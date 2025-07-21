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«Ценный объект»: в центре Ярославля продадут здание бывшей детской больницы

Градозащитница просит законсервировать постройку в стиле модерн

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1 комментарий
От былого убранства ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт былого убранства ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От былого убранства ничего не осталось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Активистка Ольга Мазанова просит мэрию Ярославля законсервировать здание бывшей детской поликлиники. Деревянная постройка на улице Володарского, 107а, в стиле модерн, пустует несколько лет.

«Я обращалась 14 июня в мэрию, где просила принять меры по консервации объекта культурного наследия, информировала, что объекту культурного наследия причинен значительный ущерб. <…> Просьба провести проверку по факту ненадлежащего физического состояния объекта культурного наследия и принять соответствующие меры-обязать лица и структуры, ответственные за сохранность объекта культурного наследия, провести срочные работы по консервации здания. Эти меры смогут спасти от гибели ценный объект культурного наследия», — рассказала 9 июля Ольга Мазанова.

Деревянная постройка принадлежала благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу. В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». В 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их инициативу удалось остановить неравнодушным жителям.

Деревянное здание в стиле модерн скрыто от глаз туристов. Постройка оказалась во дворе жилых многоэтажек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревянное здание в стиле модерн скрыто от глаз туристов. Постройка оказалась во дворе жилых многоэтажек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянное здание в стиле модерн скрыто от глаз туристов. Постройка оказалась во дворе жилых многоэтажек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам градозащитницы, нужно закрыть окна и двери, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц. Вокруг здания пропало ограждение со стороны улицы Володарского.

На запрос активистки в мэрии пояснили, что на данный момент проводится оценка рыночной стоимости объекта и земельного участка и стоимости восстановительных работ.

«После чего здание и земельный участок будут выставлены на торги. После заключения договора купли-продажи на нового собственника будет возложена обязанность по проведению работ по сохранению ОКН, — процитировала ответ городской администрации Ольга Мазанова. — Направлено заявление в полицию по пожару, 12 июня. Проверка 20 июня „не выявила неограниченного доступа в здание“. Произведена уборка мусора с территории ОКН».

В марте 2025 года областное Министерство имущественных отношений уже выставляло здание на продажу за 17,3 миллиона рублей. Аукцион был признан несостоявшимся: на него не поступило ни одной заявки. Мы рассказывали, кто ранее владел объектом.

Напомним, огонь в деревянной постройке вновь появился ранним утром 12 июня. При пожаре был поврежден фасад и кровля здания на площади 15 кв. м., осталась копоть на стенах и потолке. Как сообщали в МЧС, предварительная причина пожара — занесение открытого источника огня.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Модерн Пожар Градозащитница
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Неужели есть ЛЮДИ, которые заботятся о культурном наследии Ярославля? Низкий поклон этой защитнице! Пора организовывать Фонд защиты культурного наследия Ярославля от чиновников.
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