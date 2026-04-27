В Ярославской области выпал снег в конце апреля — фото

27 апреля ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. Некоторые округа Ярославской области уже начало заметать.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно об обстановке в регионе.
По данным региональной РСЧС, в области ожидаются сильный ветер с порывами до 13–18 м/с, а также снег и дождь в период с 18:00 27 апреля до 18:00 28 апреля.
Выпал снег в Угличском округе
Как сообщила читательница 76.RU, днем 27 апреля в Угличском округе Ярославской области выпал снег.
Предупреждение от ГИБДД
В Госавтоинспекции Ярославской области призвали водителей строго соблюдать скоростной режим на дорогах и быть осторожнее. Из-за прогнозируемых осадков и снега с налипанием могут возникнуть аварийные ситуации.
«Напоминаем пешеходам: при переходе проезжей части следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. При переходе проезжей части с ребенком необходимо крепко держать его за руку», — написали в соцсетях Госавтоинспекции.
Куда обращаться из-за непогоды
В ГИБДД напомнили контакты служб, куда можно обратиться при возникновении проблем из-за непогоды.
Единый номер вызова экстренных служб — 112.
Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции Ярославской области — (485) 230-10-10.
Телефон диспетчерской ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по межмуниципальным и региональным автомобильным дорогам — (485) 290-92-50, мобильный тел. 8 (930) 128-28-77.
Телефон диспетчерской ФКУ Упрдор «Холмогоры» по дорогам федерального значения — +7 (172) 72-36-01, мобильный тел. +7 (931) 503-01-12.
Погода в Ярославле
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле сильный снег ожидается вечером 27 апреля. Он будет идти три дня. В четверг и пятницу снега не будет, но прогнозируется небольшой дождь и переменная облачность. В выходные, 2 и 3 мая, ожидается ясная погода.
Прогноз по дням в Ярославле:
Согласно данным центра «Фобос», со второй половины недели погода в Ярославле наладится. Дожди со снегом сменит солнце. Температура воздуха в выходные поднимется до +18…+20 градусов.
Подробный прогноз по дням:
в понедельник, 27 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +3…+5 °С, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Вечером — сильный снег, местами дымка. Температура — -1…+1 °С;
во вторник, 28 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, возможен туман. Температура ночью — -1…+1 °С, днем — +1…+3 °С, сильный ветер, порывы до 13 м/с;
в среду, 29 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью — 0…+2 °С, днем — +2…+4 °С, ветер умеренный;
в четверг, 30 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — 0…-2 °С, днем — +6…+8 °С, ветер умеренный.
в пятницу, 1 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +1…+3 °С, днем — +8…+10 °С, ветер умеренный;
в субботу, 2 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Температура ночью — +1…+3 °С, днем — +10…+12 °С, ветер слабый;
в воскресенье, 3 мая, ожидается малооблачная погода. Температура ночью — +3…+5 °С, днем — +18…+20 °С, ветер умеренный.
Обстановка в Москве
Кстати, в ночь на 27 апреля на Москву и Подмосковье обрушился снегопад, который усилился к утру понедельника. Из-за непогоды в столице падают деревья, они перекрывают дороги и даже участок метро. В городе образовался транспортный коллапс.
Остались без электричества
Из-за ухудшающейся погоды в Ярославской области в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электричеством. Как сообщили в «Ярэнерго», энергетики оперативно устраняют последствия непогоды.
«По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до вечера 28 апреля. В настоящее время временные перерывы электроснабжения фиксируются в нескольких населенных пунктах Угличского, Переславль-Залесского, Борисоглебского, Ростовского и Ярославского муниципальных округов», — уточнили в «Ярэнерго».
В восстановительных работах задействованы 44 бригады «Ярэнерго»: 151 энергетик, 53 единицы спецтехники.
Куда обращаться из-за проблем с электричеством
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия»: 8 800 220-02-20 (короткий номер — 220). Звонки бесплатны и принимаются круглосуточно.
Также обратиться можно через онлайн-сервисы компании — официальный сайт или мобильное приложение «Есть свет!».
Пробки в городе
Ярославцы сообщают о пробках в центре города.
«От поворота с Советской на Республиканскую к Октябрьской площади минут 15 ехали, пробка огромная», — поделился читатель 76.RU.
Погода в других регионах
Жители Переславля-Залесского сообщают, что 27 апреля там выпал снег.
Снежная погода настигла и Ярославль. Утром 28 апреля выпал снег вперемешку с дождем.