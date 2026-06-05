Путин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ

Сегодня, 5 июня, президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Всё самое важное с мероприятия публикуем в режиме онлайн.
В этом году ПМЭФ, который проходит в петербургском «Экспофоруме», превратился в масштабную витрину, где можно увидеть всё — от высоких технологий до народных промыслов.
Здесь показывают новые автомобили (особое внимание привлекли обновленная Niva Legend и спортивные версии Lada), еду, наряды и технологии из разных регионов страны и продают различные сувениры. Подробнее о самых интересных стендах можно почитать здесь.
Пленарная сессия ПМЭФ по расписанию должна стартовать в 15:00 (мск), но пока люди еще собираются в зале, и выступление не началось.
Кто еще будет на пленарной сессии
Вместе с Путиным в сессии примут участие:
президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
президент Танзании Самия Сулуху Хасан;
заместитель председателя КНР Хань Чжэн;
министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
Видеотрансляция выступления
За выступлением президента можно следить в нашей видеотрансляции.
Сориентироваться на площадке помогают организаторы. Они вышли с табличками, указывающими направление к залу, где будет проходить пленарное заседание.
Там кроме обычного входа есть приоритетный, передают коллеги из «Фонтанки».
Участники пленарной сессии с Путиным уже собираются у входа в зал, сообщает корреспондент «Фонтанки» с форума.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем Зеленский предложил личную встречу и переговоры.
«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский. В качестве площадок, которые устроят Украину, Зеленский перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».
В разговоре с «Известиями» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о документе. По его словам, Путин ознакомился с письмом, но его реакцию Песков раскрывать не стал. Он отметил, что так или иначе тема будет обсуждаться на сегодняшнем пленарном заседании.
«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — рассказал Дмитрий Песков.
Накануне, 4 июня, Владимир Путин встретился с главами международных информационных агентств. На встрече обсудили актуальные аспекты внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события. Самые главные высказывания президента собрали ниже.
Отношения между Россией и Казахстаном остаются конструктивными. Общая цель — повышение благосостояния граждан России и Казахстана, нас связывает многовековая история, заявил Владимир Путин. Страны продолжат совместную добычу урана;
Россия и Китай — естественные союзники и партнеры. Страны сотрудничают не против кого-то, а в интересах друг друга. Путин отметил, что Россия [вместе с Китаем] больше внимания уделяет вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на ИИ, новых технологиях, науке, военной отрасли. Также в ближайшее время Москва и Пекин закрепят взаимодействие новыми договоренностями в сфере энергетики;
Индия и Россия планируют выйти на 100 млрд долларов торгового оборота при нынешних 60;
Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР. В Запорожье под контролем 80% территорий. Путин заявил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой Путин договорился с Трампом в Анкоридже;
одной из кандидатур в переговорщики рассматривали бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но его отвергают якобы из-за связей с Россией. Путин отметил, что он был бы прекрасным переговорщиком, так как имеет мужество отстаивать свою позицию;
Армения должна в ближайшее время определиться, в каком направлении она будет двигаться и как будет строиться взаимодействие с Россией. В том числе на рынке энергоносителей;
экономика России намного крепче, чем у Евросоюза. ЦБ принял жесткие решения для борьбы с инфляцией, но они дают результат. Экономика уверенно возвращается к плановым показателям — 5,4%. Продолжает расти промышленное производство, реальные доходы населения (свыше 25 процентов);
Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но об этом «совсем рано говорить».
Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина станет журналистка India Today, сообщает RT. Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях.
В прошлом году Мохан взяла интервью у Владимира Путина.
О чем будет говорить Путин
Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне, — пояснил Песков. — Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что разговор пройдет в формате вопросов и ответов. Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.
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