Известный блогер Артур Бабич приехал в Ярославль. Что он тут делает

13 мая известный TikTok-блогер Артур Бабич приехал в Ярославль на матч (6+) «Локомотива» и «Ак Барса». Кадры с арены он опубликовал в Telegram-канале «Крутой хоккей».

«Сегодня по расписанию у нас хоккей. „Локомотив“ с „Ак Барсом“ в финале Кубка. Полная арена, атмосфера лютейшая, смотрим», — сказал на видео любимец зумеров.

Артур Бабич — блогер, ставший известным благодаря коротким развлекательным видео в TikTok. Ему 25 лет.

Широкую популярность Бабич получил в конце 2020-го, публикуя юмористический и музыкальный контент, а также благодаря участию в одном из самых известных тикток-домов — Dream Team House, где создавались вирусные ролики с другими популярными блогерами. Это значительно усилило его узнаваемость и аудиторию.

Артур Бабич женат на Анне Покров — еще одной популярной TikTok-блогерше.