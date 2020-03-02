Поезд сошёл с рельсов: в интернете появилось видео с места ЧП

В интернете появилось видео с места ЧП в Ярославской области, где сегодня с рельсов сошёл грузовой состав. На кадрах видно, что после того, как поезд уже убрали с путей, там осталась лежать развалившаяся колёсная пара от вагона.
— Сейчас движение на участке восстановлено, — сообщили в управлении Северной железной дороги. Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Видео: Новости Ярославля
Утром из-за происшествия пришлось развернуть электричку Ярославль — Александров, её вместе с пассажирами вернули обратно к станции отправления. Также задержались пассажирские поезда № 101 Ярославль-Главный — Москва на 1 час 8 минут и № 99 Владивосток — Москва на 1 час.