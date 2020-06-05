У инфекционной больницы сегодня сменился главврач: кто занял пост

В Ярославской инфекционной больнице меняется главный врач. Возглавлявшая с 2018 года инфекционную больницу Нина Лужинская уходит на пенсию. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

— Решение мною было принято еще раньше, но в тяжелых условиях пандемии было бы неправильно покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых, — рассказала Нина Николаевна.