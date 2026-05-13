НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Получили, что заслуживали»: Боб Хартли жестко высказался из-за поражения «Локомотива»

«Получили, что заслуживали»: Боб Хартли жестко высказался из-за поражения «Локомотива»

Второй матч «Ак Барсом» завершился со счетом 1:5 в пользу казанской команды

2 211
Боб Хартли оценил игру «Локомотива» во втором матче с «Ак Барсом» | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.comБоб Хартли оценил игру «Локомотива» во втором матче с «Ак Барсом» | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Боб Хартли оценил игру «Локомотива» во втором матче с «Ак Барсом»

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение команды во второй игре финальной серии Кубка Гагарина. Встреча 13 мая с казанским «Ак Барсом» завершилась со счетом 1:5 в пользу соперника. Результат в серии — 1-1.

«Просто получили то, что заслуживали. Первый период плохо начали, опять получили нарушение численного состава, сами себе яму выкопали, старались оттуда вылезти. Если подвести итог, „Ак Барс“ был лучше нас, поэтому они заслужили победу», — сказал Боб Хартли.

Кстати, на игру в Ярославле приехал популярный блогер — Артур Бабич.

«Сегодня по расписанию у нас хоккей. „Локомотив“ с „Ак Барсом“ в финале Кубка. Полная арена, атмосфера лютейшая, смотрим», — рассказал в видеообращении любимец зумеров.

Мы вели онлайн-трансляцию, где публиковали самые интересные моменты встречи.

Следующие две игры (6+) пройдут в Казани 15 и 17 мая. При необходимости проведут дополнительные матчи (6+) 19, 21 и 23 мая.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ХК Локомотив ХК Ак Барс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
14 мая, 10:15
Кто такой Бабич, не в курсе. А вот Диму Лоськова видели.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем