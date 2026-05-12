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Город «Не стали строить декорации»: ярославское предприятие стало площадкой для съемки сериала ТНТ

«Не стали строить декорации»: ярославское предприятие стало площадкой для съемки сериала ТНТ

Главного героя в нем играет Виталий Гогунский

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В Ярославской области снимали сцены сериала на ТНТ | Источник: ООО&nbsp;«Красный маяк»В Ярославской области снимали сцены сериала на ТНТ | Источник: ООО&nbsp;«Красный маяк»

В Ярославской области снимали сцены сериала на ТНТ

Источник:

ООО «Красный маяк»

Агропредприятие «Красный маяк» в Ростовском округе Ярославской области стало съемочной площадкой нового сериала телеканала ТНТ «Кузя. Путь к успеху» (16+). Об этом рассказали в региональном Министерстве АПК и потребительского рынка.

Съемки проходили в сентябре–октябре 2025 года.

«Для нас это большая честь и ответственность стать съёмочной площадкой для такого проекта. Создатели сериала не стали строить декорации — они приехали к нам, на реальное работающее предприятие. Мы гордимся, что зрители увидят настоящее сельское хозяйство: современное, мощное, развивающееся», — рассказал генеральный директор агропредприятия «Красный маяк» Василий Финогеев.

Съемки в Ярославской области проходили осенью | Источник: ООО&nbsp;«Красный маяк»Съемки в Ярославской области проходили осенью | Источник: ООО&nbsp;«Красный маяк»

Съемки в Ярославской области проходили осенью

Источник:

ООО «Красный маяк»

По сюжету сериала Эдуард Кузьмин, больше знакомый зрителям как Кузя из «Универа» (16+), после ухода из вуза возвращается в родную Агаповку. Там он становится звездой местного колхоза.

Он сохраняет местное хозяйство и выводить его на новый уровень. Но есть те, кто хочет в личных целях разрушить колхоз, а Кузя продолжает бороться за сохранение предприятия.

Премьера сериала состоялась 4 мая 2026 года, новые серии выходят с понедельника по четверг в 20:00. Всего выйдет 15 серий.

Главные роли в сериале исполняют Виталий Гогунский, Анатолий Кот, Ника Вигель, Денис Бузин и другие.

Напомним, утром 6 мая во Фрунзенском районе Ярославля заметили караван киношных вагончиков. Более десяти машин и павильонов появились на повороте с Суздальского шоссе на улицу Ползунова, рядом с ДК «Магистраль». Оказалось, там снимали четвертый сезон детективного сериала «Алекс Лютый» (16+) о поисках нацистских преступников, избежавших наказания после окончания войны.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сериал Телеканал ТНТ Виталий Гогунский Ростов Великий Съемка
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Комментарии
4
Гость
13 мая, 00:33
Боже 🙈 нашли чем гордится, такой шнягой. Если изначально универ ещё можно было смотреть то чем дальше тем страшнее
Гость
12 мая, 23:40
Гогунский это кто?развелось всяких так называемых актёров бестолковых ,я не знаю и никто не знает видимо его
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Гость
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