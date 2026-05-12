«Не стали строить декорации»: ярославское предприятие стало площадкой для съемки сериала ТНТ

Агропредприятие «Красный маяк» в Ростовском округе Ярославской области стало съемочной площадкой нового сериала телеканала ТНТ «Кузя. Путь к успеху» (16+). Об этом рассказали в региональном Министерстве АПК и потребительского рынка.

«Для нас это большая честь и ответственность стать съёмочной площадкой для такого проекта. Создатели сериала не стали строить декорации — они приехали к нам, на реальное работающее предприятие. Мы гордимся, что зрители увидят настоящее сельское хозяйство: современное, мощное, развивающееся», — рассказал генеральный директор агропредприятия «Красный маяк» Василий Финогеев.

По сюжету сериала Эдуард Кузьмин, больше знакомый зрителям как Кузя из «Универа» (16+), после ухода из вуза возвращается в родную Агаповку. Там он становится звездой местного колхоза.

Он сохраняет местное хозяйство и выводить его на новый уровень. Но есть те, кто хочет в личных целях разрушить колхоз, а Кузя продолжает бороться за сохранение предприятия.