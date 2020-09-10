Вход в парки сделают платным: куда в Ярославской области можно будет попасть только за деньги

для особо охраняемых природных территорий регионального значения — не менее 0,5%;

для территорий местного значения — не менее 0,25%.

То есть за вход придется платить где-то от 30 до 100 рублей. Но это минимум — постановление не ограничивает верхнюю планку. От обязанности платить освободят жителей населенных пунктов, которые находятся на территории охраняемых территорий. Также бесплатным сделают вход для детей, пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей и ещё ряда льготников.



Чем это может обернуться для жителей? Тем, что людям закроют проход во многие места, куда раньше они могли попасть совершено свободно. Причем таких территорий в Ярославской области немало — несколько сотен. В Ярославле к ним относятся, например, Бутусовский парк, Демидовский сквер, Павловская роща, Липовая роща в Норском. Получается, что пройти по этим паркам мы скоро сможем только за деньги?



— В настоящее время в Ярославской области функционируют 363 особо охраняемые природные территории регионального значения (площадью 272,2 тысячи гектаров), 8 особо охраняемых природных территорий местного значения (площадью 4,8 тысячи гектаров). Очевидно, что вопрос установления платы за их посещение затрагивает интересы практически каждого жителя и гостя региона, и в связи с этим требует тщательной и всесторонней проработки и разработки на региональном уровне соответствующей нормативной базы, — прокомментировал первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. — Постановлением определено, что при установлении размера платы необходимо учитывать уровень существующего и прогнозируемого спроса на посещение природной территории, сезонность посещения, наличие в её границах уникальных природных комплексов и объектов. Также на такой территории должна быть создана инфраструктура и материально-техническая база для обслуживания посетителей. То есть плата должна взиматься не просто за посещение, а за оказание услуг, в том числе за созданные условия для природно-познавательного туризма и отдыха.

