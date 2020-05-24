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Сын попавшего в реанимацию доктора Баграт Киракосян призвал всех соблюдать меры предосторожности

Сын попавшего в реанимацию доктора Баграт Киракосян призвал всех соблюдать меры предосторожности

Врач из Переславля-Залесского попал в реанимацию с симптомами коронавируса.

— В Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн госпитализирован врач-терапевт Переславской ЦРБ с положительным результатом на коронавирус, — сообщил 24 мая глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

Оказалось, что заболевший медик — отец известного в Переславле политика Баграта Кирокосяна.

— Берегись бед, пока их нет — так звучит известная русская пословица, которая, к сожалению, может сыграть с каждым из нас злую шутку. До недавнего времени очень скептически относился к той ситуации, которая сложилась сейчас в стране и вообще с названием #коронавирус, пока... Два дня назад заболел в тяжёлой форме, исполняя свои прямые обязанности, мой отец, участковый врач-терапевт Переславской ЦРБ, который неоднократно ввиду своей деятельности имел контакт с пациентами, заболевшими данной инфекцией. На данный момент он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Одна надежда на врачей (дай Бог им сил и здоровья), а также на молитвы всех тех, кто знает моего отца и мою семью, — написал на своей страничке в соцсетях Баграт Киракосян.

Мужчина пояснил, что этим постом он хочет призвать всех (и даже тех, кто не сильно верит во все это) быть осторожными, соблюдать все санитарные нормы и рекомендации врачей, а также предостерегать и беречь своих близких.

Напомним, 20 мая стало известно о смерти врача общей практики, который работал в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Мужчина так же был госпитализирован с симптомами коронавируса.

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Баграт Киракосянврачкоронавирус
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