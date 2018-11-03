Специалисты учли ошибки прошлого эксперимента

Сегодня вечером в 22:00 в Ярославле начнут испытывать новый режим работы светофоров на Московском проспекте. Здесь запустят «зелёную волну».



— Работу такой системы можно проверить только в жизни. Моделирование на компьютере показывает одну историю, а в реальных условиях может быть по-другому, — подчеркнул и. о. мэра города Ярославля Владимир Волков. — Чтобы минимизировать риски, старт тестовой работы системы было решено назначить на выходные и праздничные дни. В этот раз специалисты учли все ошибки, которые были допущены при прошлом тестировании «зеленой волны» в феврале этого года.



Власти полагают, что движение при такой системе разгрузится где-то на треть.

Продлится эксперимент две недели.

Дорогие читатели! Если вы окажетесь на московском проспекте во время «зелёной волны», расскажите, удался ли эксперимент. Свой отзыв можно оставить в группе «Дороги Ярославля» во «ВКонтакте» и Фейсбуке. А также в группе 76.ru во «ВКонтакте».