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Страна и мир Скоро останемся без WhatsApp: в Госдуме предупредили о блокировке мессенджера

Скоро останемся без WhatsApp: в Госдуме предупредили о блокировке мессенджера

Это случится, когда его внесут в специальный список, разрабатываемый правительством

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5 комментариев
На смену WhatsApp придет национальный мессенджер | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа смену WhatsApp придет национальный мессенджер | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На смену WhatsApp придет национальный мессенджер

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp, скорее всего, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. С таким прогнозом выступил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской (и запрещенной. — Прим. ред.) организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента», — написал в своем Telegram-канале Горелкин.

Он отметил, что ему на смену придет национальный мессенджер, который сейчас разрабатывают. Пока остается непонятным, настигнет ли эта часть Telegram.

«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — отметил парламентарий.

Список ПО из недружественных стран правительство должно составить к 1 сентября этого года. Такое поручение дал президент России после встречи бизнесом, где ему указали на то, что есть зарубежные компании, которые «не до конца» ушли из России. Среди них Zoom и Microsoft, которые глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский предложил «чуть-чуть ограничить», поскольку российская отрасль «теряет миллиарды за счет работы этих сервисов».

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
WhatsApp Блокировка Госдума
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Комментарии
5
Гость
50 минут
Почему бы не запретить находится у власти тем у кого родственники за границей проживают, учатся, лечатся, отдыхают...?
Гость
23 минуты
Блокируйте всё, оставьте только радио разетки.
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