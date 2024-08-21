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Страна и мир Из-за чего в России не работал Telegram? Роскомнадзор назвал причину

Из-за чего в России не работал Telegram? Роскомнадзор назвал причину

Сейчас сервисы работают в обычном режиме

315
3 комментария
Пользователи не могли отправить и получить сообщения в Telegram

Сбой в работе Telegram и ряда других сервисов в России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. Именно так проблемы объяснили в пресс-службе Роскомнадзора.

DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса — «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service). Сетевые ресурсы, такие как веб-серверы, имеют ограничения по количеству запросов, которые они могут обслуживать одновременно. В результате конечный пользователь не может получить доступ к нужному ресурсу.

— Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — сообщили в ведомстве.

Работа Telegram, WhatsApp и других платформ приостановилась почти на полчаса. Был зафиксирован массовый сбой, и приложения резко перестали работать. Пользователи не могли обновить страницу. На проблемы в работе жаловались на Урале, в Центральной России, Сибири и на юге России.

График сбоев Telegram

Сбой работы мессенджера начался примерно в 14 часов (мск). За пару минут на проблему пожаловались несколько тысяч пользователей в системе отслеживания сбоев Downdetector. Сбой также затронул соседние с Россией страны — Казахстан и Узбекистан. Пользователи чаще всего сообщали об отсутствии уведомлений и проблемах при загрузке приложения.

Проблемы отмечали также и в работе других приложений, неполадки начали фиксировать аналогично после 14:00 по мск. Плохо работали Steam, «Википедия», Skype, Github, Discord и другие. Сбой произошел и на сайте для отслеживания сбоев — «Сбой.рф». Некоторые пользователи жаловались на перебои в работе и других приложений, но эти проблемы были не такими массовыми.

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Комментарии
3
Инженер1
21 августа 2024, 16:16
Кто атаковал, с каких адресов? Кто там джедаем был в комодзоре? Не врут ли?
Гость
21 августа 2024, 16:42
А ещё ,что соврете? Диллинджер
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