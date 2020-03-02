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Из-за ЧП на железной дороге в Ярославской области задержали и развернули поезда

Железнодорожники и пассажиры рассказали о случившемся

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ЧП с грузовым поездом произошло на станции Семибратово

ЧП с грузовым поездом произошло на станции Семибратово

Сегодня в начале восьмого утра в Ярославской области на железнодорожной станции Семибратово произошло ЧП, из-за которого пришлось приостановить движение. Там с рельсов сошёл грузовой поезд. Но из-за происшествия пострадали и пассажиры.

— Поезд остановился где-то между Ярославлем и Москвой, — рассказала о своей поездке общественница Елена Мильто. — Поезд жутко дергается, я чутка нервничаю и даже поймала себя на мысли: а не переодеть ли обувь, мало ли, аварийная высадка какая. Потом тронулись, вижу переезд, тут стянута масса техники, толпы людей, куча машин, в том числе явно начальственных. Слава богу и спасибо «РЖД», что мы просто опоздаем, а не вот это вот всё из киношек.

Утром пришлось развернуть электричку Ярославль — Александров, её вместе с пассажирами вернули обратно к станции отправления. Также задержались пассажирские поезда № 101 Ярославль-Главный — Москва на 1 час 8 минут и № 99 Владивосток — Москва на 1 час.

— Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимаем все меры для скорейшего восстановления движения поездов через станцию Семибратово, — сообщили сотрудники Северной железной дороги.

Время прибытия поездов можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону: 8 800 775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов». Сейчас движение поездов на участке восстановлено.

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КОММЕНТАРИИ (14)

гость
2 мар 2020 в 11:08

Там переезд дурацкий, поезд проедет, поднимется шлагбаум, опустится железный механизм, погаснет симофор начинаешь движение и гоп - снова загорается красный симофор и гибдд тебя принимает и обезжиривает за проезд на красный сигнал симофора.

ваш господин
2 мар 2020 в 11:06

это прорыв или рывок , из статьи не понятно

Гость
2 мар 2020 в 10:42

Причина-то в чем? Это просто сообщение какое-то задержку поездов, а не ЧП.