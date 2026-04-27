В Ярославской области выпал снег в конце апреля — фото

В Госавтоинспекции Ярославской области призвали водителей строго соблюдать скоростной режим на дорогах и быть осторожнее. Из-за прогнозируемых осадков и снега с налипанием могут возникнуть аварийные ситуации.

«Напоминаем пешеходам: при переходе проезжей части следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. При переходе проезжей части с ребенком необходимо крепко держать его за руку», — написали в соцсетях Госавтоинспекции.