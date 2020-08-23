Такое уже было: Ярославль сотрясает от взрывов газа последние пять лет

— Я сразу подумала, что это газ взорвался! — уверенно сообщила мне продавец из хлебного ларька на улице Батова, рассказывая о трагических событиях 21 августа. Здесь в доме № 5 корпус 2, действительно, произошла утечка газа. По крайней мере, сейчас это основная версия следователей, которые выясняют обстоятельства случившегося.



Как это ни печально, но ярославцы знают, что такое взрывы газа. Город то и дело вздрагивает от таких происшествий. Давайте вспомним самые громкие из них:



На 6-й Железнодорожной