиваль продолжится в стенах Ярославского музея-заповедника. Утром по случаю великого христианского праздника Преображения в самом древнем храме Ярославля — Спасо-Преображенском соборе — состоится праздничная литургия и освящение плодов. А в 20:30 у звонницы Спасо-Преображенского монастыря пройдет концерт старинной духовной музыки и колокольных звонов. Организаторы приготовили яблочные угощения в честь Яблочного Спаса.

Билеты на оба дня фестиваля можно приобрести в кассах Ярославского музея-заповедника или онлайн на сайте музея. Стоимость: на 16 августа — 1000 рублей, на 19 августа — 500 рублей.

2

Концерт Юрия Башмета

16 августа на Советской площади пройдет концерт с участием маэстро Юрия Башмета (6+).

Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Предполагается, что концерт пройдет на двухуровневой сцене, где одновременно выступят музыканты и артисты балета. Прозвучат отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также многие другие произведения.

На Советской площади хотят оборудовать более 3000 посадочных мест. Начало мероприятия в 18:00. Билеты продаются в кассах КЗЦ «Миллениум» (цены от 800 до 2800 рублей).

3

Фестиваль «Золотой витязь»

С 15 по 19 августа в Ярославле, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске и Тутаеве пройдут события фестиваля «Золотой витязь» (12+). В программе — театральные мастерские, выставки ярославских живописцев, литературные чтения, творческие встречи с артистами и многое другое. В Ярославль приедут Николай Бурляев, Ольга Кабо, Александр Михайлов, Мария Шукшина и другие актеры, режиссеры и деятели искусства.

Программа

15 августа

Ярославль

КЗЦ «Миллениум»

  • 11:00-12:00 — конференция, посвященная реализации основ государственной культурной политики в искусстве;

  • 12:30-14:30 — презентация книги «Близнецы», премьера фильма «Никита» Николая Бурляева, открытие киноклуба «Золотой Витязь», творческая встреча с Народным артистом России, кинорежиссером, писателем, председателем Культурного фронта России Николаем Бурляевым и кинорежиссером Дмитрием Чернецовым (вход свободный);

  • 15:30-16:30 — творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым (вход свободный);

  • 18:00 — концерт симфонического оркестра перед КЗЦ;

  • 18:15 — проход участников форума искусств «Золотой витязь» по красной дорожке;

  • 19:00 — торжественная церемония открытия славянского форума искусств «Золотой Витязь» (вход по приглашениям). Участники: народные артисты России Николай Бурляев и Александр Михайлов, заслуженные артисты России Борис Галкин и Мария Шукшина, актрисы Инга Шатова и Инна Разумихина и другие.

16 августа

Ярославль

Дом актера имени Сергея Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10)

  • 11:00 — открытие выставки Ярославских живописцев (вход свободный);

  • 13:00 — творческая встреча с заслуженной артисткой России Ольгой Кабо (вход свободный).

Ростов Великий

Ростовский кремль

  • 12:00-15:00 — мастер-класс по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи).

Гостиный двор (ул. 50 лет Октября, 4/3)

  • 14:00 — творческая встреча с Народным артистом РСФСР Александром Михайловым (вход свободный).

Конюшенный двор (Каменный мост, 1)

  • 15:00 — показ фильма «Боже, чувствую приближение твое» (режиссеры Н. Бурляев и Д Чернецов). Творческая встреча с Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный).

Библиотека Ростова Великого (Советская площадь, 17)

  • 15:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).

Театр Ростова Великого (ул. Пролетарская, 38)

  • 18:00 — концерт с участием Николая Бурляева, Александра Михайлова, Бориса Галкина, Ольги Кабо, актрисы и певицы Инны Разумихиной, музыкальных коллективов Ярославской области (вход свободный).

17 августа

Тутаев

Молодежный центр «Галактика» (просп. 50-летия Победы, 25А)

  • 12:00 — в кинотеатре показ фильма «Отменивший войну» (реж. Н. Бурляев и Д. Чернецов). Творческая встреча с Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);

  • 12:00-15:00 — в малом конференц-зале проведение мастер-класса по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи);

  • 13:00 — в конференц-зале мастер-класс по театральному искусству для молодежи от директора Международного театрального Форума «Золотой Витязь» Марии Бурляевой.

Центральная библиотека (ул. Моторостроителей, 70А)

  • 13:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).

Рыбинск

МЦ «Максимум» (ул. Луговая, д.17)

  • 14:00 — открытие выставки живописца Сергея Гусарина (вход свободный);

  • 15:00 — показ фильма «Один в поле воин» (реж. Н. Бурляев и Д. Чернецов). Творческая встреча Николаем Бурляевым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного Кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);

  • 18:00 — творческий вечер-концерт заслуженного артиста России Бориса Галкина и певицы и актрисы Инны Разумихиной (вход свободный).

18 августа

Углич

Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей

  • 12:00-15:00 — проведение мастер-класса по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи).

Библиотека им. Н. Н. Старостина (ул. Победы, д.5)

  • 15:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).

Дворец культуры УМР (Красноармейский б-р, 3)

  • 15:00 — показ фильма — «Мотыльки» режиссера Ангелины Станкевич. Фильм представит автор. Творческая встреча с Николаем Бурляевым, беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);

  • 18:00 — творческий вечер-концерт заслуженного артиста России Бориса Галкина и певицы и актрисы Инны Разумихиной (вход свободный).

19 августа

Переславль-Залесский

Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа (ул. Народная площадь, д. 8)

  • 12:00 — показ фильма «Всё впереди» (реж. Н. Бурляев), творческая встреча Николаем Бурляевым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);

  • 14:00 — творческая встреча с заслуженным артистом россии Сергеем Маховиковым (вход свободный).

Детская школа искусств (ул. Свободы, 47А)

  • 12:00 -15:00 — проведение мастер-класса по изобразительному искусству художником живописцем Славянского Форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» (вход по записи);

Библиотека им. Малашенко (ул.50 лет Комсомола, 1)

  • 16.00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области вход свободный).

Ярославль

КЗЦ «Миллениум»

  • 19:00 — торжественная церемония закрытия славянского форума искусств «Золотой витязь» в Ярославской области; концерт с участием Народного артиста России Николая Бурляева, Заслуженных артистов России Бориса Галкина и Сергея Маховикова, актрисы и певицы Инны Разумихиной. Показ национальных костюмов регионов России от современных дизайнеров (вход по приглашениям).

4

«Железный кубок» на Стрелке

16 августа на Стрелке в Ярославле пройдет VIII фестиваль силовых видов спорта «Железный кубок Ярославля» (0+). Это мероприятие традиционно объединяет профессиональных спортсменов и любителей, которые демонстрируют силу, выносливость и мастерство. На одной площадке соберутся сильнейшие атлеты со всей страны, а также признанные мастера силового спорта. Гостей ждут зрелищные соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, тяжелой атлетике, армрестлингу и фитнесу. Программа фестиваля рассчитана как на профессионалов, так и на зрителей, которые смогут поддержать участников и вдохновиться их достижениями.

Помимо спортивной части на главной сцене будет организована насыщенная развлекательная программа. Для зрителей подготовлены показательные выступления, активности и творческие номера.

Начало фестиваля — в 12:00. Вход свободный.

5

Ярмарка мастеров в Ярославле

16 августа творческое объединение UNICK проведет в Ярославле большую ярмарку мастеров — Unick Market 2025 (0+). Организаторы обещают, что здесь вы сможете найти самые разные изделия от талантливых мастеров — керамику, украшения, текстиль, натуральную косметику. Кроме того, в программе детские мастер-классы, DJ-сэт, фотозоны и зоны отдыха, стрит-арт.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00 в Алексеевском саду (ул. Салтыкова-Щедрина, 3).

Вход свободный, на мастер-классы необходимо регистрироваться заранее в соцсетях объединения.

6

Фестиваль «Влюблен в лен»

Фестиваль «Влюблен в лен» (0+) пройдет в деревне Игрищи (в двух километрах от Большого Села) 16 августа. В программе — хороводы в поле, представление коллекций льняной одежды, экскурсия на льнозавод. Также можно будет принять участие в ручной уборке льна, купить сувениры. Пройдут различные мастер-классы, соревнования по лапте и другое.​

Программа фестиваля:

  • 10:30-18:00 — работа ярмарки;

  • 11:00 — открытие фестиваля;

  • 11:00-18:00 — работа экологического стенда;

  • 11:00-18:00 — богатырская застава: силовые состязания;

  • 11:20 — выход гармонистов, начало народного шествия к льняному полю;

  • 12:00 — обрядовое действие на поле «Колос гонять»;

  • 12:20 — начало соревнований в поле «Уж мы рвали ленок»;

  • 12:50 — народные хороводы в поле;

  • 13:20 — народное шествие с поля на центральную площадку;

  • 13:30 — представление от дуэт-театра «Куролесье» (Москва-Коломна);

  • 13:30, 14:30 — экскурсии на льнозавод;

  • 13:30-16:00 — работа дворика мастеров: мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, росписи, плетению, набойке на ткани, росписи пряников и др.;

  • 13:30-15:30 — игры в лапту и килу;

  • 13:30-17:00 — работа кузницы;

  • 13:30 — пленэр у реки Юхоть;

  • 13:30-18:00 — создание льняного рушника фестиваля;

  • 14:00 — концерт с участием фольклорных коллективов;

  • 15:00 — дефиле льняной одежды «Лëн сквозь века»;

  • 15:20-16:10 — кулачный бой «Стенка на стенку» для всех желающих мужского пола (возрастное ограничение 12+);

  • 16:10-17:00 — большой пляс и вечерка от семейства Толмачевых (Нижний новгород);

  • 17:00-18:00 — концерт фолк-группы ВАYSARA (Москва).

7

Дни городов, сёл, округов

16 августа пройдут День Данилова, Гаврилов-Яма, Рыбинского округа, Брейтова.

  • В Рыбинском округе праздник «Рыбинская земля — во славу России» (0+) пройдет в поселке Каменники. Здесь будут работать ярмарка, выставка прикладного творчества, интерактивные площадки. Также запланированы шествие «Благодарность. Почтение. Память», митинг «Во славу героев», концерт.

День Рыбинского округа отметят в поселке Каменники | Источник: Администрация Рыбинского округаДень Рыбинского округа отметят в поселке Каменники | Источник: Администрация Рыбинского округа

День Рыбинского округа отметят в поселке Каменники

Источник:

Администрация Рыбинского округа

  • В Брейтове главные события (6+) развернутся в парке Победы на берегу реки Латыгоры. Там пройдут концерты, мастер-классы, дегустация ухи по-брейтовски. На стадионе состоится футбольный матч, а в культурно-досуговом центре можно будет купить сувениры от местных ремесленников и мастеров из городов Ярославской области и соседних регионов.

Таким будет праздник в Брейтове | Источник: Администрация Брейтовского округаТаким будет праздник в Брейтове | Источник: Администрация Брейтовского округа

Таким будет праздник в Брейтове

Источник:

Администрация Брейтовского округа

  • Даниловцы готовят для гостей анимационную программу, световое шоу, фестиваль местных поэтов и прозаиков, а также интерактивные прогулки в стиле советской эпохи. Также пройдет турнир для детей и взрослых по шахматам (возрастное ограничение мероприятия: 0+).

Программа праздника в Данилове | Источник: Мэрия ДаниловаПрограмма праздника в Данилове | Источник: Мэрия Данилова

Программа праздника в Данилове

Источник:

Мэрия Данилова

  • В Гаврилов-Яме праздник (0+) состоится на Советской площади. Здесь развернутся гастрономические ряды, аллея мастеров, выставка колокольчиков, фестиваль мыльных пузырей и красок. На установленной в прошлом году скейт-площадке организуют молодежное пространство, а рядом, на территории детского городка, — игровую программу для детей и кукольный спектакль. Завершится день города фейерверком.

В конце праздника будет фейерверк | Источник: Администрация Гаврилов-ЯмаВ конце праздника будет фейерверк | Источник: Администрация Гаврилов-Яма

В конце праздника будет фейерверк

Источник:

Администрация Гаврилов-Яма

8

Рок-фестиваль «Созвездие»

16 августа в парке Нового Некоуза пройдет ежегодный музыкальный рок-фестиваль «Созвездие» (6+), посвященный творчеству Виктора Цоя. В программе этого года участвуют девять любительских рок-групп из Ярославской и Тверской областей. Музыканты исполнят композиции собственного сочинения и песни из репертуара группы «Кино». Откроется фестиваль в 15 часов.

Кроме концерта, для гостей запланирована обзорная бесплатная экскурсия, которая начнется в 12.00 у стелы «Я люблю Некоуз».

Будет работать ярмарка сувениров, вечером состоится огненное шоу. Вход свободный.

Расписание выступления артистов | Источник: Фестиваль «Созвездие» / Vk.comРасписание выступления артистов | Источник: Фестиваль «Созвездие» / Vk.com

Расписание выступления артистов

Источник:

Фестиваль «Созвездие» / Vk.com

9

Праздник урожая в Угличе

В субботу, 16 августа, традиционный фестиваль «Урожай 2025» (0+) пройдет в Угличе. Площадкой станет парк Победы. В программе — продажа овощей и фруктов, конкурс ягодных пирогов, парад колясок и дефиле в ягодных костюмах.

Программа праздника | Источник: Администрация Угличского районаПрограмма праздника | Источник: Администрация Угличского района

Программа праздника

Источник:

Администрация Угличского района

