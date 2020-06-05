У инфекционной больницы сегодня сменился главврач: кто занял пост

В Ярославской инфекционной больнице меняется главный врач. Возглавлявшая с 2018 года инфекционную больницу Нина Лужинская уходит на пенсию. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.
— Решение мною было принято еще раньше, но в тяжелых условиях пандемии было бы неправильно покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых, — рассказала Нина Николаевна.
На главный пост в больнице (пока с приставкой и.о.) заступит с 5 июня Задыне Худоян, год назад назначенная заместителем главврача.
Задыне Гургеновна Худоян закончила Ярославский медицинский университет, клиническую ординатуру «Инфекционных болезней». Кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «инфекционные болезни». Имеет диплом по организации здравоохранения и общественного здоровья.