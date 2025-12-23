НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Новый год — 2026 На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков: что они будут делать

На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков: что они будут делать

Об этом рассказали в мэрии города

338
На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков | Источник: Дарья Пона / 74.RUНа улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков | Источник: Дарья Пона / 74.RU

На улицы Ярославля выйдут патрули из Снеговиков

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В Ярославле на улицы города выйдут патрули из Снеговиков. Об этом 23 декабря на общегородском совещании в мэрии рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. Актеры, переодетые в снеговиков, будут приглашать ярославцев и туристов на концерты и игровые программы.

«Снеговики будут проходить по улицам города с музыкальным сопровождением и предлагать всем, кто встретится им на пути, небольшой интерактив. Также с ними можно будет сфотографироваться», — рассказала Елена Волкова.

Патрули из Снеговиков можно будет встретить на улицах Ярославля каждый день с 26 декабря по 11 января.

Напомним, в мэрии также рассказали, какие развлечения ждут ярославцев в новогоднюю ночь на четырех площадках. Основные гулянья запланированы на Советской площади.

А вот общегородского салюта в Новый год в Ярославле не будет. При этом в мэрии назвали площадки, где можно легально пускать фейерверки

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Снеговик Праздник
Комментарии
3
Гость
1 час
А что не клоуны? 😲😁
Гость
12 минут
А сколько будет стоить одна фотка с этими снеговиками?
Читать все комментарии
Гость
