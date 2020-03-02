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Поезд сошёл с рельсов: в интернете появилось видео с места ЧП

ЧП на железной дороге произошло в Ярославской области

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ЧП произошло утром на станции Семибратово в Ярославской области

ЧП произошло утром на станции Семибратово в Ярославской области

В интернете появилось видео с места ЧП в Ярославской области, где сегодня с рельсов сошёл грузовой состав. На кадрах видно, что после того, как поезд уже убрали с путей, там осталась лежать развалившаяся колёсная пара от вагона.

— Сейчас движение на участке восстановлено, — сообщили в управлении Северной железной дороги. Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Видео: Новости Ярославля

Утром из-за происшествия пришлось развернуть электричку Ярославль — Александров, её вместе с пассажирами вернули обратно к станции отправления. Также задержались пассажирские поезда № 101 Ярославль-Главный — Москва на 1 час 8 минут и № 99 Владивосток — Москва на 1 час.

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происшествияЧПРЖД
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
2 мар 2020 в 19:36

Да я думал только команда локомотив буксуют оказца все ЖД находу колеса отваливаются сложно однако

ваш господин
2 мар 2020 в 19:06

а виноват стрелочник или оптимизация колесной пары? вроде и тот и эта - пенсионеры 😁

гость
2 мар 2020 в 18:47

Цистерны с пропаном,это что-то.