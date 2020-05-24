Мужчина пояснил, что этим постом он хочет призвать всех (и даже тех, кто не сильно верит во все это) быть осторожными, соблюдать все санитарные нормы и рекомендации врачей, а также предостерегать и беречь своих близких.



Напомним, 20 мая стало известно о смерти врача общей практики, который работал в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Мужчина так же был госпитализирован с симптомами коронавируса.

