В России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут парады в 9 городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.



— Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов, — рассказал министр обороны Сергей Шойгу. — В параде на Красной площади в Москве будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.



Ярославль в список городов, где будет проходить парад Победы, не попал. Но здесь планируют провести шествие «Бессмертный полк». Только не 24 июня, а 29 июля — в День Военно-Морского Флота.

