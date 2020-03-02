Поезд сошёл с рельсов: в интернете появилось видео с места ЧП

В интернете появилось видео с места ЧП в Ярославской области, где сегодня с рельсов сошёл грузовой состав. На кадрах видно, что после того, как поезд уже убрали с путей, там осталась лежать развалившаяся колёсная пара от вагона.



— Сейчас движение на участке восстановлено, — сообщили в управлении Северной железной дороги. Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства.

