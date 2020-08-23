Такое уже было: Ярославль сотрясает от взрывов газа последние пять лет

— Я сразу подумала, что это газ взорвался! — уверенно сообщила мне продавец из хлебного ларька на улице Батова, рассказывая о трагических событиях 21 августа. Здесь в доме № 5 корпус 2, действительно, произошла утечка газа. По крайней мере, сейчас это основная версия следователей, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Как это ни печально, но ярославцы знают, что такое взрывы газа. Город то и дело вздрагивает от таких происшествий. Давайте вспомним самые громкие из них:
На 6-й Железнодорожной
Самым запоминающимся для ярославцев стал взрыв газа в доме на 6-й Железнодорожной улице. По сути, для города это стало первым происшествием с газом подобного масштаба.
СЮЖЕТ
Трагедия случилась в феврале 2016 года. В результате взрыва разрушился целый подъезд, погибли 7 человек. В произошедшем винили и газовиков, которые, по версии следователей, не во всех квартирах вовремя проверили состояние газового оборудования, и жильца квартиры, которая и стала эпицентром происшествия — говорили, мужчина увлекался алкоголем.
Дом признали непригодным к проживанию и снесли, выплатив жильцам компенсацию за разрушенные квартиры или предоставив новые.
В Заволжском районе
В апреле 2017 года газ взорвался в Заволжском районе в проезде Доброхотова. Эпицентром стала квартира на пятом этаже девятиэтажки. Ударной волной там вынесло стекла и балконные рамы.
В квартире жила приличная семья. Оказалось, супруги недавно сами меняли плиту и, видимо, что-то не так подключили. К счастью, никто не погиб. Но пострадала хозяйка жилища.
На Урицкого
5 мая 2018 года в квартире одного из домов по улице Урицкого в Ярославле произошёл взрыв газа. От удара в квартире выбило окна. Пострадал 38-летний хозяин жилища.
Из-за мышей
9 ноября 2019 года в частном доме на улице Первой Продольной раздался взрыв газа. От него деревянный дом покорежило так, что он оказался непригодным для проживания. 82-летнюю хозяйку с ожогами увезли в больницу.
Проверка показала, что резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши, произошла утечка. И когда женщина пыталась включить плиту, прогремел взрыв.
На Панина
Хлопок газа произошел и в ночь на 30 ноября 2019 года в пятиэтажке на улице Панина. Из квартир и лестничных проемов подъезда, где находился эпицентр взрыва, вылетели стёкла, в смежных квартирах обрушились стены.
В момент взрыва в квартире находился 18-летний подросток, который спустя несколько дней умер от тяжёлых ожогов в больнице. Расселять жилье не стали. В пострадавшем подъезде сделали капитальный ремонт. И уже через несколько месяцев жильцы смогли вернуться в свои квартиры.
Оперативные данные о происшествии — в нашей онлайн-трансляции.