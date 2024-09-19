19 лет Бульдогу под хвост. Гарик Харламов заявил о закрытии Comedy Club

Программа Comedy Club (16+) на телеканале ТНТ прекращает свое существование. О закрытии заявил постоянный резидент и креативный продюсер юмористического шоу Гарик Харламов.
— Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается, — заявил Харламов. Прощальный выпуск состоится 20 сентября в 21:00, сообщили Городским порталам в пресс-службе ООО «ГПМ РТВ».
Гостями финального выпуска станут участницы шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, звёзды шоу «Однажды в России», экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.
Первый выпуск шоу Comedy Club состоялся 23 апреля 2005 года. На экраны вышло более 800 оригинальных выпусков. Программа получила две премии ТЭФИ. Многие резиденты были выходцами из КВН.