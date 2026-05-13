«Сами себе яму выкопали»: как прошла игра «Локомотива» с «Ак Барсом». Онлайн

13 мая в Ярославле пройдет вторая игра (6+) в финале плей-офф КХЛ, в которой сразятся «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Счет в серии 1–0 в пользу железнодорожников.
В этой онлайн-трансляции публикуем самые ярские моменты игры.
Состав «Локомотива» в этой игре
Ярославский клуб опубликовал состав «Локомотива» на эту игру с «Ак Барсом».
Стартовый состав «Ак Барса»
Адреса фан-зон в Казани
В Казани три фан-зоны, где можно посмотреть хоккейный матч:
ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 141;
ТЦ KazanMall на улице Павлюхина, д. 91;
детский парк «Елмай».
Адреса фан-зон в Ярославской области
Для болельщиков фан-зоны обустроили во всех округах Ярославской области. Ниже публикуем их адреса.
Рыбинск — площадь перед ДС «Полет», на Волжской набережной, 40;
Рыбинский округ — поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом № 7;
Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
Переславль-Залесский — Народная площадь;
Углич — Успенская площадь;
поселок Борисоглебский — Советская площадь;
Ростов Великий — Городской сад;
поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;
село Брейтово — Дом культуры округа;
Любим — парк «Большое сердце маленького города»;
Мышкин — Успенская площадь;
Гаврилов-Ям — Советская площадь.
Фан-зоны в Ярославле
В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идет процесс приемки работ по благоустройству.
«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ — Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.
Прогноз болельщиков на игру
До игры «Локомотива» и «Ак Барса» чуть больше 10 минут. Корреспондент 76.RU поговорил с болельщиками обеих команд, которые пришли посмотреть игру на арене. Их впечатления от первой игры серии и ожидания на этот матч смотрите в видео ниже.
Программа активностей на арене
Для хоккейных болельщиков на «Арене-2000» запланированы развлекательные мероприятия. Их программу можно изучить в каточках выше.
А где вы будете смотреть матч?
Хоккеисты обеих команд готовятся к началу игры. Напомним, это вторая встреча в финальной серии. Счет пока 1–0 в пользу ярославцев.
В Казани по городу вывесили плакаты и логотипы «Ак Барса». Так город поддерживает любимую команду в финальной серии игр за Кубок Гагарина. Красота!
Игра началась!
Кстати, команды уже встречались в финале, в 2009 году. Тогда, 17 лет назад, Кубок взяли казанцы.
Ой-ой-ой, там потасовка организовалась у ворот «Локомотива».