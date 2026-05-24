«Мясное дерби» в Лужниках: кто заберет Кубок России по футболу — следим онлайн

В воскресенье, 24 мая, в Москве состоится матч финала Кубка России. В нем встретятся столичный «Спартак» и «Краснодар» из-за одноименного города. Мы расскажем все самое интересное — об антураже вокруг игры, эмоциях болельщиков и назовем имя победителя. В общем обо всем том, что вам не покажут по телевизору.
Около пяти минут до начала матча. А у нас снова вопрос.
Кто забьет первым?
Течёт ручей, бежит ручей
И я ничья, и ты ничей
Течёт ручей, бежит ручей
И я ничья, и ты ничей.
Нет, мы не сошли с ума. Надежда Кадышева начинает зажигать! Ноги в пляс идут, но танцевать долго не будем. Кто же расскажет вам самое важное, наши дорогие читатели?
Команды с поля ушли, время болельщиков. Кто же победит?
Как выглядит кубок России?
За что же команды будут бороться? За эти красивые медали и кубок.
Не можем не поделиться красотой от Артема Устюжанина.
Музыкальная пауза. Перед началом игры на поле должна выйти Надежда Кадышева. Какие песни вы знаете? Рассказывайте в комментариях, да и пойте на весь дом, чего уж.
«Спартаковцы» встали в кружок. Обсуждают, наверное, куда поедут после игры.
«Краснодар» красиво появился на поле
«"Краснодар» вышел невероятно изящно. DJ включил We are the Champions и команда появилась на разминке», — рассказывает Дмитрий Бондарев.
Как думаете, напророчил ли диджей победу «Краснодара»?
Давайте закончим наши статистические упражнения.
У «Краснодара» есть исторический шанс выиграть первый трофей в своей истории, речь о кубке. «Быки» выходили в финал два раза и оба раза проиграли по пенальти. Так что если сегодня дело дойдет до 11-метровых…
«Спартак» же четырёхкратный обладатель трофея. Последний раз они поднимали кубок над головой в 2022 году, обыграв «Динамо».
Три-четыре, закончили упражнение.
«Спартак» на поле
На стадионе заиграл DJ Groove. Игроки «Спартака» услышали его и, видимо, захотели потанцевать. Первыми на разминку выходят москвичи.
И болельщики тоже на месте, в чаше. Ай, красота какая.
До начала игры — 50 минут
Вратари «Спартака» вышли на разминку. Мы уже в чаше стадиона!
Завершим протокольную часть. Кто сегодня будет свистеть в обе стороны? Инал Танашев — главный судья, помогают ему Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья Евгений Буланов. Если вдруг будут спорные эпизоды, пересмотрят их Артур Федоров и Сергей Цыганок, именно они на ВАР.
Пока вы ждете красивого футбола, мы показываем вам тех, кто точно украсит этот матч. Болельщицы — вы наш топ!