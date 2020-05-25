Больше ста: новые данные о заболевших коронавирусом. Всё о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

Губернатор Ярославской области:
- выздоровевших – 503 человека
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- умерших – 13 человек
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- на лечении – 2116 человек
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- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 726 пациентов: 291 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19
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- лабораторных исследований за сутки – 1066
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- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 175 человек
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- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 2512 человек
За минувшие сутки в России у 8946 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 353 427 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 5499 человек выздоровели (всего их 118 798), 92 скончались (общее число — 3633).
Данные оперштаба по коронавирсу на 25 мая
- За последние сутки в Ярославской области +101 заразившийся (всего 2632), новых выздоровевших 0, летальных 0, всего 503 и 13 соответственно, - говорится в сообщении оперативного штаба.
Более 8,9 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 287 000 человек — Роспотребнадзор.
На прошлой неделе Бразилия внезапно обогнала всю Европу по количеству зараженных COVID-19 и встала на второе место в коронавирусном рейтинге стран. Сейчас в Бразилии уже
Как пишут «Ведомости», президент открывает салоны красоты и фитнес-клубы, вытирает на публике нос пальцем и сразу после этого пожимает руку пожилой даме, своей почитательнице. Он переругался с губернаторами и разделил страну на два враждующих лагеря: одни — за карантин, другие — против.
Болсонару сам в группе риска — ему 65 лет, а его матери — 90. На вопрос, что будет, если она заразится и умрет, он ответил: «Очень жаль... Но такова жизнь».
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за «серьезной заразы». По его словам, в больницу попали еще несколько чиновников.
— Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Болезнь заразная, распространяется очень быстро. Охватывает все части организма, состояние [здоровья] ухудшается, буквально за четыре дня человек может превратиться в труп, — сказал Кара-оол.
При этом глава Тувы не говорил, что заразился коронавирусом. Но ТАСС сообщает, что именно COVID-19 и выявлен у чиновника.
Видео: Шолбан Кара-Оол
Ярославской области из федерального бюджета выделили больше миллиарда рублей — для поддержки бизнеса и населения.
Давайте посчитаемся.
Устали от самоизоляции?
С утра — коротко о самом важно за сутки:
- Количество больных коронавирусом продолжает расти. К счастью, снижаются темпы прироста. 24 мая зафиксировано 107 новых случаев COVID-19;
- новые заболевшие зарегистрированы в 10 районах области. Распространение инфекции мы отметили на карте;
- власти назвали предполагаемые даты стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе;
- 24 мая ушли из жизни сразу два известных человека. От тяжелой болезни скончалась ярославский театральный критик, профессор ЯГТИ Маргарита Ваняшова. Также в ярославской больнице ушел из жизни легенда российского цирка Тамерлан Нугзаров;
- в реанимацию с коронавирусом попал врач-терапевт из Переславля-Залесского.