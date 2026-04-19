«Весна идет»: в Ярославле расцвела сакура. Любуемся нежными фотографиями

В Ярославле расцвела нежно-розовая сакура. Точнее — абрикос, но выглядит он удивительно похожим на азиатское дерево.
Читательница 76.RU Анастасия успела запечатлеть красоту у Толбухинского моста до того, как ярославцы сбежались на место за чудесными снимками.
«Весна идет, несмотря на похолодание», — поделилась Анастасия.
В конце апреля 2025 года в Ярославле также расцвела местная сакура. Мы публиковали фоторепортаж с весенним явлением.
Где посмотреть на сакуру в Ярославле
Самыми известными локациями с цветущими деревьями являются сад музея зарубежного искусства и набережная возле Толбухинского моста.
В первое место можно попасть в любой день, кроме понедельника. В саду музея вы найдете сакуру, абрикосы, вишню. Возле моста со стороны Красноперекопского района стоят несколько цветущих деревьев. Только не думайте, что сфотографироваться будет легко — желающих сделать себе новую аватарку много.
Напомним, первые распустившиеся веточки сакуры заметили в ботаническом саду ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 8 апреля. В университете планируют открыть экскурсии по японскому саду для любования цветением.