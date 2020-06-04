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В Ярославской области откроют поликлиники и больницы: кому помогут в первую очередь

В какой последовательности и в каких медучреждениях начнут принимать пациентов

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В Ярославской области с 15 июня начнут возобновлять привычный режим работы больницы и поликлиники

В Ярославской области с 15 июня начнут возобновлять привычный режим работы больницы и поликлиники

В Ярославской области больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным.

— Всё будет возобновляться постепенно, в несколько этапов, — уточнили в правительстве.

Работа поликлиник и стационаров будет возобновляться в несколько этапов.

Что уже заработало:

  • возобновилась вакцинация детей и призывников, плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. ЭКО-наблюдение детей первого года жизни, детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями проходит преимущественно на дому.

Что заработает в ближайшее время:

  • одной из первых будет возобновлена высокотехнологичная специализированная медицинская помощь взрослым и детям с хроническими неинфекционными заболеваниями;
  • в областной больнице первыми откроются отделения для пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями;
  • откроют и Соловьёвскую больницу. Но какие отделения там начнут работать первыми, пока не сообщается;
  • в поликлиниках будут постепенно расширяться виды медицинских услуг и возобновятся профосмотры;
  • возобновится диспансеризация: сначала начнут работать мобильные ФАПы, затем начнется диспансеризация отдельных групп взрослых, в том числе ветеранов ВОВ, детей.

Кого будут лечить на дому:

  • пациентам с острыми вирусными заболеваниями, с температурой медпомощь будет оказываться на дому.

Напомним, заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин рассказал, что перед поступлением на стационарное лечение пациента будут тестировать на коронавирус. В больнице он будет проходить через определённый фильтр — термометрия, первичный осмотр. Встречать будут сотрудники в экипировке. В палате будет не более двух человек.

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поликлиникибольницыкоронавирус
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