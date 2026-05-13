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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Известный блогер Артур Бабич приехал в Ярославль. Что он тут делает

Известный блогер Артур Бабич приехал в Ярославль. Что он тут делает

Инфлюенсер рассказал у себя в соцсетях

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Артур Бабич приехал в Ярославль | Источник: «Крутой хоккей» / TelegramАртур Бабич приехал в Ярославль | Источник: «Крутой хоккей» / Telegram

Артур Бабич приехал в Ярославль

Источник:

«Крутой хоккей» / Telegram

13 мая известный TikTok-блогер Артур Бабич приехал в Ярославль на матч (6+) «Локомотива» и «Ак Барса». Кадры с арены он опубликовал в Telegram-канале «Крутой хоккей».

«Сегодня по расписанию у нас хоккей. „Локомотив“ с „Ак Барсом“ в финале Кубка. Полная арена, атмосфера лютейшая, смотрим», — сказал на видео любимец зумеров.

Артур Бабич — блогер, ставший известным благодаря коротким развлекательным видео в TikTok. Ему 25 лет.

Широкую популярность Бабич получил в конце 2020-го, публикуя юмористический и музыкальный контент, а также благодаря участию в одном из самых известных тикток-домов — Dream Team House, где создавались вирусные ролики с другими популярными блогерами. Это значительно усилило его узнаваемость и аудиторию.

Артур Бабич женат на Анне Покров — еще одной популярной TikTok-блогерше.

Блогер записал видео с арены

Источник:

«Крутой хоккей» / Telegram

13 мая в Ярославле на «Арене-2000» проходит вторая игра финальной серии Кубка Гагарина. Мы ведем онлайн-трансляцию на сайте, куда публикуем самые интересные моменты встречи.

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корреспондент MSK1.RU
Блогер ХК Локомотив ХК Ак Барс
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Комментарии
12
Гость
14 мая, 15:54
пенсия переполошилась в комментах)))
Гость
14 мая, 11:43
Вот, кто виноват. Больше пусть не приезжает.
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