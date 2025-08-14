Концерт Башмета, встречи со звездами кино, фестиваль льна: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославской области в предстоящие выходные пройдет несколько фестивалей и праздников. Рассказываем, куда можно сходить или съездить.
- Фестиваль «Преображение»
- Концерт Юрия Башмета
- Фестиваль «Золотой витязь»
- «Железный кубок» на Стрелке
- Ярмарка мастеров в Ярославле
- Фестиваль «Влюблен в лен»
- Дни городов, сёл, округов
- Рок-фестиваль «Созвездие»
- Праздник урожая в Угличе
Фестиваль «Преображение»
16 и 19 августа в Ярославле пройдет XXXIII Фестиваль искусств «Преображение» (0+). Его организаторы — Ярославский музей-заповедник и Министерство культуры Ярославской области.
16 августа площадкой фестиваля станет пространство перед храмом Иоанна Предтечи (2-я Закоторосльная наб., 69). Здесь в 19:00 прозвучат произведения в стиле барокко в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Также обещают световой салют над Которослью. Во время мероприятия будет работать буфет от ресторана «Ванильное небо».
19 августа фестиваль продолжится в стенах Ярославского музея-заповедника. Утром по случаю великого христианского праздника Преображения в самом древнем храме Ярославля — Спасо-Преображенском соборе — состоится праздничная литургия и освящение плодов. А в 20:30 у звонницы Спасо-Преображенского монастыря пройдет концерт старинной духовной музыки и колокольных звонов. Организаторы приготовили яблочные угощения в честь Яблочного Спаса.
Билеты на оба дня фестиваля можно приобрести в кассах Ярославского музея-заповедника или онлайн на сайте музея. Стоимость: на 16 августа — 1000 рублей, на 19 августа — 500 рублей.
Концерт Юрия Башмета
16 августа на Советской площади пройдет концерт с участием маэстро Юрия Башмета (6+).
Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Предполагается, что концерт пройдет на двухуровневой сцене, где одновременно выступят музыканты и артисты балета. Прозвучат отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также многие другие произведения.
На Советской площади хотят оборудовать более 3000 посадочных мест. Начало мероприятия в 18:00. Билеты продаются в кассах КЗЦ «Миллениум» (цены от 800 до 2800 рублей).
Фестиваль «Золотой витязь»
С 15 по 19 августа в Ярославле, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске и Тутаеве пройдут события фестиваля «Золотой витязь» (12+). В программе — театральные мастерские, выставки ярославских живописцев, литературные чтения, творческие встречи с артистами и многое другое. В Ярославль приедут Николай Бурляев, Ольга Кабо, Александр Михайлов, Мария Шукшина и другие актеры, режиссеры и деятели искусства.
Программа
15 августа
Ярославль
КЗЦ «Миллениум»
11:00-12:00 — конференция, посвященная реализации основ государственной культурной политики в искусстве;
12:30-14:30 — презентация книги «Близнецы», премьера фильма «Никита» Николая Бурляева, открытие киноклуба «Золотой Витязь», творческая встреча с Народным артистом России, кинорежиссером, писателем, председателем Культурного фронта России Николаем Бурляевым и кинорежиссером Дмитрием Чернецовым (вход свободный);
15:30-16:30 — творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым (вход свободный);
18:00 — концерт симфонического оркестра перед КЗЦ;
18:15 — проход участников форума искусств «Золотой витязь» по красной дорожке;
19:00 — торжественная церемония открытия славянского форума искусств «Золотой Витязь» (вход по приглашениям). Участники: народные артисты России Николай Бурляев и Александр Михайлов, заслуженные артисты России Борис Галкин и Мария Шукшина, актрисы Инга Шатова и Инна Разумихина и другие.
16 августа
Ярославль
Дом актера имени Сергея Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10)
11:00 — открытие выставки Ярославских живописцев (вход свободный);
13:00 — творческая встреча с заслуженной артисткой России Ольгой Кабо (вход свободный).
Ростов Великий
Ростовский кремль
12:00-15:00 — мастер-класс по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи).
Гостиный двор (ул. 50 лет Октября, 4/3)
14:00 — творческая встреча с Народным артистом РСФСР Александром Михайловым (вход свободный).
Конюшенный двор (Каменный мост, 1)
15:00 — показ фильма «Боже, чувствую приближение твое» (режиссеры Н. Бурляев и Д Чернецов). Творческая встреча с Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный).
Библиотека Ростова Великого (Советская площадь, 17)
15:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).
Театр Ростова Великого (ул. Пролетарская, 38)
18:00 — концерт с участием Николая Бурляева, Александра Михайлова, Бориса Галкина, Ольги Кабо, актрисы и певицы Инны Разумихиной, музыкальных коллективов Ярославской области (вход свободный).
17 августа
Тутаев
Молодежный центр «Галактика» (просп. 50-летия Победы, 25А)
12:00 — в кинотеатре показ фильма «Отменивший войну» (реж. Н. Бурляев и Д. Чернецов). Творческая встреча с Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);
12:00-15:00 — в малом конференц-зале проведение мастер-класса по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи);
13:00 — в конференц-зале мастер-класс по театральному искусству для молодежи от директора Международного театрального Форума «Золотой Витязь» Марии Бурляевой.
Центральная библиотека (ул. Моторостроителей, 70А)
13:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).
Рыбинск
МЦ «Максимум» (ул. Луговая, д.17)
14:00 — открытие выставки живописца Сергея Гусарина (вход свободный);
15:00 — показ фильма «Один в поле воин» (реж. Н. Бурляев и Д. Чернецов). Творческая встреча Николаем Бурляевым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного Кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);
18:00 — творческий вечер-концерт заслуженного артиста России Бориса Галкина и певицы и актрисы Инны Разумихиной (вход свободный).
18 августа
Углич
Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей
12:00-15:00 — проведение мастер-класса по изобразительному искусству художниками-преподавателями Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (вход по записи).
Библиотека им. Н. Н. Старостина (ул. Победы, д.5)
15:00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области (вход свободный).
Дворец культуры УМР (Красноармейский б-р, 3)
15:00 — показ фильма — «Мотыльки» режиссера Ангелины Станкевич. Фильм представит автор. Творческая встреча с Николаем Бурляевым, беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);
18:00 — творческий вечер-концерт заслуженного артиста России Бориса Галкина и певицы и актрисы Инны Разумихиной (вход свободный).
19 августа
Переславль-Залесский
Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа (ул. Народная площадь, д. 8)
12:00 — показ фильма «Всё впереди» (реж. Н. Бурляев), творческая встреча Николаем Бурляевым; беседа с доцентом ВГИК, киноведом, программным директором Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком (вход свободный);
14:00 — творческая встреча с заслуженным артистом россии Сергеем Маховиковым (вход свободный).
Детская школа искусств (ул. Свободы, 47А)
12:00 -15:00 — проведение мастер-класса по изобразительному искусству художником живописцем Славянского Форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» (вход по записи);
Библиотека им. Малашенко (ул.50 лет Комсомола, 1)
16.00 — творческая встреча с литераторами Ярославской области вход свободный).
Ярославль
КЗЦ «Миллениум»
19:00 — торжественная церемония закрытия славянского форума искусств «Золотой витязь» в Ярославской области; концерт с участием Народного артиста России Николая Бурляева, Заслуженных артистов России Бориса Галкина и Сергея Маховикова, актрисы и певицы Инны Разумихиной. Показ национальных костюмов регионов России от современных дизайнеров (вход по приглашениям).
«Железный кубок» на Стрелке
16 августа на Стрелке в Ярославле пройдет VIII фестиваль силовых видов спорта «Железный кубок Ярославля» (0+). Это мероприятие традиционно объединяет профессиональных спортсменов и любителей, которые демонстрируют силу, выносливость и мастерство. На одной площадке соберутся сильнейшие атлеты со всей страны, а также признанные мастера силового спорта. Гостей ждут зрелищные соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, тяжелой атлетике, армрестлингу и фитнесу. Программа фестиваля рассчитана как на профессионалов, так и на зрителей, которые смогут поддержать участников и вдохновиться их достижениями.
Помимо спортивной части на главной сцене будет организована насыщенная развлекательная программа. Для зрителей подготовлены показательные выступления, активности и творческие номера.
Начало фестиваля — в 12:00. Вход свободный.
Ярмарка мастеров в Ярославле
16 августа творческое объединение UNICK проведет в Ярославле большую ярмарку мастеров — Unick Market 2025 (0+). Организаторы обещают, что здесь вы сможете найти самые разные изделия от талантливых мастеров — керамику, украшения, текстиль, натуральную косметику. Кроме того, в программе детские мастер-классы, DJ-сэт, фотозоны и зоны отдыха, стрит-арт.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00 в Алексеевском саду (ул. Салтыкова-Щедрина, 3).
Вход свободный, на мастер-классы необходимо регистрироваться заранее в соцсетях объединения.
Фестиваль «Влюблен в лен»
Фестиваль «Влюблен в лен» (0+) пройдет в деревне Игрищи (в двух километрах от Большого Села) 16 августа. В программе — хороводы в поле, представление коллекций льняной одежды, экскурсия на льнозавод. Также можно будет принять участие в ручной уборке льна, купить сувениры. Пройдут различные мастер-классы, соревнования по лапте и другое.
Программа фестиваля:
10:30-18:00 — работа ярмарки;
11:00 — открытие фестиваля;
11:00-18:00 — работа экологического стенда;
11:00-18:00 — богатырская застава: силовые состязания;
11:20 — выход гармонистов, начало народного шествия к льняному полю;
12:00 — обрядовое действие на поле «Колос гонять»;
12:20 — начало соревнований в поле «Уж мы рвали ленок»;
12:50 — народные хороводы в поле;
13:20 — народное шествие с поля на центральную площадку;
13:30 — представление от дуэт-театра «Куролесье» (Москва-Коломна);
13:30, 14:30 — экскурсии на льнозавод;
13:30-16:00 — работа дворика мастеров: мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, росписи, плетению, набойке на ткани, росписи пряников и др.;
13:30-15:30 — игры в лапту и килу;
13:30-17:00 — работа кузницы;
13:30 — пленэр у реки Юхоть;
13:30-18:00 — создание льняного рушника фестиваля;
14:00 — концерт с участием фольклорных коллективов;
15:00 — дефиле льняной одежды «Лëн сквозь века»;
15:20-16:10 — кулачный бой «Стенка на стенку» для всех желающих мужского пола (возрастное ограничение 12+);
16:10-17:00 — большой пляс и вечерка от семейства Толмачевых (Нижний новгород);
17:00-18:00 — концерт фолк-группы ВАYSARA (Москва).
Дни городов, сёл, округов
16 августа пройдут День Данилова, Гаврилов-Яма, Рыбинского округа, Брейтова.
В Рыбинском округе праздник «Рыбинская земля — во славу России» (0+) пройдет в поселке Каменники. Здесь будут работать ярмарка, выставка прикладного творчества, интерактивные площадки. Также запланированы шествие «Благодарность. Почтение. Память», митинг «Во славу героев», концерт.
В Брейтове главные события (6+) развернутся в парке Победы на берегу реки Латыгоры. Там пройдут концерты, мастер-классы, дегустация ухи по-брейтовски. На стадионе состоится футбольный матч, а в культурно-досуговом центре можно будет купить сувениры от местных ремесленников и мастеров из городов Ярославской области и соседних регионов.
Даниловцы готовят для гостей анимационную программу, световое шоу, фестиваль местных поэтов и прозаиков, а также интерактивные прогулки в стиле советской эпохи. Также пройдет турнир для детей и взрослых по шахматам (возрастное ограничение мероприятия: 0+).
В Гаврилов-Яме праздник (0+) состоится на Советской площади. Здесь развернутся гастрономические ряды, аллея мастеров, выставка колокольчиков, фестиваль мыльных пузырей и красок. На установленной в прошлом году скейт-площадке организуют молодежное пространство, а рядом, на территории детского городка, — игровую программу для детей и кукольный спектакль. Завершится день города фейерверком.
Рок-фестиваль «Созвездие»
16 августа в парке Нового Некоуза пройдет ежегодный музыкальный рок-фестиваль «Созвездие» (6+), посвященный творчеству Виктора Цоя. В программе этого года участвуют девять любительских рок-групп из Ярославской и Тверской областей. Музыканты исполнят композиции собственного сочинения и песни из репертуара группы «Кино». Откроется фестиваль в 15 часов.
Кроме концерта, для гостей запланирована обзорная бесплатная экскурсия, которая начнется в 12.00 у стелы «Я люблю Некоуз».
Будет работать ярмарка сувениров, вечером состоится огненное шоу. Вход свободный.