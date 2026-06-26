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Весна Обустраиваем дачу Инструкция Будет сладкой: как часто поливать клубнику и ухаживать за ней — секреты вкусных ягод

Будет сладкой: как часто поливать клубнику и ухаживать за ней — секреты вкусных ягод

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Клубнике нужно много солнца для сладких ягод | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКлубнике нужно много солнца для сладких ягод | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубнике нужно много солнца для сладких ягод

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубника — одна из самых долгожданных летних ягод, но чтобы получить сладкий и ароматный урожай, нужно правильно ухаживать за кустами. Вовремя внести удобрения, хорошо подрыхлить землю, правильно поливать. Агроном объяснила, как добиться сладкого урожая и при этом не слечь на грядках.

Как часто поливать клубнику

У клубники поверхностная корневая система. При недостатке влаги она быстро перестанет развивать плоды и прекратит цветение, поэтому до начала плодоношения грядку нужно обязательно поливать. Особенно, если установилась жаркая и ясная погода.

— В начале июня клубника находится в фазе цветения, которая для будущего плодоношения является критической. Если потерять цветы, то не будет и ягод, да и завязи тоже могут от недостатка влаги опасть, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Клубничные грядки нельзя поливать с помощью дождевания — это плохо сказывается на цветах и здоровье кусов. Лить воду нужно под корень и обильно. В теплую погоду 1-2 литра на каждый куст, в жару до 3 литров на растение. Также полив можно увеличить из-за размера кустов.

— После того как ягодки завязались и начали набирать массу, полив можно сократить. И давать влагу, только если стоит жаркая погода. При большом количестве воды ягода просто начинает гнить и становится кислой, невкусной, — подчеркнула специалист.

Чем подкормить клубнику

Фосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUФосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Фосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубнике для плодоношения нужны азот, фосфор и калий. Мочевину нужно было внести еще в первой половине мая. Если вы этого не сделали, то можно сейчас полить каждый куст слабым раствором комплексных минеральных удобрений.

«Сейчас можно рассыпать золу под кусты и дать перегноя. Подрыхлить землю после подкормки. Фосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды. Их можно также внести в жидком виде», — отметила специалист.

Можно взять монокалийфосфат в разведении 1 столовой ложки на 10 литров воды или сульфат калия 10-15 грамм на 10 литров воды. Все жидкие подкормки вносить через 20-30 минут после основного полива. Достаточно около литра на каждый куст.

Как получить сладкие ягоды

Сладкую ягоду дадут правильно посаженные кусты с умеренным поливом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСладкую ягоду дадут правильно посаженные кусты с умеренным поливом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сладкую ягоду дадут правильно посаженные кусты с умеренным поливом

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Для получения сладкой ягоды нужно учесть и соблюсти четыре важных правила. Первое — выбрать хороший сорт с высоким содержанием сахара. Агроном назвала несколько сортов, которые дают вкусный урожай: «Орлец», «Даренка», «Первоклассница», «Фейерверк».

Второй важный момент — высадка. Сладкую ягоду никогда не дадут загущенные посадки. Обязательно нужно удалять лишние новые кустики и старую листву. Сажать растения на расстоянии 30-40 сантиметров и между рядами выдерживать 70 сантиметров.

Третье правило — при посадке клубники всегда выбирать самое солнечное место на участке. Без солнца ягоды не наберут сладости. Кусты должны получать минимум 8-10 часов солнечного света в сутки.

— И не менее важное — много поливать клубнику нельзя. Вы когда в кружку кладете сахар и наливаете воду, то понимаете, что чем больше жидкости, тем менее концентрированный раствор. Здесь тоже самое. Каждый полив делает ягоду менее сладкой. Это не значит, что в жару нужно бросить грядки, просто постараться как можно меньше поливать, — подчеркнула Людмила Шубина.

Агроном добавила, что лучше стараться закрывать влагу. После полива на следующий день рыхлить кусты или делать это после дождя.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Клубника Ягода Лето Рассада Земляника садовая Урожай Июнь
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