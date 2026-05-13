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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция «Сами себе яму выкопали»: как прошла игра «Локомотива» с «Ак Барсом». Онлайн

«Сами себе яму выкопали»: как прошла игра «Локомотива» с «Ак Барсом». Онлайн

В этой трансляции публикуем самые яркие моменты матча

3 730

13 мая в Ярославле пройдет вторая игра (6+) в финале плей-офф КХЛ, в которой сразятся «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Счет в серии 1–0 в пользу железнодорожников.

В этой онлайн-трансляции публикуем самые ярские моменты игры.

Кристина Геворкян

Состав «Локомотива» в этой игре

Ярославский клуб опубликовал состав «Локомотива» на эту игру с «Ак Барсом».

Кто из «Локомотива» будет играть во втором матче с «Ак Барсом» | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramКто из «Локомотива» будет играть во втором матче с «Ак Барсом» | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Кто из «Локомотива» будет играть во втором матче с «Ак Барсом»

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

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Кристина Геворкян

Стартовый состав «Ак Барса»

В каком составе «Ак Барс» будет играть в этом матче | Источник: ХК «АкБарс»В каком составе «Ак Барс» будет играть в этом матче | Источник: ХК «АкБарс»

В каком составе «Ак Барс» будет играть в этом матче

Источник:

ХК «АкБарс»

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Кристина Геворкян

Адреса фан-зон в Казани

В Казани три фан-зоны, где можно посмотреть хоккейный матч:

  • ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 141;

  • ТЦ KazanMall на улице Павлюхина, д. 91;

  • детский парк «Елмай».

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Кристина Геворкян

Адреса фан-зон в Ярославской области

Для болельщиков фан-зоны обустроили во всех округах Ярославской области. Ниже публикуем их адреса.

Рыбинск — площадь перед ДС «Полет», на Волжской набережной, 40;

Рыбинский округ  поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом № 7;

Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

Переславль-Залесский — Народная площадь;

Углич — Успенская площадь;

поселок Борисоглебский  Советская площадь;

Ростов Великий  Городской сад;

поселок Некрасовское  площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

Первомайский округ  Центральный парк поселка Пречистое;

село Брейтово  Дом культуры округа;

Любим  парк «Большое сердце маленького города»;

Мышкин  Успенская площадь;

Гаврилов-Ям — Советская площадь.

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Кристина Геворкян

Фан-зоны в Ярославле

В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идет процесс приемки работ по благоустройству.

«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ — Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.

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Кристина Геворкян

Редакция 76.RU ведет текстовые трансляции игр «Локомотива» в соцсетях. Мы есть в «Максе», Telegram и во «ВКонтакте». Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые интересные моменты финала Кубка Гагарина!

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Кристина Геворкян

Прогноз болельщиков на игру

До игры «Локомотива» и «Ак Барса» чуть больше 10 минут. Корреспондент 76.RU поговорил с болельщиками обеих команд, которые пришли посмотреть игру на арене. Их впечатления от первой игры серии и ожидания на этот матч смотрите в видео ниже.

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Кристина Геворкян

Программа активностей на арене

Программа на матч | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramПрограмма на матч | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram
Активности перед матчем и в перерывах | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramАктивности перед матчем и в перерывах | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Для хоккейных болельщиков на «Арене-2000» запланированы развлекательные мероприятия. Их программу можно изучить в каточках выше.

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Кристина Геворкян

А где вы будете смотреть матч?

Дома
На арене в Ярославле
В фан-зоне
Буду следить за игрой соцсетях 76.RU
Отвечу в комментариях
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Кристина Геворкян

Хоккеисты обеих команд готовятся к началу игры. Напомним, это вторая встреча в финальной серии. Счет пока 1–0 в пользу ярославцев.

Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU
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Кристина Геворкян

В Казани по городу вывесили плакаты и логотипы «Ак Барса». Так город поддерживает любимую команду в финальной серии игр за Кубок Гагарина. Красота!

Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
Источник: мэрия КазаниИсточник: мэрия Казани
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Кристина Геворкян

Игра началась!

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Кристина Геворкян

Кстати, команды уже встречались в финале, в 2009 году. Тогда, 17 лет назад, Кубок взяли казанцы.

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Кристина Геворкян

Ой-ой-ой, там потасовка организовалась у ворот «Локомотива».

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Комментарии
12
Гость
13 мая, 22:02
Может, Локомотиву хватило победы в прошлом году? Кошки как танки
Гость
13 мая, 21:17
Раньше были люди как люди, мечтали стать: милиционерами, космонавтами, пожарными, инженерами, а сейчас что-либо блогерами, либо квадроберами…!!! Что за беззубое …
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