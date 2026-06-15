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Экология Прошел «мазутный дождь» Жители Ярославской области массово сообщают о последствиях «мазутного дождя» — где ещё он прошел

Жители Ярославской области массово сообщают о последствиях «мазутного дождя» — где ещё он прошел

Публикуем фотографии и адреса

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Черные следы покрыли всё вокруг | Источник: Наталья Мартынова, Татьяна Кулакова / vk.com Черные следы покрыли всё вокруг | Источник: Наталья Мартынова, Татьяна Кулакова / vk.com

Черные следы покрыли всё вокруг

Источник:

Наталья Мартынова, Татьяна Кулакова / vk.com

Жители Ярославской области продолжают сообщать о последствиях «нефтяного» дождя, который прошел утром, 14 июня. Черные осадки одновременно выпали в Некоузском, Рыбинском и Мышкинском округах региона. Однако сейчас о них сообщают жители новых поселков как в этих, так и в других округах.

Некоузский округ, река Сутка

Жители сообщают о возможном загрязнении ещё одной речки, которая впадает в Рыбинское водохранилище.

— Некоузский район. Рядом с Шестихино то же самое — черный дождь. Первый раз в жизни вижу такое, — сообщает читательница 76.RU Валентина Герасимова.

Её слова подтверждает Ольга Соловьева.

— Это перед ж/д мостом перед станции Шестихино, между селом Шестихино и кладбищем, — уточняет она. — Звонили в МЧС, что реку Сутку плёнкой покрыло, сначала не отвечали, потом что-то невнятное ответили.

Рыбинский округ

О загрязнении сообщают жители поселков Рыбинского округа, в котором выпала основная доля осадков с нефтепродуктами.

Кадры с загрязнениями прислали из деревень Соловьевское (19 км от Рыбинска) и Милюшино (33 км от Рыбинска) Огарьковского сельского поселения.

— Подскажите, куда обращаться, интересует вопрос и разъяснения Роспотребнадзора, что делать с посадками и почвой на приусадебном участке после чёрного дождя. Деревня Ивановское, перед Милюшино Огарковский со. Почему не введены никакие меры и режимы ЧС? — задается вопросом читательница 76.RU Любовь.

Деревня Милюшино&nbsp;— из водостока натекла черная лужа | Источник: Любовь / читатель 76.RUДеревня Милюшино&nbsp;— из водостока натекла черная лужа | Источник: Любовь / читатель 76.RU

Деревня Милюшино — из водостока натекла черная лужа

Источник:

Любовь / читатель 76.RU

Деревня Соловьевское&nbsp;— черная пленка покрыла парник | Источник: Любовь Мартынова / читатель 76.RU Деревня Соловьевское&nbsp;— черная пленка покрыла парник | Источник: Любовь Мартынова / читатель 76.RU

Деревня Соловьевское — черная пленка покрыла парник

Источник:

Любовь Мартынова / читатель 76.RU

Если вы обнаружили черные осадки, сообщите в редакцию, указав дату и место

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Что произошло

Черная вода после дождя в Брейтовском округе | Источник: Наташа Масехнович / читатель 76.RU Черная вода после дождя в Брейтовском округе | Источник: Наташа Масехнович / читатель 76.RU

Черная вода после дождя в Брейтовском округе

Источник:

Наташа Масехнович / читатель 76.RU

Утром 14 июня в Рыбинском районе Ярославской области прошел «мазутный дождь». Жители десятков СНТ сообщали о черных разводах и каплях, которые покрыли всё вокруг: дома, садовый инвентарь, теплицы. По словам очевидцев, досталось СНТ «Импульс», «Полиграфист», деревне Волково и другим населенным пунктам по Пошехонской дороге.

 — У нас дача под Рыбинском, все растюхи, парники, мебель, посуда в черную крапинку, — рассказала редакции 76.RU Татьяна Кулакова.

Одновременно сообщения о черных осадках пришли с Мышинского округа: по словам местных жителей, темный дождь шел с шести до девяти часов утра 14 июня.

По предварительным данным на утро 15 июня в зону поражения попали четыре округа:

  • Заволжский район Рыбинска и Рыбинский округ;

  • Мышкинский округ;

  • Брейтовский округ;

  • Некоузский округ.

Официальный комментарий дали в администрациях Рыбинского и Некоузского округов. Глава первого Татьяна Смирнова подтвердила, что в осадках присутствует нефтяной компонент. А также сообщила, что «Пожарно-спасательная служба» организовала боновые ограждения на реке Волготня (Волковский ручей под Рыбинском). Это плавучие барьеры, с помощью которых предотвращают распространение нефтяных пятен на воде.

«Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ „ПСС ЯО“ приступила к установке заграждающих боновых препятствий. Ситуация находится под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Рыбинского муниципального округа», — сообщили в администрации округа.

По её данным, Росприроднадзор брал замеры воздуха, но превышения опасных веществ в нем не было. Результатов обследования воды и почвы пока не озвучивали.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Мазут Нефтяной дождь Осадки ЧП
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Комментарии
15
Гость
1 час
Нет навигации, нет интернета и это никак не помогает от дронов.
Гость
1 час
А мобильного интернета опять нет потому, чтобы люди не делились фотографиями? Или вторая служба решила, что одного дня в неделю работы мобильного интернета жителям ярославской области вполне достаточно?
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Гость
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