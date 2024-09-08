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Семья «Случись со мной что, он попадет в детдом». Бабушка, в одиночку воспитывающая правнука, ищет ему приемных родителей

«Случись со мной что, он попадет в детдом». Бабушка, в одиночку воспитывающая правнука, ищет ему приемных родителей

Здоровье Валентины Сергеевны подорвала ситуация с квартирой: внук-наркоман заложил часть жилплощади и загремел в колонию

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Для Вани из Нижнего Новгорода прабабушка — единственный родной человек, который о нём заботится. Обоих родителей лишили прав. Опеку над мальчиком взяла Валентина Груздева, ей на тот момент уже было за 60. Прабабушка семь лет воспитывала любимого внука, но сейчас задумалась о поиске приемных родителей. Здоровье пенсионерки подкосили суды из-за квартиры, которые продолжались два года. Отец Вани заложил часть жилплощади, после чего попал в колонию. Расплачиваться по долгам внука пришлось Валентине Сергеевне. В этой непростой истории разбирались наши коллеги из NN.RU.

Валентине Сергеевне 69 лет, за свою жизнь она прошла много испытаний. Женщине досталась непростая судьба. Ее дочь и зять рано умерли от болезней, у них остался сын Максим. Забота о внуке перешла на плечи бабушки.

Максим с детства пугал взрослых своим поведением: подворовывал, увлекался опасными вещами. Когда подросток учился в старших классах, его в первый раз посадили. Парень стащил чужой мобильный телефон. После этого его жизнь стала похожа на замкнутый круг: свобода — преступление — заключение.

В 2016 году Максим женился на женщине по имени Ксения, у которой уже был ребенок. Вскоре у них родился Ваня.

— Я работала, а они нет. Переехали ко мне, у меня жили. Ванюшку бросали. Оставят его, а мне на работу [нужно идти]. Их неделями не было, — вспоминает бабушка.

Однажды внук Максим вновь оказался за решеткой. Его супруга отвезла Ваню в детский дом. Узнав об этом, Валентина Сергеевна оформила документы на опекунство и забрала ребенка. После этого родителей мальчика лишили прав.

Переломный момент в жизни маленькой семьи произошел в 2022 году. Вышедший на свободу Максим украл в квартире Валентины Сергеевны большой телевизор и бросился в бега. Пока его искала полиция, женщина узнала еще одну страшную новость: внук взял 200 тысяч в микрофинансовой конторе. В качестве залога оставил половину квартиры — той самой, где живет бабушка и маленький Ваня. Новость сильно ударила по здоровью пенсионерки.

Сейчас Валентина Сергеевна хочет найти мальчику любящих родителей. Женщине тяжело расставаться с внуком, но на свое здоровье она уже не надеется. Из-за всех переживаний и судебных разбирательств ее стало мучить давление.

— Боюсь вот, что случится со мной, Ваня в детдом попадет. Уж, думаю, лучше приемных родителей найти, любящих детей. Ребенок хороший, ласковый очень, — пояснила пенсионерка.

Ваня очень дорожит своей прабабушкой, но вместе с тем мечтает о семье — как у других ребят из детского сада. По вечерам, как рассказывает прабабушка, он ее спрашивает: «Когда у меня будут родители? С папой буду на рыбалку ходить».

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Внук Бабушка Микрофинансовая компания
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