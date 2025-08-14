Концерт Башмета, встречи со звездами кино, фестиваль льна: афиша на выходные в Ярославской области

16 и 19 августа в Ярославле пройдет XXXIII Фестиваль искусств «Преображение» (0+). Его организаторы — Ярославский музей-заповедник и Министерство культуры Ярославской области.

16 августа площадкой фестиваля станет пространство перед храмом Иоанна Предтечи (2-я Закоторосльная наб., 69). Здесь в 19:00 прозвучат произведения в стиле барокко в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Также обещают световой салют над Которослью. Во время мероприятия будет работать буфет от ресторана «Ванильное небо».

19 августа фестиваль продолжится в стенах Ярославского музея-заповедника. Утром по случаю великого христианского праздника Преображения в самом древнем храме Ярославля — Спасо-Преображенском соборе — состоится праздничная литургия и освящение плодов. А в 20:30 у звонницы Спасо-Преображенского монастыря пройдет концерт старинной духовной музыки и колокольных звонов. Организаторы приготовили яблочные угощения в честь Яблочного Спаса.

Билеты на оба дня фестиваля можно приобрести в кассах Ярославского музея-заповедника или онлайн на сайте музея. Стоимость: на 16 августа — 1000 рублей, на 19 августа — 500 рублей.