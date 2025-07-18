Скоро останемся без WhatsApp: в Госдуме предупредили о блокировке мессенджера

На смену WhatsApp придет национальный мессенджер Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp, скорее всего, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. С таким прогнозом выступил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской (и запрещенной. — Прим. ред.) организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента», — написал в своем Telegram-канале Горелкин.

Он отметил, что ему на смену придет национальный мессенджер, который сейчас разрабатывают. Пока остается непонятным, настигнет ли эта часть Telegram.

«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — отметил парламентарий.