Зачем тогда нужна кнопка «стоп»? В автобусе школьник пнул женщину в живот, но водитель не отреагировал — разбор

Нападение подростка на женщину в автобусе прокомментировал перевозчик Александр Богданов (на фото слева) Источник: архив 59.RU, читательница 59.RU, Владимир Зыкин

В четверг, 21 мая, в Перми школьник избил женщину и повалил ее на пол ударом ноги в живот после ее замечания о курении в автобусе рядом с ребенком. В Следственном комитете по этому факту возбудили уголовное дело. Однако комментаторов возмутило, что автобус продолжил ехать по маршруту, а не остановился для вызова спецслужб, хотя одна из пассажирок несколько раз нажала на кнопку «стоп». 59.RU разбирается, почему водитель не отреагировал на ЧП и должен ли он это делать вообще.

Что случилось

Шокировавший пермяков инцидент в автобусе произошел 21 мая днем. Школьник курил вейп в автобусе, женщина, ехавшая с ребенком, сделала ему замечание, подросток стал выдыхать дым ей в лицо и смеялся. По словам ехавшей в автобусе школьницы, она поняла, что начинается конфликт, и стала записывать видео — оно позже и разлетелось по соцсетям. Женщина не выдержала издевательств парня и ругнулась, школьник стал кричать на нее матом, она встала и замахнулась сумкой. Подросток прижал ее к двери, ударил, а после, когда пассажирка стала догонять его, взявшись руками за поручни, со всей силы пнул в живот. Женщина осела на пол и долго не вставала, ее сын громко плакал.

Друзья школьника, судя по всему, и сами опешили от его поступка: с мест спрашивали, зачем он это сделал. К женщине, пока школьник находился в салоне, никто не подходил. Но сразу после удара другая женщина, стоявшая в накопителе с коляской, несколько раз нажала на кнопку «стоп». Реакции водителя не последовало, автобус продолжил путь, парень спокойно вышел на своей остановке в Нагорном. Только после этого девочка, снимавшая видео, и ее подруга смогли помочь женщине.

После публикаций в СМИ полиция организовала проверку, а следком возбудил уголовное дело. Личность подростка установили только на следующий день, в пятницу с ним проводили следственные действия.

Что говорят в дептрансе

Комментаторы нашего сайта возмутились, что свидетели не вмешались и не остановили драку, но, вероятно, они были напуганы, в автобусе в это время было много женщин и детей. Также комментаторы обратили внимание, что автобус ехал по маршруту, а водитель никак не отреагировал на ситуацию даже после нажатия кнопки требования остановки.

Водитель автобуса, в котором произошла драка, от общения с транспортным корреспондентом 59.RU отказался. Через диспетчера своего автопарка он сообщил, что не видел и не слышал потасовку , а потому продолжил движение по маршруту.

В городском дептрансе 59.RU сообщили, что предоставят полную запись инцидента правоохранительным органам для привлечения виновных к ответственности. Напрямую о причинах отсутствия реакции водителя там не ответили. При этом в ведомстве заявили, что пассажирам нужно сообщать о нештатных ситуациях водителям.

«Во время движения водитель сконцентрирован на дороге и не всегда может заметить или верно оценить ситуацию в салоне. Для привлечения его внимания лучше всего не ограничиваться нажатием кнопки „стоп“, поскольку она служит для требования остановки в установленных для этого местах, а также нередко бывает нажата пассажирами случайно, — заявили 59.RU в дептрансе. — Лучше всего подойти к кабине и сообщить о нештатной ситуации ».

«От кнопки „стоп“ загорается маленькая лампочка»

Обслуживает автобусный маршрут № 4, где произошел инцидент, АТП «Сити-Бас» предпринимателя Александра Богданова. После просмотра записей с камер он подтвердил 59.RU, что водитель не услышал и не увидел конфликт между пассажирами из-за концентрации на дороге, а к его кабине никто не подошел.

«Единственная реакция — одна пассажирка нажала на кнопку требования остановки. Но от нее загорается маленькая лампочка на приборной панели без звука. Туда водители смотрят, только когда нужно понять, можно ли проехать мимо остановки „по требованию“ или же надо остановиться, — пояснил 59.RU Александр Богданов. — У нас к водителю вопросов нет, потому что нарочно проблему он не игнорировал, а был сконцентрирован на дороге. Если бы пассажиры сообщили, он вызвал бы и Росгвардию, и скорую».

По мнению перевозчика, к такому поведению подростка привела невоспитанность и безнаказанность. Это, по мнению собеседника 59.RU, создает всё новые проблемы.

« Вопросы к родителям и школе — они могут и должны воспитывать детей. Что контролеры сейчас, что кондукторы раньше всегда боялись что-либо делать несовершеннолетним, даже прикоснуться к ним — сразу же всех накажут, мы все без прав, только можем вызвать спецслужбы, — посетовал 59.RU Александр Богданов. — Уже год в соцсетях ролики с зацеперами , которые то позади автобусов резвятся, то даже на крышу к газовым баллонам забираются. Они же молоточки постоянно крадут. Сколько бы мы в полицию на это ни жаловались — реакции нет. Тоже, наверное, до первого случая травмирования».

Если бы ребенок понимал, что за это, да даже за оскорбление, поставили бы на учет, дома его отчитали родители, осудили сверстники… Но он ударил женщину и безнаказанно считает себя героем. Александр Богданов владелец АТП «Сити-Бас»

Также Александр Богданов обратил внимание, что несовершеннолетний подросток курил вейп , которые в Прикамье запрещено продавать по местному закону, а до восемнадцати лет — во всей стране по федеральному.

«Это вообще вопиющий случай. Вопросов очень много к воспитанию, к контролю за детьми, но никак не к перевозчикам и водителям», — резюмировал 59.RU владелец АТП «Сити-Бас» Александр Богданов.

Согласен с коллегой и другой пермский перевозчик Александр Антипов. Он считает, что водитель не заметил конфликт и драку между пассажирами, при этом удивляется бездействию пассажиров.

«Почему вопрос возникает к водителям, но нет претензий к пассажирам, которые сами не вмешались и к водителю не подошли? Водитель не супермен, он управляет транспортом , — заявил 59.RU Александр Антипов. — Если бы к водителю подошли, то он сразу же остановился бы и вызвал Росгвардию со скорой. Хочется и пассажиров, пермяков призвать к гражданской ответственности: нужно вмешиваться и реагировать, а не ждать, что кто-то должен заметить и повлиять вместо них ».

А как же камеры в салоне?

Мнение о возможной причине отсутствия реакции водителя автобуса высказали в разговоре с 59.RU и его коллеги из других автопарков. Все они считают, что пассажирам нужно было подойти к кабине водителя и сообщить о происшествии.

«Монитор у нас в кабине небольшой, там видно несколько камер. В некоторых автобусах во время движения показывают восемь камер, но они получаются очень мелкими , — рассказал 59.RU водитель автобуса Алексей. — При открытии дверей на мониторе видно две или четыре камеры, которые показывают дверные проемы для обзора на посадку и высадку пассажиров».

На небольшом мониторе в кабине водителя показывают камеры, направленные на дверные проемы Источник: Владимир Зыкин

«Монитор не на уровне глаз водителя: он снизу или сверху и в стороне, а мы смотрим вперед, на дорогу. Чтобы что-либо заметить по камерам, на них нужно целенаправленно смотреть , — отметил в разговоре с 59.RU водитель автобуса Михаил. — После новостей водитель наверняка прочитает, какой он якобы плохой и ничего не предпринял. Но я уверен, что он узнал о драке, только когда уже видео выложили в соцсетях, потому что к нему никто так и не подошел. Надо проявлять гражданскую позицию без надежды, что кто-нибудь другой обязательно вмешается за вас ».

«Когда пассажиры жмут кнопку требования остановки, у нас на экране мелко загорается, у какой двери хотят выйти. Даже если двадцать раз прожать кнопку, это не видно, если не опустить взгляд на приборную панель , — пояснил 59.RU водитель городских автобусов Александр. — Даже если были крики во время драки, их могло быть не слышно от открытого окна в кабине, из-за шума двигателя, а сейчас — и работающего кондиционера».

Юрист: ответственности водителя и перевозчика нет

Автоюрист Александр Сидоров пояснил 59.RU, что ответственности за драку между пассажирами на водителе и перевозчике нет. Взыскивать ущерб потерпевшие в таких случаях должны с самих дебоширов.

«Есть ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Оно связано с ДТП, ну или, может, еще с неисправностью самого автобуса. Потасовка и драка — это не ДТП, никаких выплат со стороны страховой или перевозчика здесь быть не может , — заявил 59.RU Александр Сидоров. — По хулиганству в рамках уголовного дела можно заявлять гражданский иск. Если же дело будет административным, то за моральный вред и какие-либо травмы компенсацию нужно взыскивать после решения суда о виновности».

В случае виновности несовершеннолетнего суд может возложить вину и на его родителей или опекунов, уточнил 59.RU юрист Александр Сидоров.

По уголовному делу о хулиганстве подростку грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.