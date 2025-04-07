На трассе в Ярославской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Видео

На трассе в Ростовском районе перевернулся автобус с пассажирами Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com











Утром, 7 апреля, в Ярославской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Всё случилось на трассе M-8 «Холмогоры» в Ростовском районе. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

«Аккуратнее, на улице перевертыши», — написали в паблике «Послушано около Петровска».

Как уточнил в комментариях под постом бывший глава Петровского сельского поселения Владимир Фурманов, перевернулся автобус, курсирующий между Ростовом и Петровском.

«Слава богу, без пострадавших!» — написал Владимир Фурманов.

Перевернулся автобус с пассажирами Источник: «Подслушано около Петровска» / Vk.com

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, автобус завалился на бок. На месте работали спасательные службы.

Кадры с места происшествия Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

В полиции подтвердили 76.RU информацию об аварии. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В ведомстве начали проверку по выяснению обстоятельств случившегося.

«Около 09:40 в Ростовском районе на 193-м километре автодороги М-8 59-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

По предварительным данным полиции, в автобусе в момент ДТП находились семь пассажиров и водитель.