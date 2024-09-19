19 лет Бульдогу под хвост. Гарик Харламов заявил о закрытии Comedy Club

пресс-служба ООО «ГПМ РТВ» Источник: Comedy Club анонсировала прощальный выпуск











Программа Comedy Club (16+) на телеканале ТНТ прекращает свое существование. О закрытии заявил постоянный резидент и креативный продюсер юмористического шоу Гарик Харламов.

— Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается, — заявил Харламов. Прощальный выпуск состоится 20 сентября в 21:00, сообщили Городским порталам в пресс-службе ООО «ГПМ РТВ».

Попрощаться с передачей придут главные звёзды ТНТ и не только Источник: пресс-служба ООО «ГПМ РТВ»











Гостями финального выпуска станут участницы шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, звёзды шоу «Однажды в России», экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.