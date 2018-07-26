В Ростовском районе сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора

Жителям Ярославской области практически ежедневно власти из телевизора рассказывают про новую экологическую политику, но старые проблемы до сих пор мешают жить людям. Этим летом в регионе очень много жалоб на заваленные мусором вонючие контейнерные площадки.



— Большое количество сигналов, а точнее, даже «криков о помощи», поступает по вопросам вывоза мусора, — рассказал депутат Ярославской областной думы Антон Капралов. — Приходится констатировать, что особенно катастрофичная ситуация сложилась в Семибратовском сельском поселении. Из многих населённых пунктов мусор не вывозят месяцами.

Так сложилось, что в этой ситуации нет конкретного «негодяя», из-за которого все это происходит. Большинство людей исправно платят за вывоз мусора, хоть и не все. Предприниматель, который вывозил мусор раньше, счёл, что ему невыгодно это дело, и просто отказался от вывоза мусора с этих территорий. Управляющие компании, которые собирают с людей деньги, не могут найти новую компанию, которая смогла бы регулярно вывозить скопившийся мусор. Получается замкнутый круг, и явного решения здесь просто нет. А в это время мусор копится, солнце припекает, тлетворный запах разносится на сотни метров, появляются крысы и проявляются другие следствия от переполненных помоек.



Похожая картина сложилась и в других районах области, и жалобы людей дошли до верхушки региональной власти. Председатель облправительства Дмитрий Степаненко потребовал от глав районов оперативно отслеживать ситуацию с уборкой мусора с контейнерных площадок на своих территориях. Чиновник лично побывал и в посёлке Семибратово Ростовского района, где мусорная проблема сегодня стоит очень остро. Он был возмущён, когда увидел заваленные помойки, и заявил, что власти готовы решить эту проблему.

Из-за жары от гор мусора ужасно воняет

Глава регионального правительства подчеркнул, что таких ситуаций быть не должно. Он отругал глав районов и напомнил, что о плохой работе компаний по вывозу мусора они обязаны сообщать в областную инспекцию административно-технического надзора, докладывать в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования и лично заместителю председателя правительства Роману Колесову.



— Сейчас лето, жара, если не вывозить мусор — запах ужасный, — сказал Дмитрий Степаненко. — Жители не должны терпеть неудобства из-за недобросовестных компаний по уборке мусора. В регионе необходимо создать современную, экологически безопасную инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами. На факты саботажа будем реагировать жестко. Компании обязаны выполнять работу, за которую они получают деньги.

Проблему переполненных мусорных контейнеров уже пытаются решить депутаты и чиновники

Чиновник добавил, что вопросы с вывозом мусора он будет решать в ручном режиме, пока не найдётся единый оператор, который возьмет дело в свои руки.



Проблему с мусором в одном из ярославских дворов в ручном режиме накануне решил и мэр Владимир Слепцов. Он гулял по «Пятёрке» и забрёл во двор с заваленными помойками. Мы уже писали, что здесь было дальше.

