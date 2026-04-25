Новая проблема в отпуске: в Турции массово появляются опасные насекомые

В Турции несколько видов таких насекомых Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В чатах русскоязычных жителей Стамбула распространяются сообщения о контактах с гусеницами одного из видов бабочек. Людей предупреждают, что пушистые личинки опасны для человека, детей и животных.

Речь идет о гусеницах походного шелкопряда. Насекомое при контакте с человеком опасно ожогами и воспалением дыхательных путей. По словам итальянского ученого-энтомолога и специалиста по чешуекрылым (Lepidoptera) Альберто Дзилли, такие гусеницы часто встречаются в зеленой среде в городах, в частности, турецких.

«В этот период многие, особенно в средиземноморских регионах, жалуются на гусениц этого вида и некоторых похожих на него, в Турции таких несколько», — сказал Дзилли в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что в это время гусеницы покидают свои гнезда на деревьях и спускаются по стволам цепочкой в поиске лучшего места, чтобы зарыться и превратиться в бабочку. Из-за того, что насекомые передвигаются цепочкой, словно участвуя в процессии, такое поведение принесло им название «походные». Ученый предупредил, что трогать их нельзя.