«Не стали строить декорации»: ярославское предприятие стало площадкой для съемки сериала ТНТ

Агропредприятие «Красный маяк» в Ростовском округе Ярославской области стало съемочной площадкой нового сериала телеканала ТНТ «Кузя. Путь к успеху» (16+). Об этом рассказали в региональном Министерстве АПК и потребительского рынка.
Съемки проходили в сентябре–октябре 2025 года.
«Для нас это большая честь и ответственность стать съёмочной площадкой для такого проекта. Создатели сериала не стали строить декорации — они приехали к нам, на реальное работающее предприятие. Мы гордимся, что зрители увидят настоящее сельское хозяйство: современное, мощное, развивающееся», — рассказал генеральный директор агропредприятия «Красный маяк» Василий Финогеев.
По сюжету сериала Эдуард Кузьмин, больше знакомый зрителям как Кузя из «Универа» (16+), после ухода из вуза возвращается в родную Агаповку. Там он становится звездой местного колхоза.
Он сохраняет местное хозяйство и выводить его на новый уровень. Но есть те, кто хочет в личных целях разрушить колхоз, а Кузя продолжает бороться за сохранение предприятия.
Премьера сериала состоялась 4 мая 2026 года, новые серии выходят с понедельника по четверг в 20:00. Всего выйдет 15 серий.
Главные роли в сериале исполняют Виталий Гогунский, Анатолий Кот, Ника Вигель, Денис Бузин и другие.
Напомним, утром 6 мая во Фрунзенском районе Ярославля заметили караван киношных вагончиков. Более десяти машин и павильонов появились на повороте с Суздальского шоссе на улицу Ползунова, рядом с ДК «Магистраль». Оказалось, там снимали четвертый сезон детективного сериала «Алекс Лютый» (16+) о поисках нацистских преступников, избежавших наказания после окончания войны.