«Темпы роста промышленности замедлились почти до нуля». Эксперты — о том, как оживить российское производство

В кризисе оказалась большая часть отраслей, в том числе машиностроение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Российская промышленность стагнирует. По крайней мере, та ее часть, где производится мирная продукция. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в свежем обзоре перечисляет кризисные отрасли: сократился выпуск электрооборудования и автотранспорта, прекратился рост выпуска лекарств, перестала восстанавливаться деревообработка…

Даже пищевая промышленность в стагнации: в январе рост был нулевым, а в феврале сокращение составило уже 0,4%. Заводы по производству одежды и обуви, от которых власти ожидали замены ушедшим иностранным брендам, сократили выпуск на 0,5% в феврале.

И это уже не говоря про добычу полезных ископаемых (нефти и газа): она только падает и падает, а с начала года добавилось еще и уменьшение нефтепереработки, пишет ЦМАКП.

Пожалуй, единственное, что радует в гражданской промышленности, — это добыча угля. В последнем квартале 2024 года она выросла на 2,0%, в январе — на 1,9%, а в феврале — на 1,3%. Как следствие, наметилось восстановление экспортных поставок. В результате, как отмечает ЦМАКП, было не только компенсировано обрушение середины 2024 года, но и даже достигнут временный максимум по объемам угледобычи.

Но, очевидно, одна отрасль, даже такая крупная, как угледобыча (в ней занято почти 150 тысяч человек), не является драйвером для всей промышленности. По контрасту с углем: выпуск стального проката обрушился с начала года на 8%.

Прекрасно чувствует себя военная промышленность, которая продолжают демонстрировать бум, производство военной техники (бронемашины, БПЛА, спецтранспорт) показывает рост от 20 до 35% в годовом выражении. А что должно сделать государство, чтобы спасти от стагнации гражданскую промышленность — MSK1.RU поговорил об этом как с аналитиками, так и с практиками.

Российскую промышленность могут оживить вернувшиеся западные бренды

— В России дисбаланс между спросом и предложением на гражданскую продукцию, которая в текущих реалиях вынуждена выживать без кредитных денег, — объясняет руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. — Ключевая ставка, которая долгое время держится на экстремально высоких уровнях, губительно сказывается на производственном потенциале. Компании, не занятые в производстве продукции для ВПК, не берут кредиты под развитие, не открывают новые цеха, не строят новые складские мощности, режут намеченные проекты, ужимают бюджеты, чтобы пережить время жесткой денежно-кредитной политики. Причина в том, что кредиты для бизнеса под 20–30% порой превышают их рентабельность.

— И что должны делать чиновники, чтобы спасти заводы?

— По-настоящему перспективным и востребованным производствам не нужна огромная поддержка государства — для развития достаточно просто не мешать. Но при этом компании, которые уже израсходовали свои запасы за время сверхвысокой ключевой ставки, срочно нуждаются в дешевых деньгах. Один из вариантов для бизнеса — тянуть кредиты и повышать цены, но это убивает конкурентное преимущество.

Возможно, частично проблему удастся решить после возвращения части западных брендов. Они будут пытаться вернуться на рынок за своей утраченной клиентской базой и будут стремиться вернуть ее с помощью демпинга.

Перестроить ВПК на гражданку и приструнить чиновников

— Скорее всего, процессы возрождения гражданского производства займут несколько лет. Это будет небыстрый процесс. Одним из решений проблемы могла бы стать диверсификация производства на предприятиях, занимающихся исключительно военной продукцией, — говорит предприниматель Кирилл Сагитов, участник Forbes Tech Councils. — Я имею в виду переход этих заводов на выпуск товаров для внутреннего рынка (например, бытовая техника, машины и оборудование). Однако для этого нужна долгосрочная стратегическая программа по модернизации и перепрофилированию мощностей.

Стимулировать внутренний спрос

— С одной стороны, власти делают ставку на технологический суверенитет и нацпроекты. Но при этом темпы роста промышленности замедлились почти до нуля, — крайне пессимистичен в прогнозах гендиректор Zapusk Group (электроэнергетика) Алексей Равинский. — Нужен целый комплекс мер. Стимулировать внутренний спрос (например, развитие жилищного строительства потребует увеличения производства стройматериалов и оборудования), наращивать экспорт в дружественные страны, восстановить технологические цепочки (международную кооперацию). Ну и, конечно, нужно снизить административные барьеры.

— Как долго вообще может продлиться кризис в промышленности?