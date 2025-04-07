НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Происшествия На трассе в Ярославской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Видео

На трассе в Ярославской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Видео

Первые подробности произошедшего

7 771
12 комментариев
На трассе в Ростовском районе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.comНа трассе в Ростовском районе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

На трассе в Ростовском районе перевернулся автобус с пассажирами

Источник:

Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

Утром, 7 апреля, в Ярославской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Всё случилось на трассе M-8 «Холмогоры» в Ростовском районе. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

«Аккуратнее, на улице перевертыши», — написали в паблике «Послушано около Петровска».

Как уточнил в комментариях под постом бывший глава Петровского сельского поселения Владимир Фурманов, перевернулся автобус, курсирующий между Ростовом и Петровском.

«Слава богу, без пострадавших!» — написал Владимир Фурманов.

Перевернулся автобус с пассажирами | Источник: «Подслушано около Петровска» / Vk.comПеревернулся автобус с пассажирами | Источник: «Подслушано около Петровска» / Vk.com

Перевернулся автобус с пассажирами

Источник:

«Подслушано около Петровска» / Vk.com

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, автобус завалился на бок. На месте работали спасательные службы.

Кадры с места происшествия

Источник:

Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

В полиции подтвердили 76.RU информацию об аварии. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В ведомстве начали проверку по выяснению обстоятельств случившегося.

«Около 09:40 в Ростовском районе на 193-м километре автодороги М-8 59-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

По предварительным данным полиции, в автобусе в момент ДТП находились семь пассажиров и водитель.

Утром, 7 апреля, в Ярославской области выпал снег. В МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Как регион борется с последствиями снегопада — читайте в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус Полиция М-8 Холмогоры
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
7 апреля, 17:26
Во всем виноваты дураки и дороги, только на этот раз виноваты дорожные службы которые опять не были готовы убирать снегопады, они такого не ждали как всегда, хорошо что не кто не погиб, ну вина полностью на правительстве Ярославской области, которая отвечает за уборку улиц, и трасс автомогитралей,
Гость
7 апреля, 15:48
Опять дороги почистили и обработали на бумаге -РосПил-
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление