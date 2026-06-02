Какую теплицу выбрать — простой и понятный гид для садоводов

Форма теплицы влияет не только на внешний вид, но и на удобство ухода за растениями, распределение света, устойчивость к ветру и снеговой нагрузке. Перед покупкой стоит заранее представить, что именно будет расти внутри: низкая зелень, огурцы на шпалере, высокорослые томаты, перец, баклажаны или рассада на стеллажах.

Арочная теплица

Арочные теплицы — один из самых популярных вариантов для дачи. Их проще собирать, они хорошо сопротивляются ветру, а снег с округлой поверхности обычно сходит лучше, чем с плоской крыши.

Главный минус такой формы — меньшая высота у боковых стен. Поэтому высокие томаты, перец на опорах, стеллажи и крупные растения удобнее размещать ближе к центру, где больше свободного пространства.

Прямостенная теплица

Прямостенные теплицы дают больше полезного объема внутри. В них удобнее ходить, ставить шпалеры, подвязывать растения и выращивать высокорослые томаты почти по всей ширине грядок.

Такая конструкция особенно хороша, если теплица нужна не просто «для посадки», а для комфортной регулярной работы: пасынкования, сбора урожая, размещения ящиков с рассадой, бочек с водой или системы капельного полива.

Теплица «домиком»

Теплица «домиком» выглядит классически и хорошо подходит для участков, где важны высота, освещение и удобство передвижения внутри. За счет скатной крыши в ней больше вертикального пространства, а растениям проще расти вверх.

Но у такой формы выше требования к прочности каркаса и качеству монтажа. Крыша должна выдерживать снеговую нагрузку, а стекло или поликарбонат — быть надежно закреплены, чтобы конструкция спокойно переносила ветер, осадки и перепады температуры.