«Весна идет»: в Ярославле расцвела сакура. Любуемся нежными фотографиями

В Ярославле расцвела сакура Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле расцвела нежно-розовая сакура. Точнее — абрикос, но выглядит он удивительно похожим на азиатское дерево.

Читательница 76.RU Анастасия успела запечатлеть красоту у Толбухинского моста до того, как ярославцы сбежались на место за чудесными снимками.

«Весна идет, несмотря на похолодание», — поделилась Анастасия.

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В конце апреля 2025 года в Ярославле также расцвела местная сакура. Мы публиковали фоторепортаж с весенним явлением.

Где посмотреть на сакуру в Ярославле

Самыми известными локациями с цветущими деревьями являются сад музея зарубежного искусства и набережная возле Толбухинского моста.

В первое место можно попасть в любой день, кроме понедельника. В саду музея вы найдете сакуру, абрикосы, вишню. Возле моста со стороны Красноперекопского района стоят несколько цветущих деревьев. Только не думайте, что сфотографироваться будет легко — желающих сделать себе новую аватарку много.

Весенняя сакура радует глаз Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU Просто загляденье! Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU