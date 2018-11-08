Здание бывшей типографии взяли под охрану

Старинное здание в центре Ярославля признали памятником. Статус памятника истории и культуры местного значения получило здание бывшей типографии купцов Вахрамеевых на улице Республиканской, 61.

Здание построили в 1913 году на деньги почётного гражданина Ярославля Еллия Вахрамеева на улице Духовской (сейчас Республиканской). Первоначально оно имело только два этажа с оформлением в духе поздней эклектики с элементами модерна. В советские времена здесь печатались газеты «Северный рабочий», «Юность», многотиражки, книги и брошюры для книжного издательства и разные типографские работы мелкого характера. После революции типографию национализировали. В 60-е и 70-е годы типография разрослась, к зданию надстроили третий этаж в нейтральном стиле.

— На территории Ярославской области больше 4,5 тысячи объектов культурного наследия, и большинство из них — вновь выявленные, — рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. — К таким относилось и здание типографии Вахрамеева. Оно представляет ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства и является подлинным источником информации о развитии типографского дела в Ярославле.



Сейчас на первом этаже здания располагается книжный магазин

Историческая справка

В 1912 году 30 июня Еллий Вахрамеев для устройства типографии купил у ярославского купца Артемия Нестерова Барыкина за 9000 рублей дом с постройками и землей на улице Духовской (совр. Республиканская).

К 1913 году на месте купленного и разобранного дома здание типографии уже было построено, что подтверждается его описанием, составленным оценочно-статистическим отделом Ярославской губернской управы. Сохранился проект на постройку двухэтажного дома для типографии и литографии с изображением главного фасада с шестью осями крупных окон (прямоугольных — в первом этаже и арочных — во втором), завершенного аттиком, с парадным входом на третьей оси слева под массивным козырьком-тумбой.

В 1914 году выполнен проект, подписанный гражданским инженером Саренко, каменной кладовой на земле, принадлежащей потомственному почетному гражданину Еллию Вахрамееву в 1-й части Ярославля в 36 землемерном квартале по Духовской улице, где на плане домовладения под литером «Б» показано 2-этажное здание типографии — «Г» — образное в плане.

В апреле 1918 года Духовская улица города Ярославля была переименована в Республиканскую улицу.

В мае 1919 года типография национализирована.