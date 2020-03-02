Из-за ЧП на железной дороге в Ярославской области задержали и развернули поезда

Сегодня в начале восьмого утра в Ярославской области на железнодорожной станции Семибратово произошло ЧП, из-за которого пришлось приостановить движение. Там с рельсов сошёл грузовой поезд. Но из-за происшествия пострадали и пассажиры.



— Поезд остановился где-то между Ярославлем и Москвой, — рассказала о своей поездке общественница Елена Мильто. — Поезд жутко дергается, я чутка нервничаю и даже поймала себя на мысли: а не переодеть ли обувь, мало ли, аварийная высадка какая. Потом тронулись, вижу переезд, тут стянута масса техники, толпы людей, куча машин, в том числе явно начальственных. Слава богу и спасибо «РЖД», что мы просто опоздаем, а не вот это вот всё из киношек.

