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Ярославцы присоединились в флешмобу

Ярославцы присоединились в флешмобу

Сотрудники ярославских кафе и баров на центральной улице города присоединились в флешмобу #голыерестораны. Трое раздетых и частично раздетых людей вышли с плакатами на улице Кирова и сфотографировались.

«Верните нам зарплату», «У нас безопаснее, чем в аптеке» и «Я считаю убытки» — было написано на плакатах.

— Это не от безделья или безденежья, а от осознания несправедливости в решениях администрации, — рассказали участники. — Тот случай, когда говорят: «Крик души». И да, это мнение простых ярославцев без науськивания сотрудников со стороны руководства. И да, снова об одном и том же, ну потому что ситуация не меняется. Нас просили тереть, мы терпели, но каждый день превращается в кошмар. Хочется проснуться, закричать, чтобы всё было как прежде. Мы просим помощи, но нас не слышат. У нас нет гостей, нет выручки, а главное — нет понимания, когда всё это закончится. Зато есть налоги, аренда, зарплата сотрудников. Господа чиновники, чем мы опаснее салонов красоты и строительных гипермаркетов?

Флешмоб появился в европейских странах. Его суть в обнажённых фотографиях сотрудников кафе и ресторанов, что символизирует тяжёлое положение людей во время карантина.

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коронавирускафеголыерестораны
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