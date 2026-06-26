Будет сладкой: как часто поливать клубнику и ухаживать за ней — секреты вкусных ягод

Клубнике нужно много солнца для сладких ягод Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубника — одна из самых долгожданных летних ягод, но чтобы получить сладкий и ароматный урожай, нужно правильно ухаживать за кустами. Вовремя внести удобрения, хорошо подрыхлить землю, правильно поливать. Агроном объяснила, как добиться сладкого урожая и при этом не слечь на грядках.

Как часто поливать клубнику

У клубники поверхностная корневая система. При недостатке влаги она быстро перестанет развивать плоды и прекратит цветение, поэтому до начала плодоношения грядку нужно обязательно поливать. Особенно, если установилась жаркая и ясная погода.

— В начале июня клубника находится в фазе цветения, которая для будущего плодоношения является критической. Если потерять цветы, то не будет и ягод, да и завязи тоже могут от недостатка влаги опасть, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Клубничные грядки нельзя поливать с помощью дождевания — это плохо сказывается на цветах и здоровье кусов. Лить воду нужно под корень и обильно. В теплую погоду 1-2 литра на каждый куст, в жару до 3 литров на растение. Также полив можно увеличить из-за размера кустов.

— После того как ягодки завязались и начали набирать массу, полив можно сократить. И давать влагу, только если стоит жаркая погода. При большом количестве воды ягода просто начинает гнить и становится кислой, невкусной, — подчеркнула специалист.

Чем подкормить клубнику

Фосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубнике для плодоношения нужны азот, фосфор и калий. Мочевину нужно было внести еще в первой половине мая. Если вы этого не сделали, то можно сейчас полить каждый куст слабым раствором комплексных минеральных удобрений.

«Сейчас можно рассыпать золу под кусты и дать перегноя. Подрыхлить землю после подкормки. Фосфорно-калийные удобрения благоприятно влияют на ягоды. Их можно также внести в жидком виде», — отметила специалист.

Можно взять монокалийфосфат в разведении 1 столовой ложки на 10 литров воды или сульфат калия 10-15 грамм на 10 литров воды. Все жидкие подкормки вносить через 20-30 минут после основного полива. Достаточно около литра на каждый куст.

Как получить сладкие ягоды

Сладкую ягоду дадут правильно посаженные кусты с умеренным поливом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Для получения сладкой ягоды нужно учесть и соблюсти четыре важных правила. Первое — выбрать хороший сорт с высоким содержанием сахара. Агроном назвала несколько сортов, которые дают вкусный урожай: «Орлец», «Даренка», «Первоклассница», «Фейерверк».

Второй важный момент — высадка. Сладкую ягоду никогда не дадут загущенные посадки. Обязательно нужно удалять лишние новые кустики и старую листву. Сажать растения на расстоянии 30-40 сантиметров и между рядами выдерживать 70 сантиметров.

Третье правило — при посадке клубники всегда выбирать самое солнечное место на участке. Без солнца ягоды не наберут сладости. Кусты должны получать минимум 8-10 часов солнечного света в сутки.

— И не менее важное — много поливать клубнику нельзя. Вы когда в кружку кладете сахар и наливаете воду, то понимаете, что чем больше жидкости, тем менее концентрированный раствор. Здесь тоже самое. Каждый полив делает ягоду менее сладкой. Это не значит, что в жару нужно бросить грядки, просто постараться как можно меньше поливать, — подчеркнула Людмила Шубина.