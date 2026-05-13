«Получили, что заслуживали»: Боб Хартли жестко высказался из-за поражения «Локомотива»

Боб Хартли оценил игру «Локомотива» во втором матче с «Ак Барсом» Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение команды во второй игре финальной серии Кубка Гагарина. Встреча 13 мая с казанским «Ак Барсом» завершилась со счетом 1:5 в пользу соперника. Результат в серии — 1-1.

«Просто получили то, что заслуживали. Первый период плохо начали, опять получили нарушение численного состава, сами себе яму выкопали, старались оттуда вылезти. Если подвести итог, „Ак Барс“ был лучше нас, поэтому они заслужили победу», — сказал Боб Хартли.

Кстати, на игру в Ярославле приехал популярный блогер — Артур Бабич.

«Сегодня по расписанию у нас хоккей. „Локомотив“ с „Ак Барсом“ в финале Кубка. Полная арена, атмосфера лютейшая, смотрим», — рассказал в видеообращении любимец зумеров.

Мы вели онлайн-трансляцию, где публиковали самые интересные моменты встречи.