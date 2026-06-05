НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 756мм 43%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,30
EUR 86,27
Кража иконы
Накроет магнитная буря
Где отдохнуть этим летом
Афиша на выходные
Как отметить свадьбу в Ярославле
Закрыли аэропорт
Прогноз погоды
Продают ресторан
Последствия атаки БПЛА
Страна и мир Политика ПМЭФ-2026 Онлайн-трансляция Путин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ

Путин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ

Собираем главное с пленарной сессии

205

Сегодня, 5 июня, президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Всё самое важное с мероприятия публикуем в режиме онлайн.

Арина Майорова

В этом году ПМЭФ, который проходит в петербургском «Экспофоруме», превратился в масштабную витрину, где можно увидеть всё — от высоких технологий до народных промыслов.

Здесь показывают новые автомобили (особое внимание привлекли обновленная Niva Legend и спортивные версии Lada), еду, наряды и технологии из разных регионов страны и продают различные сувениры. Подробнее о самых интересных стендах можно почитать здесь.

Путин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ | Источник: журнал Авто.ру online / TelegramПутин подготовил важное и большое выступление: онлайн-трансляция с ПМЭФ | Источник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Обсудить
Мария Филиппова

Пленарная сессия ПМЭФ по расписанию должна стартовать в 15:00 (мск), но пока люди еще собираются в зале, и выступление не началось.

Обсудить
Арина Майорова

Кто еще будет на пленарной сессии

Вместе с Путиным в сессии примут участие:

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

  • президент Танзании Самия Сулуху Хасан;

  • заместитель председателя КНР Хань Чжэн;

  • министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Обсудить
Мария Филиппова

Видеотрансляция выступления

За выступлением президента можно следить в нашей видеотрансляции.

Источник:

Ruptly / VK

Обсудить
Мария Филиппова

Сориентироваться на площадке помогают организаторы. Они вышли с табличками, указывающими направление к залу, где будет проходить пленарное заседание.

Там кроме обычного входа есть приоритетный, передают коллеги из «Фонтанки».

Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RUИсточник: Дарья Драй / FONTANKA.RU
Источник:

Дарья Драй / FONTANKA.RU

Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RUИсточник: Дарья Драй / FONTANKA.RU
Источник:

Дарья Драй / FONTANKA.RU

Обсудить
Мария Филиппова

Участники пленарной сессии с Путиным уже собираются у входа в зал, сообщает корреспондент «Фонтанки» с форума.

Обсудить
Арина Майорова

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем Зеленский предложил личную встречу и переговоры.

«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский. В качестве площадок, которые устроят Украину, Зеленский перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».

В разговоре с «Известиями» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о документе. По его словам, Путин ознакомился с письмом, но его реакцию Песков раскрывать не стал. Он отметил, что так или иначе тема будет обсуждаться на сегодняшнем пленарном заседании.

«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — рассказал Дмитрий Песков.

Обсудить
Арина Майорова

Накануне, 4 июня, Владимир Путин встретился с главами международных информационных агентств. На встрече обсудили актуальные аспекты внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события. Самые главные высказывания президента собрали ниже.

  • Отношения между Россией и Казахстаном остаются конструктивными. Общая цель — повышение благосостояния граждан России и Казахстана, нас связывает многовековая история, заявил Владимир Путин. Страны продолжат совместную добычу урана;

  • Россия и Китай — естественные союзники и партнеры. Страны сотрудничают не против кого-то, а в интересах друг друга. Путин отметил, что Россия [вместе с Китаем] больше внимания уделяет вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на ИИ, новых технологиях, науке, военной отрасли. Также в ближайшее время Москва и Пекин закрепят взаимодействие новыми договоренностями в сфере энергетики;

  • Индия и Россия планируют выйти на 100 млрд долларов торгового оборота при нынешних 60;

  • Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР. В Запорожье под контролем 80% территорий. Путин заявил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой Путин договорился с Трампом в Анкоридже;

  • одной из кандидатур в переговорщики рассматривали бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но его отвергают якобы из-за связей с Россией. Путин отметил, что он был бы прекрасным переговорщиком, так как имеет мужество отстаивать свою позицию;

  • Армения должна в ближайшее время определиться, в каком направлении она будет двигаться и как будет строиться взаимодействие с Россией. В том числе на рынке энергоносителей;

  • экономика России намного крепче, чем у Евросоюза. ЦБ принял жесткие решения для борьбы с инфляцией, но они дают результат. Экономика уверенно возвращается к плановым показателям — 5,4%. Продолжает расти промышленное производство, реальные доходы населения (свыше 25 процентов);

  • Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но об этом «совсем рано говорить».

Обсудить
Арина Майорова

Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина станет журналистка India Today, сообщает RT. Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях.

В прошлом году Мохан взяла интервью у Владимира Путина.

Обсудить
Арина Майорова

О чем будет говорить Путин

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне, — пояснил Песков. — Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что разговор пройдет в формате вопросов и ответов. Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
ПМЭФ Владимир Путин Пленарное заседание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

6 минут
Интересно, чего ни будь бумкнет?
Гость
25 минут
Можно не смотреть, там ничего нового.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Рекомендуем