Больше ста: новые данные о заболевших коронавирусом. Всё о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

На прошлой неделе Бразилия внезапно обогнала всю Европу по количеству зараженных COVID-19 и встала на второе место в коронавирусном рейтинге стран. Сейчас в Бразилии уже 347 398 заболевших. Примечательно, что местный президент Жаир Болсонару считает коронавирус легким гриппом.



Как пишут «Ведомости», президент открывает салоны красоты и фитнес-клубы, вытирает на публике нос пальцем и сразу после этого пожимает руку пожилой даме, своей почитательнице. Он переругался с губернаторами и разделил страну на два враждующих лагеря: одни — за карантин, другие — против.



Болсонару сам в группе риска — ему 65 лет, а его матери — 90. На вопрос, что будет, если она заразится и умрет, он ответил: «Очень жаль... Но такова жизнь».

