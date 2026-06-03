«Автократия у нас есть, но она не признана». На ПМЭФ Малофеев, Дугин и Филимонов рассказали сценарии будущего России

Источник: Росконгресс

В «нулевой» день ПМЭФ-2026 прошла сессия «Основные угрозы России во второй четверти XXI века». На ней обсуждали доклад института «Царьград» о сценариях и угрозах для России. Основными спикерами стали бизнесмен Константин Малофеев, философ Александр Дугин, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и другие. Читайте материал «Фонтанки».

Сценарии будущего: 2036 и 2050 годы

Бизнесмен и основатель «Царьграда» Константин Малофеев начал сессию с презентации доклада об угрозах и сценариях будущего России. Все участники этой сессии ПМЭФ принимали участие в создании документа, который пока не опубликован. Первым делом речь зашла о плохом сценарии. «В 2036 году в плохом сценарии нас ждет поражение в СВО и противостояние с Западом, а в 2050 году — колонизация России», — заявил Малофеев.

В хорошем сценарии, по мнению основателя «Царьграда», Россию в 2036 году ожидает ясный образ победы в идеологической войне, присоединение Киева, Одессы, Харькова и прочего, а также распад Евросоюза.

Если вышеописанное сбудется, то в 2050 году Россию ожидает лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости. Среди других пунктов хорошего сценария: формирование собственного макрорегиона в Евразии, триединство русского народа и гибель империалистических планов стран Запада.

Однако существует еще и средний сценарий. В докладе «Царьграда» он назван инерционным сценарием. Если всё пойдет как пойдет, то в 2036 году будет заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия.

«В 2050 году нас ждет американская, китайская гегемония… Если мы в войне не побеждаем, то в любом случае это будет, соответственно, другой мир, в котором будет, может быть, роль Китая больше, чем роль Америки… Мы будем второстепенной страной», — описал инерционный сценарий Константин Малофеев.

Для позитивного будущего России бизнесмен показал рейтинг мер государственного управления: идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая Конституция.

«Важны все десять вместе взятые», — заключил Малофеев.

Идеология, «шестая колонна» и ЗОЖ

Наиболее ярко выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что перечислил лишь реперные точки доклада «Царьграда», потому что иначе потребовалось бы не менее четырех часов для погружения в тему.

Источник: Росконгресс

«Пора бы многим представителям разного уровня элит в том числе перестать стесняться произносить слово „русский“. И СВО очень помогла возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал», — с такого тезиса начал глава региона.

Филимонов обозначил две большие проблемы — вымирание русского народа и алкоголизацию.

«Алкогольный геноцид против русского народа, против России, который <…> управляется в том числе <…> зарубежными бывшими партнерами», — дал он такое описание.

Губернатор заявил о своем убеждении, что ситуация с депопуляцией обратима, но при сочетании последовательной работы с конкретными действиями. Нужного результата, заявил он, надо добиваться «не стесняясь» и «без либерального наблюдения за действительностью».

Еще Филимонов добавил, что России нужны идеология и развитие культа многодетности на собственном примере.

«Мы в Вологодской области проводим этот культ многодетности с конкретными мерами поддержки, в том числе с реальным длинным рублем, без популизма и пиара», — заявил Филимонов, добавив, что Вологодская область впервые за 13 лет начала выходить из депопуляции.

Также следует культивировать традиционные ценности и здоровый образ жизни, заметил он. Филимонов похвастался последними достижениями Вологодской области: ликвидацией 610 алкомаркетов и 316 точек продажи вейпов.

«Ни одной не осталось. И продолжаем пушить, пушить — в режиме реального времени», — сказал он.

Кроме того, Георгий Филимонов заявил о необходимости национализации элит, повышенного внимания к «шестой колонне», которая вплетена как агентура «в ткань системы госуправления». А в заключительной части своего выступления глава Вологодской области обратился ко всем патриотам: «Ловушка патриотического движения в том, что нет пока, до сих пор единства… Прекратите играть, прекратите делиться на правых и левых».

Еще пара десятилетий войны

Любопытными оказались размышления профессора МГИМО Андрея Безрукова. Он указал, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Запада, который ведет с нами войну, но конфликт не закончится еще долго.

Источник: Росконгресс

«Мы сейчас на первом горбе мировой войны, будет два горба — как в Первой мировой и Второй мировой. Первая мировая разрушает систему, сейчас эта система уже разрушена… Правила игры родятся после следующего столкновения, оно, скорее всего, будет в Азии… Будет через несколько лет», — заявил он.

По словам ученого, противники нашей страны хотят нейтрализовать ядерные силы России, избежав ядерного конфликта. Это возможно, продолжил он, при помощи двух способов: при выстраивании некой системы в космосе либо проведением операций, аналогичных «Паутине», для ударов по ядерным силам РФ.

Также профессор МГИМО считает, что российское общество должно признать, что «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и «горячая война», и «ползучая война».

«У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими», — заявил он.

«Иначе конец России»: многое уже делается, но недостаточно

Философ Александр Дугин выступал в заключительной части сессии. Он в своей речи обратил внимание на позитив: в России уже многое из необходимого реализуется, но недостаточно и слишком медленно.

«Нужна идеология, иначе России конец… Нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть, но медленно… Идет национализация элит, но медленно. Автократия у нас есть, но она не признана… Нельзя сказать, что плохо, но опять нерадикально», — сказал он.

Одну из главных угроз Дугин видит в отставании в военных технологиях. По его мнению, Россия в этой сфере может вырваться в лидеры, но пока есть «завалы». Критично философ отнесся к созданию мегаполисов в России: их сейчас всё еще продолжают накачивать людьми, хотя надо, наоборот, расселять.

«У нас эти меры рейтинга государственного управления… Намечено где-то более 60%, где-то приняты серьезные решения положительные, где-то… вообще никак. Надо сделать всё это вместе и быстро», — сказал он.

Также в ходе сессии заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка призвал объединить в экономике рыночные и плановые механизмы. А ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров увидел угрозу в сокращении горизонтов планирования и в бизнесе, и в госслужбе.