Под Ярославлем построят новую школу за 1,3 миллиарда: смотрим эскизы

Под Ярославлем построят новую школу за 1,3 миллиарда: смотрим эскизы

Власти начали поиск подрядчика

896
Новую школу построят в поселке Красный Бор | Источник: правительство Ярославской области

Новую школу построят в поселке Красный Бор

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области объявлены торги на выбор подрядчика для строительства новой школы в поселке Красный Бор в Ярославском округе. За работы власти готовы заплатить 1,3 миллиарда рублей. Предполагается, что строительство должно завершиться до 5 августа 2027 года.

«Это будет большое учебное заведение на 1100 учеников. Школа создается по нацпроекту „Молодежь и дети“. Объем финансирования, предусмотренного на строительство, превышает 1,3 млрд рублей», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Здание будет четырехэтажным | Источник: правительство Ярославской области

Здание будет четырехэтажным

Источник:

правительство Ярославской области

Здание новой школы будет четырехэтажным, площадь — около 18 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха и спортивные площадки.

Итоги аукциона должны подвести 1 октября.

Учреждение рассчитано на 1100 детей | Источник: правительство Ярославской области

Учреждение рассчитано на 1100 детей

Источник:

правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области напомнили, что сейчас завершается строительство школы на Московском проспекте в Ярославле, корпуса для школы 63-го пехотного полка в Угличе. 1 сентября начали свою работу школы на Большой Федоровской в Ярославле и в поселке Заволжье.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
2 часа
В Пошехонье баню обещали но что-то пошло не так.Устали ждать.
Гость
1 час
ну как же, Красный Бор - там только за 1,3 млрд можно строить, контингент непростой...где в городе школа за 1, 3 млрд?
