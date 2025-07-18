Скоро останемся без WhatsApp: в Госдуме предупредили о блокировке мессенджера

WhatsApp, скорее всего, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. С таким прогнозом выступил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской (и запрещенной. — Прим. ред.) организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента», — написал в своем Telegram-канале Горелкин.
Он отметил, что ему на смену придет национальный мессенджер, который сейчас разрабатывают. Пока остается непонятным, настигнет ли эта часть Telegram.
«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — отметил парламентарий.
Список ПО из недружественных стран правительство должно составить к 1 сентября этого года. Такое поручение дал президент России после встречи бизнесом, где ему указали на то, что есть зарубежные компании, которые «не до конца» ушли из России. Среди них Zoom и Microsoft, которые глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский предложил «чуть-чуть ограничить», поскольку российская отрасль «теряет миллиарды за счет работы этих сервисов».