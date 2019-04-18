В Ярославской области вандалы изуродовали чудотворную икону

В Алексеевском женском монастыре, который находится в Угличе, вандалы изуродовали чудотворную икону. Образ Божией Матери «Свеча неугасимая огня невещественного» считается одной из наиболее известных икон города. По словам полиции, похитителей интересовали ювелирные изделия, которые приносили посетители храма в качестве благодарности за исцеление.
— Установлено, что происшествие случилось ночью 13 апреля. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Сумму ущерба пока не удалось установить, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Похитители разбили стекло, под которым находились икона и украшения. В результате осколки порвали полотно в трёх местах. Теперь икону придётся реставрировать.
В прошлом году из храма в центре Ярославля украли лик Богоматери. Похититель признался, зачем он это сделал.