Сенсация от «Балтики», провал «Спартака» и «Динамо»: итоги первой части чемпионата России

Источник: пресс-служба «Балтики»

Чемпионат России по футболу ушел на зимнюю паузу. Лидером турнира является действующий чемпион — «Краснодар». Немного от него отстают «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Балтика».

Редакция 161.RU подводит итоги первой части турнира.

Источник: пресс-служба РПЛ

Вновь чемпион

Источник: пресс-служба «Краснодара»

«Краснодар» весной выиграл золотые медали, а в конце года вновь стал чемпионом — пока только зимним. Летом «быки» смогли сохранить своего лидера Эдуарда Сперцяна. Вокруг полузащитника сборной Армении строится игры команды: он забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

У «быков» сейчас самый сбалансированный состав в России. Почти любого игрока Мурад Мусаев может заменить кем-то со скамейки запасных. Исключение — нападающий Джон Кордоба. Подмены у колумбийца пока нет.

«Зенит» отстает от лидера на один балл, но сказать о команде из Санкт-Петербурга почти нечего. Старт команда провалила, но затем смогла выправить ситуацию. При этом какой-то искрометной игры «Зенит» не показывает. Иногда кажется, что победы футболисты Сергея Семака воспринимают буднично. Сейчас это видится главной проблемой команды из Северной столицы.

Не выпал из чемпионской гонки и ЦСКА. Летом армейцы в ускоренном темпе нашли главного тренера. Фабио Челестини, кажется, успешно заменил Марко Николича. Швейцарец перестроил игру команды на атакующие рельсы без потери результата. Главный недостаток армейцев — короткая скамейка запасных. В конце первой части сезона ЦСКА уже играл, как говорится, на морально-волевых. Из-за этого команда недосчиталась нескольких очков.

Балтийская сенсация

Источник: пресс-служба «Балтики»

Еще в прошлом сезоне «Балтика» играла в Первой лиге, а сейчас кошмарит лидеров чемпионата России. Без сумасшедших трат на игроков калининградцы занимают пятое место по итогам первой части сезона. Звездой команды является главный тренер Андрей Талалаев.

«Балтика» за счет великолепной физической подготовки активно пользуется прессингом, не давая соперникам спокойно начинать атаки. В совокупности с надежной обороной всё это дало неожиданный результат.

Если успех на старте сезона казался случайностью, то уже сейчас ясно, что весной «Балтика» может побороться за медали.

Главный провал

Источник: пресс-служба «Динамо»

Летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин. Под тренера было сделано несколько трансферов: тогда казалось, что бело-голубые будут претендовать на чемпионство. Старт турнира у динамовцев не задался. Игра была блеклой, результаты не радовали. Казалось, что это просто процесс адаптации под нового наставника, но он затянулся.

В 15 матчах «Динамо» набрало всего лишь 17 очков и занимало десятое место в РПЛ. 17 ноября Карпин объявил, что решил сосредоточиться на работе в сборной и покидает команду.

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжелый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в „Динамо“. Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все: и я, и Российский футбольный союз, и „Динамо“ — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу», — заявил Карпин.

Похожая история была и у московского «Спартака». Летом красно-белые продлили контракт с сербом Деяном Станковичем, но уже в ноябре он покинул команду. В первой части сезона он запомнился своим эмоциональным поведением: часто спорил с судьями, высказывал недовольство вопросами журналистов.

В 18-м туре чемпионата России сложилась интересная ситуация. В последнем матче 2025 года в московском дерби сошлись «Спартак» и «Динамо». Обеими командами руководили исполняющие обязанности главных тренеров — Ролан Гусев («Динамо») и Вадим Романов («Спартак»). Соперники разошлись миром — 1:1. Будущее Гусева и Романова пока неизвестно.

Российский паровоз

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года Источник: пресс-служба «Локомотива»

Московский «Локомотив» еще в прошлом сезоне стартовал неплохо, но завалил концовку и занял четвертое место. Хороший ход «железнодорожники» набрали и в этом году. В 18 матчах команда Михаила Галактионова набрала 37 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на три балла.

Если у других топовых команд первые роли играют легионеры, то у «Локомотива» бремя лидерства на себя взвалили россияне: Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Антон Митрюшкин, Данил Пруцев и другие.

Зимой команда может лишиться своего капитана Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника истекает летом 2026 года. СМИ уже пишут, что в январе он может уйти в московский ЦСКА. «Локомотив» предпримет попытки удержать лидера, но вот их успешность пока вызывает сомнения.

Лучший гол

Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

— Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Гол посвящаю семье. Ошибка вратаря тоже есть. Хорошо, что он это сделал, — цитирует «Матч ТВ» Воробьева.

В 15 матчах этого сезона Воробьев забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Лучший бомбардир

Источник: пресс-служба РПЛ

20-летний Алексей Батраков продолжает удивлять. Эксперты опасались, что в этом сезоне его ждет «синдром второго года», но этого не случилось. Полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Вокруг игрока уже ходит много слухов о его возможном переходе в другой чемпионат.