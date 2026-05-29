Путин выступил с важным заявлением про окончание СВО и дрон в Румынии: все с выступления президента

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после встречи с лидерами ЕАЭС.
Началось общение с журналистами с вопроса про беспилотник в Румынии. Власти этой страны утверждали, что якобы он был российским. Но президент России Путин отметил, что для таких утверждений нужно проводить экспертизу.
Путин предположил, что это украинский дрон, который подавили РЭБ или который сбился с курса.
Отдельно президент остановился на вопросе Армении. По его словам, страна сейчас проживает нечто похожее, через что прошла Украина.
Для граждан Армении в случае выхода из ЕАЭС будут действовать обычные требования к мигрантам, заявил Путин.
Россия хотела бы, чтобы референдум по поводу вступления в ЕС или продолжения участия в ЕАЭС прошел в Армении как можно скорее, отметил президент России.
Переход в ЕС приведет к полному восстановлению таможенного контроля и таможенных пошлин, сокращению торговли и туризма.
«Придется прийти к восстановлению разрешительного порядка для армянских перевозчиков. Это неизбежно. И придется перейти к повышению уровня тарифов для ж/д», — добавил Путин.
После речь зашла об ИИ. Путин отметил, что Россия входит в число трех стран, которые имеют шансы создать собственный суверенный искусственный интеллект.
«Россия хорошо продвинулась в развитии беспилотного транспорта, а цифровизация уже помогает в различных отраслях, включая медицину», — сказал Путин, комментируя тему ИИ.
Путин сообщил, что партнеры по ЕАЭС традиционно приезжают на ПМЭФ и в этом году ожидаются большие делегации.
Главный гость форума будет из страны, которая является наблюдателем при ЕАЭС, добавил президент России.
Путин заявил, что передача тигров — это часть гуманитарного сотрудничества и помощи партнерам в возрождении фауны.
Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно, заявил Путин. Он подчеркнул, что не будет этого делать.
Главное о ситуации с БПЛА в Румынии
Главное из заявлений Путина об инциденте с дроном в Румынии:
никто не может утверждать, какого происхождения беспилотник, до экспертизы обломков;
в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским дроном;
украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда «русские бьют»;
РФ готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, упавшего в Румынии.
Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к завершению, заявил Путин.