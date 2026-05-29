Страна и мир Онлайн-трансляция Путин выступил с важным заявлением про окончание СВО и дрон в Румынии: все с выступления президента

Приводим главное из общения с журналистами

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после встречи с лидерами ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Мальцева

Началось общение с журналистами с вопроса про беспилотник в Румынии. Власти этой страны утверждали, что якобы он был российским. Но президент России Путин отметил, что для таких утверждений нужно проводить экспертизу.

Елена Мальцева

Путин предположил, что это украинский дрон, который подавили РЭБ или который сбился с курса.

Елена Мальцева

Отдельно президент остановился на вопросе Армении. По его словам, страна сейчас проживает нечто похожее, через что прошла Украина.

Елена Мальцева

Для граждан Армении в случае выхода из ЕАЭС будут действовать обычные требования к мигрантам, заявил Путин.

Елена Мальцева

Россия хотела бы, чтобы референдум по поводу вступления в ЕС или продолжения участия в ЕАЭС прошел в Армении как можно скорее, отметил президент России.

Елена Мальцева

Переход в ЕС приведет к полному восстановлению таможенного контроля и таможенных пошлин, сокращению торговли и туризма.

«Придется прийти к восстановлению разрешительного порядка для армянских перевозчиков. Это неизбежно. И придется перейти к повышению уровня тарифов для ж/д», — добавил Путин.

Елена Мальцева

После речь зашла об ИИ. Путин отметил, что Россия входит в число трех стран, которые имеют шансы создать собственный суверенный искусственный интеллект.

Елена Мальцева

«Россия хорошо продвинулась в развитии беспилотного транспорта, а цифровизация уже помогает в различных отраслях, включая медицину», — сказал Путин, комментируя тему ИИ.

Елена Мальцева

Путин сообщил, что партнеры по ЕАЭС традиционно приезжают на ПМЭФ и в этом году ожидаются большие делегации.

Елена Мальцева

Главный гость форума будет из страны, которая является наблюдателем при ЕАЭС, добавил президент России.

Елена Мальцева

Путин заявил, что передача тигров — это часть гуманитарного сотрудничества и помощи партнерам в возрождении фауны.

Елена Мальцева

Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно, заявил Путин. Он подчеркнул, что не будет этого делать.

Елена Мальцева

Главное о ситуации с БПЛА в Румынии

Главное из заявлений Путина об инциденте с дроном в Румынии:

  • никто не может утверждать, какого происхождения беспилотник, до экспертизы обломков;

  • в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским дроном;

  • украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда «русские бьют»;

  • РФ готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, упавшего в Румынии.

Елена Мальцева

Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к завершению, заявил Путин.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин ЕАЭС Пресс-конференция
Комментарии
3
Гость
37 минут
а кто это?!
Гость
30 минут
После важных заявлений мы нищаем стремительно.
