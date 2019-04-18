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Происшествия

В Ярославской области вандалы изуродовали чудотворную икону

Неизвестные вынесли из Алексеевского монастыря драгоценности

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Считается, что эта икона исцеляет людей

Фото: ГТРК «Ярославия»

В Алексеевском женском монастыре, который находится в Угличе, вандалы изуродовали чудотворную икону. Образ Божией Матери «Свеча неугасимая огня невещественного» считается одной из наиболее известных икон города. По словам полиции, похитителей интересовали ювелирные изделия, которые приносили посетители храма в качестве благодарности за исцеление.

— Установлено, что происшествие случилось ночью 13 апреля. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Сумму ущерба пока не удалось установить, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Реставрация обойдётся храму в несколько сотен тысяч рублей

Фото: ГТРК «Ярославия»

Похитители разбили стекло, под которым находились икона и украшения. В результате осколки порвали полотно в трёх местах. Теперь икону придётся реставрировать.

В прошлом году из храма в центре Ярославля украли лик Богоматери. Похититель признался, зачем он это сделал.

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