В Ярославской области вандалы изуродовали чудотворную икону

В Алексеевском женском монастыре, который находится в Угличе, вандалы изуродовали чудотворную икону. Образ Божией Матери «Свеча неугасимая огня невещественного» считается одной из наиболее известных икон города. По словам полиции, похитителей интересовали ювелирные изделия, которые приносили посетители храма в качестве благодарности за исцеление.



— Установлено, что происшествие случилось ночью 13 апреля. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Сумму ущерба пока не удалось установить, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

