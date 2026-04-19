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Весна «Весна идет»: в Ярославле расцвела сакура. Любуемся нежными фотографиями

«Весна идет»: в Ярославле расцвела сакура. Любуемся нежными фотографиями

Где в городе посмотреть на такую красоту

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В Ярославле расцвела сакура | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле расцвела сакура | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле расцвела сакура

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле расцвела нежно-розовая сакура. Точнее — абрикос, но выглядит он удивительно похожим на азиатское дерево.

Читательница 76.RU Анастасия успела запечатлеть красоту у Толбухинского моста до того, как ярославцы сбежались на место за чудесными снимками.

«Весна идет, несмотря на похолодание», — поделилась Анастасия.

Какие нежнейшие веточки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUКакие нежнейшие веточки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Пасмурная погода с такой красотой никак не испортит настроение! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПасмурная погода с такой красотой никак не испортит настроение! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Ярославская сакура стоит около Толбухинского моста | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЯрославская сакура стоит около Толбухинского моста | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
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Мимо этого чуда невозможно пройти | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUМимо этого чуда невозможно пройти | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В конце апреля 2025 года в Ярославле также расцвела местная сакура. Мы публиковали фоторепортаж с весенним явлением.

Где посмотреть на сакуру в Ярославле

Самыми известными локациями с цветущими деревьями являются сад музея зарубежного искусства и набережная возле Толбухинского моста.

В первое место можно попасть в любой день, кроме понедельника. В саду музея вы найдете сакуру, абрикосы, вишню. Возле моста со стороны Красноперекопского района стоят несколько цветущих деревьев. Только не думайте, что сфотографироваться будет легко — желающих сделать себе новую аватарку много.

Весенняя сакура радует глаз | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВесенняя сакура радует глаз | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Весенняя сакура радует глаз

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Просто загляденье! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПросто загляденье! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Просто загляденье!

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Напомним, первые распустившиеся веточки сакуры заметили в ботаническом саду ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 8 апреля. В университете планируют открыть экскурсии по японскому саду для любования цветением.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Цветущая сакура Фотолокация Весна в городе
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Комментарии
16
Гость
25 апреля, 15:01
Как доехать из Брагино до Толбухинского моста? Хочется посмотреть на жто дерево.
Гость
20 апреля, 01:12
Срочно спилить, дерево в аварийном состоянии.
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Гость
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