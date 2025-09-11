Под Ярославлем построят новую школу за 1,3 миллиарда: смотрим эскизы

В Ярославской области объявлены торги на выбор подрядчика для строительства новой школы в поселке Красный Бор в Ярославском округе. За работы власти готовы заплатить 1,3 миллиарда рублей. Предполагается, что строительство должно завершиться до 5 августа 2027 года.
«Это будет большое учебное заведение на 1100 учеников. Школа создается по нацпроекту „Молодежь и дети“. Объем финансирования, предусмотренного на строительство, превышает 1,3 млрд рублей», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Здание новой школы будет четырехэтажным, площадь — около 18 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха и спортивные площадки.
Итоги аукциона должны подвести 1 октября.
В правительстве Ярославской области напомнили, что сейчас завершается строительство школы на Московском проспекте в Ярославле, корпуса для школы 63-го пехотного полка в Угличе. 1 сентября начали свою работу школы на Большой Федоровской в Ярославле и в поселке Заволжье.