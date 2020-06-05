В России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут парады в 9 городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.
— Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов, — рассказал министр обороны Сергей Шойгу. — В параде на Красной площади в Москве будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.
Ярославль в список городов, где будет проходить парад Победы, не попал. Но здесь планируют провести шествие «Бессмертный полк». Только не 24 июня, а 29 июля — в День Военно-Морского Флота.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 24 июня нерабочим днём. В этом году в первом месяце лета будет не один, а два дополнительных выходных. Первый — 12 июня, в День России, второй — в день парада Победы. Ранее в Роструде рассказали, как россияне будут работать в июне и сколько за это заплатят. Ещё один дополнительный выходной будет 1 июля — в день голосования за поправки в Конституцию России.