НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

с-з.

 750мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Вытащили детей из воды
Бизнесмен потерял товары из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Реставрируют исторический дом
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Что будет с Telegram
Афиша на неделю
Страна и мир Новая проблема в отпуске: в Турции массово появляются опасные насекомые

Новая проблема в отпуске: в Турции массово появляются опасные насекомые

Об этом предупредил энтомолог

826
В Турции несколько видов таких насекомых | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ Турции несколько видов таких насекомых | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В Турции несколько видов таких насекомых

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

В чатах русскоязычных жителей Стамбула распространяются сообщения о контактах с гусеницами одного из видов бабочек. Людей предупреждают, что пушистые личинки опасны для человека, детей и животных.

Речь идет о гусеницах походного шелкопряда. Насекомое при контакте с человеком опасно ожогами и воспалением дыхательных путей. По словам итальянского ученого-энтомолога и специалиста по чешуекрылым (Lepidoptera) Альберто Дзилли, такие гусеницы часто встречаются в зеленой среде в городах, в частности, турецких.

«В этот период многие, особенно в средиземноморских регионах, жалуются на гусениц этого вида и некоторых похожих на него, в Турции таких несколько», — сказал Дзилли в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что в это время гусеницы покидают свои гнезда на деревьях и спускаются по стволам цепочкой в поиске лучшего места, чтобы зарыться и превратиться в бабочку. Из-за того, что насекомые передвигаются цепочкой, словно участвуя в процессии, такое поведение принесло им название «походные». Ученый предупредил, что трогать их нельзя.

По его словам, уничтожение гусениц не может быть эффективным способом борьбы с ними, так как у многих видов бабочек и мотыльков личинки с волосками абсолютно безопасны.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Энтомолог Турция Насекомое Нашествие гусениц Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем