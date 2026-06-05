Путин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ

В этом году ПМЭФ, который проходит в петербургском «Экспофоруме», превратился в масштабную витрину, где можно увидеть всё — от высоких технологий до народных промыслов.

Здесь показывают новые автомобили (особое внимание привлекли обновленная Niva Legend и спортивные версии Lada), еду, наряды и технологии из разных регионов страны и продают различные сувениры. Подробнее о самых интересных стендах можно почитать здесь.