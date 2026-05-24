Церемония закрытия Забайкальского кинофестиваля начинается. Смотрите вместе с нами

XIII Забайкальский международный кинофестиваль заканчивается. Позади множество творческих встреч, кинопоказов, слёз и радости. И, конечно, впечатлений, которые останутся с нами надолго. Сегодня мы узнаем главное: кто станет лучшим актером и актрисой, какой фильм звездное жюри признает лучшим, в какую страну уйдет звание лучшего режиссера и сценариста. Мы покажем фестивальную дорожку (0+) и церемонию закрытия кинофестиваля (12+), которую проведут актеры, звёзды сериала «Тайны следствия» Алексей Комашко и Анна Ковальчук.