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Экология Прошел «мазутный дождь» Эксперт «Частицы могут повышать риск онкологии»: чем опасен «черный дождь»? Отвечает эколог

«Частицы могут повышать риск онкологии»: чем опасен «черный дождь»? Отвечает эколог

Осадки с нефтяным содержанием выпали в Ярославской области

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Жители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comЖители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Жители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде»

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинском и Некоузском округах Ярославской области назначили проверки из-за «черного дождя», который прошел на территории региона 14 июня.

Как сообщила глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова, в осадках были нефтяные компоненты.

«В связи с выпавшими на территории Рыбинского округа осадками с содержанием нефтяных компонентов — для комплексной оценки обстановки — организован выезд специалистов администрации Рыбинского муниципального округа и представителей Министерства природных ресурсов Ярославской области, Главного Управления МЧС по Ярославской области на территории населённых пунктов, затронутых инцидентом», — указано в сообщении главы Рыбинского округа.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

По ее словам, Росприроднадзор также провел замеры воздуха, в них предельно допустимых концентраций не выявлено. Однако власти назначили мониторинг территорий.

14 июня «черные капли» покрыли участки Рыбинского и Мышкинских округов. «Мазутный след» остался на постройках, растениях и даже на животных. По словам одного из жителей, кот после прогулки пришел черным.

Если ваш участок пострадал от «мазутного дождя», сообщите об этом в редакцию. Мы на связи в Telegram и «Вконтакте».

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Чем опасен «черный дождь»

Эколог Александр Емельянов в беседе с нашими коллегами из 93.RU на фоне «нефтяного дождя», который прошел в апреле 2026 года в Туапсе, объяснял, чем опасны такие осадки.

«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в лёгкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца <…>. В долгосрочной перспективе ВОЗ признаёт, что вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний», — рассказал Емельянов.

«Нефтяной дождь» может быть опасен и для животных. По словам эколога, они подвергаются риску отравления при слизывании загрязнения с шерсти. Вредные вещества могут накапливаться в организме скота, который кормится травой. Подобный дождь также отравляет растения.

В зоне особого риска — пернатые. Как пояснял Александр Емельянов, «мазутные пятна» на птицах образуют вязкую корку, которая блокирует движение и дыхание. Легкие фракции проникают в организм, разрушают перья, вызывают отравление при чистке, переохлаждение, гибель эмбрионов. Их труднее заметить. Эксперт отмечает, что уязвимы водоплавающие — поганки, гагары, утки, бакланы, им нужен щадящий уход в неволе.

В южных регионах после «нефтяного дождя» животных отмывали средством для посуды, подсолнечным маслом и шампунями, а также отпаивали сорбентами.

Редакция портала 76.RU направила запросы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор по Ярославской области и региональное правительство с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ опубликуем.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Нефтяной дождь Мазутное пятно Рыбинский район
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Комментарии
4
Гость
1 час
Понятно. Овощи на ярославских базарах и у бабушек в ближайшие месяцы лучше не покупать. Воду из крана использовать исключительно для технических нужд.
Гость
53 минуты
Цены на комнатушки и участки обязательно должны вырасти
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Гость
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