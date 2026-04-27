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Весна Онлайн-трансляция В Ярославской области выпал снег в конце апреля — фото

В Ярославской области выпал снег в конце апреля — фото

В онлайн-трансляции следим за обстановкой в области

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27 апреля ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. Некоторые округа Ярославской области уже начало заметать.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно об обстановке в регионе.

Кристина Геворкян

По данным региональной РСЧС, в области ожидаются сильный ветер с порывами до 13–18 м/с, а также снег и дождь в период с 18:00 27 апреля до 18:00 28 апреля.

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Кристина Геворкян

Выпал снег в Угличском округе

Легкий снежный покров образовался на только что позеленевшей траве | Источник: читательница 76.RUЛегкий снежный покров образовался на только что позеленевшей траве | Источник: читательница 76.RU

Легкий снежный покров образовался на только что позеленевшей траве

Источник:

читательница 76.RU

Как сообщила читательница 76.RU, днем 27 апреля в Угличском округе Ярославской области выпал снег.

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Кристина Геворкян

Предупреждение от ГИБДД

В Госавтоинспекции Ярославской области призвали водителей строго соблюдать скоростной режим на дорогах и быть осторожнее. Из-за прогнозируемых осадков и снега с налипанием могут возникнуть аварийные ситуации.

«Напоминаем пешеходам: при переходе проезжей части следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. При переходе проезжей части с ребенком необходимо крепко держать его за руку», — написали в соцсетях Госавтоинспекции.

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Кристина Геворкян

Куда обращаться из-за непогоды

В ГИБДД напомнили контакты служб, куда можно обратиться при возникновении проблем из-за непогоды.

  • Единый номер вызова экстренных служб — 112.

  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции Ярославской области — (485) 230-10-10.

  • Телефон диспетчерской ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по межмуниципальным и региональным автомобильным дорогам — (485) 290-92-50, мобильный тел. 8 (930) 128-28-77.

  • Телефон диспетчерской ФКУ Упрдор «Холмогоры» по дорогам федерального значения — +7 (172) 72-36-01, мобильный тел. +7 (931) 503-01-12.

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Кристина Геворкян

Погода в Ярославле

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле сильный снег ожидается вечером 27 апреля. Он будет идти три дня. В четверг и пятницу снега не будет, но прогнозируется небольшой дождь и переменная облачность. В выходные, 2 и 3 мая, ожидается ясная погода.

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Кристина Геворкян

Прогноз по дням в Ярославле:

Согласно данным центра «Фобос», со второй половины недели погода в Ярославле наладится. Дожди со снегом сменит солнце. Температура воздуха в выходные поднимется до +18…+20 градусов.

Подробный прогноз по дням:

  • в понедельник, 27 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +3…+5 °С, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Вечером — сильный снег, местами дымка. Температура — -1…+1 °С;

  • во вторник, 28 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, возможен туман. Температура ночью — -1…+1 °С, днем — +1…+3 °С, сильный ветер, порывы до 13 м/с;

  • в среду, 29 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью — 0…+2 °С, днем — +2…+4 °С, ветер умеренный;

  • в четверг, 30 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — 0…-2 °С, днем — +6…+8 °С, ветер умеренный.

  • в пятницу, 1 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +1…+3 °С, днем — +8…+10 °С, ветер умеренный;

  • в субботу, 2 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Температура ночью — +1…+3 °С, днем — +10…+12 °С, ветер слабый;

  • в воскресенье, 3 мая, ожидается малооблачная погода. Температура ночью — +3…+5 °С, днем — +18…+20 °С, ветер умеренный.

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Кристина Геворкян

Обстановка в Москве

Кстати, в ночь на 27 апреля на Москву и Подмосковье обрушился снегопад, который усилился к утру понедельника. Из-за непогоды в столице падают деревья, они перекрывают дороги и даже участок метро. В городе образовался транспортный коллапс.

В Москве и Подмосковье уже образовался снежный покров | Источник: читатель MSK1.RUВ Москве и Подмосковье уже образовался снежный покров | Источник: читатель MSK1.RU
Деревья все побелели | Источник: читатель MSK1.RUДеревья все побелели | Источник: читатель MSK1.RU
Из-за непогоды повалили деревья | Источник: читатель MSK1.RUИз-за непогоды повалили деревья | Источник: читатель MSK1.RU
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Кристина Геворкян

Остались без электричества

Из-за мокрого снега с дождем и сильным ветром в Ярославской области в некоторых населенных пунктах отключилось электричество | Источник: «Ярэнерго»Из-за мокрого снега с дождем и сильным ветром в Ярославской области в некоторых населенных пунктах отключилось электричество | Источник: «Ярэнерго»

Из-за мокрого снега с дождем и сильным ветром в Ярославской области в некоторых населенных пунктах отключилось электричество

Источник:

«Ярэнерго»

Из-за ухудшающейся погоды в Ярославской области в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электричеством. Как сообщили в «Ярэнерго», энергетики оперативно устраняют последствия непогоды.

«По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до вечера 28 апреля. В настоящее время временные перерывы электроснабжения фиксируются в нескольких населенных пунктах Угличского, Переславль-Залесского, Борисоглебского, Ростовского и Ярославского муниципальных округов», — уточнили в «Ярэнерго».

В восстановительных работах задействованы 44 бригады «Ярэнерго»: 151 энергетик, 53 единицы спецтехники.

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Кристина Геворкян
Судя по данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас дожди со снегом наблюдаются в Центральной России, на севере и северо-востоке европейской части страны, а также на Урале | Источник: «Яндекс Погода»Судя по данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас дожди со снегом наблюдаются в Центральной России, на севере и северо-востоке европейской части страны, а также на Урале | Источник: «Яндекс Погода»

Судя по данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас дожди со снегом наблюдаются в Центральной России, на севере и северо-востоке европейской части страны, а также на Урале

Источник:

«Яндекс Погода»

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Кристина Геворкян

Куда обращаться из-за проблем с электричеством

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия»: 8 800 220-02-20 (короткий номер — 220). Звонки бесплатны и принимаются круглосуточно.

Также обратиться можно через онлайн-сервисы компании — официальный сайт или мобильное приложение «Есть свет!».

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Кристина Геворкян

Пробки в городе

Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU

Ярославцы сообщают о пробках в центре города.

«От поворота с Советской на Республиканскую к Октябрьской площади минут 15 ехали, пробка огромная», — поделился читатель 76.RU.

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Кристина Геворкян

Погода в других регионах

В Барнауле +18 градусов | Источник: Городские медиаВ Барнауле +18 градусов | Источник: Городские медиа
В Екатеринбурге +14 градусов | Источник: Городские медиаВ Екатеринбурге +14 градусов | Источник: Городские медиа
В Ростове-на-Дону +10 градусов | Источник: Городские медиаВ Ростове-на-Дону +10 градусов | Источник: Городские медиа
В Омске +13 градусов | Источник: Городские медиаВ Омске +13 градусов | Источник: Городские медиа
В Челябинске +16 градусов | Источник: Городские медиаВ Челябинске +16 градусов | Источник: Городские медиа
В Архангельске +6 градусов | Источник: Городские медиаВ Архангельске +6 градусов | Источник: Городские медиа
+4
В Краснодаре +13 градусов | Источник: Городские медиаВ Краснодаре +13 градусов | Источник: Городские медиа
В Воронеже +5 градусов | Источник: Городские медиаВ Воронеже +5 градусов | Источник: Городские медиа
В Оренбурге +17 градусов | Источник: Городские медиаВ Оренбурге +17 градусов | Источник: Городские медиа
В Уфе +16 градусов | Источник: Городские медиаВ Уфе +16 градусов | Источник: Городские медиа
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Кристина Геворкян

Жители Переславля-Залесского сообщают, что 27 апреля там выпал снег.

Источник: «Переславль Live» / TelegramИсточник: «Переславль Live» / Telegram
Источник:

«Переславль Live» / Telegram

Источник: «Переславль Live» / TelegramИсточник: «Переславль Live» / Telegram
Источник:

«Переславль Live» / Telegram

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Кристина Геворкян

Снежная погода настигла и Ярославль. Утром 28 апреля выпал снег вперемешку с дождем.

Источник:

читатель 76.RU

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Комментарии
11
Гость
28 апреля, 09:10
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя.
Гость
28 апреля, 00:40
Еще впереди "черемуховые холода".
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