В Ярославской области откроют поликлиники и больницы: кому помогут в первую очередь

В Ярославской области больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным.



— Всё будет возобновляться постепенно, в несколько этапов, — уточнили в правительстве.



Работа поликлиник и стационаров будет возобновляться в несколько этапов.



Что уже заработало: