В Ярославле оборудуют 24 собачьих площадки

Так будут выглядеть площадки для выгула собак

Главы администраций районов обсудили с жителями, сколько необходимо площадок для выгула собак.

— В городе не хватает мест для организованного выгула собак, — считает директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.

На встрече во Фрунзенском и Красноперекопском районах жители выбрали семь мест, которые подойдут для оборудования собачьих площадок. Жители Заволжского района попросили оборудовать десять мест. Говорили, что необходимо привести в порядок Тверицкий бор. Именно там предпочитают гулять с собаками, хотя рядом с бором уже есть две оборудованные площадки.

В мэрии Ярославля рассказали, что в городе всего планируют оборудовать 24 площадки для выгула собак: в Красноперекопском и Фрунзенском районах — 7, в Заволжском районе — 10, в Дзержинском районе — 3, Кировском и Ленинском — 4. Сейчас обсуждается, где именно они будут находиться.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил решить собачий вопрос главам районов. В каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак. А заодно администрации разрабатывают список мест размещения диспансеров.