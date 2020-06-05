5 июня пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 69.02
eur 77.32
Тема дня Новые заразившиеся: данные оперштаба на 5 июня

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

У инфекционной больницы сегодня сменился главврач: кто занял пост

Почему уходит с должности Нина Лужинская

1 080
5 Обсудить

Поделиться

У Задыне Худоян большой опыт работы&nbsp;

У Задыне Худоян большой опыт работы 

В Ярославской инфекционной больнице меняется главный врач. Возглавлявшая с 2018 года инфекционную больницу Нина Лужинская уходит на пенсию. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

— Решение мною было принято еще раньше, но в тяжелых условиях пандемии было бы неправильно покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых, — рассказала Нина Николаевна.

На главный пост в больнице (пока с приставкой и.о.) заступит с 5 июня Задыне Худоян, год назад назначенная заместителем главврача.

Задыне Гургеновна Худоян закончила Ярославский медицинский университет, клиническую ординатуру «Инфекционных болезней». Кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «инфекционные болезни». Имеет диплом по организации здравоохранения и общественного здоровья.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детская инфекционная больницакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!