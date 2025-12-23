На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков: что они будут делать

На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Ярославле на улицы города выйдут патрули из Снеговиков. Об этом 23 декабря на общегородском совещании в мэрии рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. Актеры, переодетые в снеговиков, будут приглашать ярославцев и туристов на концерты и игровые программы.

«Снеговики будут проходить по улицам города с музыкальным сопровождением и предлагать всем, кто встретится им на пути, небольшой интерактив. Также с ними можно будет сфотографироваться», — рассказала Елена Волкова.

Патрули из Снеговиков можно будет встретить на улицах Ярославля каждый день с 26 декабря по 11 января.

Напомним, в мэрии также рассказали, какие развлечения ждут ярославцев в новогоднюю ночь на четырех площадках. Основные гулянья запланированы на Советской площади.