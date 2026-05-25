Море Анапы снова открыто: когда ехать на курорт, который был закрыт 1,5 года

Купальный сезон в Анапе начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города‑курорта Светлана Маслова. Весь прошлый сезон пляжный отдых в Анапе был запрещен.

«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала Маслова.

По словам мэра, подготовительные работы уже стартовали. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру. На остальных песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате тысячи тонн нефтепродуктов вылились в море.

Туристическая отрасль уже отреагировала на новость. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил ТАСС, что продажи туров в Анапу могут вырасти примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей.