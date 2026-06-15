Что известно о «мазутном дожде» и его последствиях в Ярославской области — коротко

На Ярославскую область пролился «мазутный дождь» Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com, Администрация Рыбинского муниципального округа / Vk.com

14 июня территория Ярославской области оказалась загрязнена нефтепродуктами. Над округами прошел черный дождь, жители отдельных территорий сообщили о нефтяной пленке на реках. Коротко рассказываем, что известно к этому часу.

Что произошло

Первые сообщения о «мазутном дожде» поступили из Рыбинского округа. Люди писали, что увидели такое впервые, и жаловались, что после него остался налет на домах, растениях, теплицах. Река Волготня Рыбинского района, известной в народе как Волковский ручей, покрылась нефтяной пленкой.

Глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова сообщила, что на пострадавшие территории выехали специалисты администрации, Минприроды Ярославской области, МЧС. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. На реке Волготне поставили боновые заграждения, чтобы нефтяное пятно не расползалось. Там же взяли пробы воды, воздуха, почвы. Итоги исследований пока не озвучены.

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После «черного дождя» на участках в Рыбинском районе появились темные пятна Источник: Сергей Соболев, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области прошел «мазутный дождь» Источник: читатели 76.RU

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно Источник: Читательница 76.RU Анастасия

Боновые загражденияпоставили на реке в Рыбинском районе Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / Vk.com

Также черный дождь прошел в Мышкинском, Брейтовском, Некоузском округах. Глава последнего Григорий Петров сообщил, что идет мониторинг ситуации. При необходимости пообещали принять меры для обеспечения экологической безопасности населения.

Утром 15 июня жители региона сообщили, что нефтяные пятна заметили и в реке Сутка в Некоузском районе.

Населенные пункты, жители которых сообщали о черных осадках Источник: Yandex / map

Какими могут быть последствия

Эколог Александр Емельянов в беседе с нашими коллегами из 93.RU после «нефтяного дождя» в апреле 2026 года в Туапсе объяснял, чем опасны такие осадки.

«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в лёгкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца <…>. В долгосрочной перспективе ВОЗ признаёт, что вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний», — рассказал он.

Животные рискуют отравиться, слизывая загрязнения с шерсти. Вредные вещества могут накапливаться в организме скота, который кормится травой. В зоне особого риска — птицы. По словам эколога, «мазутные пятна» образуют вязкую корку, которая мешает движению и дыханию пернатых. Легкие фракции проникают в организм, разрушают перья, вызывают отравление при чистке, переохлаждение, гибель эмбрионов.

Ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин отметил, что высокая концентрация загрязняющих веществ может негативно сказаться на количестве рыбы в водоеме. Особенно, по словам ученого, уязвимы молодые особи. Если вредных веществ окажется много, возможна локальная гибель рыбы.

При этом специалист подчеркнул, что сейчас, скорее всего, речь идет о разовом воздействии. Наибольшую опасность обычно представляет постоянное поступление нефтепродуктов в окружающую среду. Игорь Шляпкин выразил надежду, что серьезных долгосрочных последствий удастся избежать.