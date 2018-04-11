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В Ярославле оборудуют 24 собачьих площадки
11 апреля 2018 15:12
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Главы администраций районов обсудили с жителями, сколько необходимо площадок для выгула собак.
— В городе не хватает мест для организованного выгула собак, — считает директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.
На встрече во Фрунзенском и Красноперекопском районах жители выбрали семь мест, которые подойдут для оборудования собачьих площадок. Жители Заволжского района попросили оборудовать десять мест. Говорили, что необходимо привести в порядок Тверицкий бор. Именно там предпочитают гулять с собаками, хотя рядом с бором уже есть две оборудованные площадки.
В мэрии Ярославля рассказали, что в городе всего планируют оборудовать 24 площадки для выгула собак: в Красноперекопском и Фрунзенском районах — 7, в Заволжском районе — 10, в Дзержинском районе — 3, Кировском и Ленинском — 4. Сейчас обсуждается, где именно они будут находиться.
По приказу Министерства регионального развития Российской Федерации расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений и площадок, школ, а также спортивных и площадок для отдыха — не менее 40 метров.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил решить собачий вопрос главам районов. В каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак. А заодно администрации разрабатывают список мест размещения диспансеров.
Фото: Мэрия Ярославля
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